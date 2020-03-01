Экскурсии для детей в Париже

Что вас ожидает

Индивидуальное сопровождение

Со мной вы с легкостью сориентируетесь на территории двух диснеевских парков: изначальном Disneyland Park и тематическом Walt Disney Studios Park. Я помогу выбрать подходящие именно вашей семье развлечения, не пропустить проходящие в парке парады и спектакли, познакомиться с героями Диснея, найти нужные магазины и —главное — попасть на все аттракционы без очереди!

Впечатления на всю жизнь

Вы ощутите свободное падение в лифте «проклятого отеля», прокатитесь на легендарных американских горках, окажетесь героями мультфильма «В поисках Немо», поучаствуете в экстремальных гонках и побываете в гостях у Белоснежки. А еще — победите дракона, увидите хижину Робинзона и пиратский корабль Джека Воробья, проедете по следам Индианы Джонса и столкнетесь с миром Дикого Запада. Одним словом, проведете день в одном из самых увлекательных мест мира. И я сделаю все, чтобы он стал действительно незабываемым!