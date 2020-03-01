Экскурсии для детей в Париже

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Встретиться с героями Диснея и пройти на все аттракционы без очереди

Илья
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Илья – ваш гид
Я помогу вам провести по-настоящему комфортный и запоминающийся день в парижском Диснейленде.

Вы прокатитесь на лучших аттракционах, минуя изматывающие многочасовые очереди, получите бесплатные фотографии и насладитесь феерическим парадом.

А еще получите приятную скидку 20% на входные билеты и товары во всех магазинах парка.
750 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Диснейленд: VIP-сопровождение
Диснейленд: VIP-сопровождение

Что вас ожидает

Индивидуальное сопровождение
Со мной вы с легкостью сориентируетесь на территории двух диснеевских парков: изначальном Disneyland Park и тематическом Walt Disney Studios Park. Я помогу выбрать подходящие именно вашей семье развлечения, не пропустить проходящие в парке парады и спектакли, познакомиться с героями Диснея, найти нужные магазины и —главное — попасть на все аттракционы без очереди!

Впечатления на всю жизнь
Вы ощутите свободное падение в лифте «проклятого отеля», прокатитесь на легендарных американских горках, окажетесь героями мультфильма «В поисках Немо», поучаствуете в экстремальных гонках и побываете в гостях у Белоснежки. А еще — победите дракона, увидите хижину Робинзона и пиратский корабль Джека Воробья, проедете по следам Индианы Джонса и столкнетесь с миром Дикого Запада. Одним словом, проведете день в одном из самых увлекательных мест мира. И я сделаю все, чтобы он стал действительно незабываемым!

Организационные детали

  • Мы встречаемся у входа в парк. По желанию, я могу организовать трансфер из Парижа — 90 евро в одну сторону.
  • Билеты в Диснейленд не включены в стоимость. Я помогу купить их на сайте или на месте со скидкой 20%.
Диснейленд: VIP-сопровождение
Диснейленд: VIP-сопровождение
Диснейленд: VIP-сопровождение

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илья
Илья
Добрый день! Меня зовут Илья. Я живу и работаю в Париже. С радостью проведу с вами и вашими детьми волшебный день в Диснейленде и сделаю все, чтобы вы запомнили его на всю жизнь.
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