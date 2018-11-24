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Описание
Что вас ожидает
Атмосфера окраин Парижа
Вы увидите совсем другой Париж – здесь, в загородных поселках построены очаровательные деревенские дома и царит иная, нестоличная обстановка. Вы побываете на необычной площади, где расположены колодец с артезианской водой, площадка для игры в петанк и бассейн под открытым небом (если вы любители водных процедур, возьмите с собой купальные принадлежности). До 1912 года недалеко отсюда несла свои воды река Бьевр, а вдоль ее берегов росли тополя.
История загородных кварталов
Пройдем по улице Орхидей, свернем на Тополиную, постоим на Алмазной и посмотрим на жилой комплекс из белых домиков с милым названием “Маленькая Россия”, который был построен в начале XX века для размещения таксистов (эмигрантов из России). Вы побываете на симпатичной улочке с частными виллами, покрытыми вьющимися глициниями и плющом. В одной из этих вилл жил знаменитый художник родом из Минской губернии Хаим Сутин. А на соседней улице, в небольшой квартире жили в 1908 году Ленин и Крупская. Завершим прогулку в самом красивом парке Парижа, который был создан в конце XIX века и назван “Гора Мышей”. Почему парку было дано такое название и другие увлекательные истории об этом квартале вы узнаете во время нашей прогулки.
До встречи в Париже!
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые уже познакомились с туристическими местами Парижа, побывали в центре города и хотят увидеть другой Париж.
В экскурсии могут принять участие дети от 12 лет.
Организационные детали
О точном месте встречи мы договоримся при бронировании. Вы можете добраться самостоятельно либо воспользоваться услугами трансфера – подробности при переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у выхода из метро CORVISART
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Париже
Провёл 110 экскурсий для 168 туристов
Париж! О, Париж! Любите ли вы Париж, как люблю его я?
Париж вдохновляет своей особенной атмосферой и воодушевляет воплотить ваши мечты в реальность. В первый раз посетив Париж 20 лет назад, я влюбилась в этот город и решила, что обязательно когда-нибудь буду здесь жить. Работая в крупной туристической компании в Москве, я летала в Париж несколько раз в год и посетила практически все его музеи и достопримечательности… И вот моя мечта сбылась. Уже 8 лет я живу в моем любимом городе и не перестаю восхищаться его красотой и очарованием. Я увлечена культурой и историей Франции, и, конечно же, французским языком.
Работаю в туризме с 1994 года, знаю каждый уголок Парижа. Я приглашаю вас на тематические прогулки по этому прекрасному городу.
По Парижу нужно обязательно гулять пешком и не торопясь, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.
Ведь почти на каждом шагу вас ждут удивительные открытия.
Во время прогулок со мной вы узнаете парижские тайны, адреса необычных музеев, театров, кафе и бутиков, и, если захотите, познакомитесь с местными жителями.
До встречи в Париже!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лилия
24 ноя 2018
Это была очень приятная прогулка. Не строгая экскурсия с датами и фамилиями двадцати пяти королей десяти династий, а именно прогулка под рассказ Елены. Она обращала внимание на всякие мелкие детали жизни реальных парижан. Если Вы хотите посмотреть на то, как они умильно укрывают шапочками металлические стойки у ворот домов, сколько владельцев имеют кусочки современных таунхасов, где размещены резервуары воды предместий, где жил Ленин, а где Инесса Арманд, то Вам сюда. Если нужно полюбоваться "официальными" туристическими местами Парижа, то это не здесь. И не нужно этого от данной прогулки и ожидать.
Е
Елена
10 ноя 2018
Вчера были на экскурсии Париж провинциальный. Услышали и увидели много интересного. Очень советуем. Особенно с Еленой, милой и обонятельной,время прошло незаметно и продуктивно))) Огромное спасибо.
О
Оксана
22 сен 2018
Экскурсия для тех, кто хочет изведать места, по которым не ходит массовый турист. Погулять 2-2.5, незаметно узнать что-то новое, отдохнуть и завершить экскурсию в местном ресторанчике на улочке, рекомендованной Еленой, обедом, например, с дивной уткой. Елене также нам помогла разобраться с билетами на метро, которые не всегда срабатывали,обратившись в кассу метро.
Надежда
18 сен 2018
Чудесная экскурсия! Очень интересно и познавательно. Получила ответы на все интересующие и возникающие в процессе экскурсии вопросы про Париж и парижан. Отдельное спасибо за информацию и советы куда сходить и что обязательно стоит еще посмотреть! В следующий раз с огромным удовольствием прогуляемся с вами по Парижу!
Е
Елена
11 сен 2018
Елена провела очень познавательную экскурсию.
Е
Евгений
20 июля 2018
Рекомендуем прогулки с Еленой, она очень эрудированный человек и увлекательный рассказчик!!! Огромное спасибо!!!
Алексей
16 июня 2018
Спасибо большое за интересную экскурсию,возможность полюбоваться нетуристическим Парижем. Получили незабываемые впечатления. Рекомендую всем.
Т
Татьяна
28 мая 2018
Прогулка с Еленой была просто великолепна! Она открыла нам другой Париж! Уютный, тихий, маленький, утопающий в зелени и цветах! Елена очень приятный человек и отличный рассказчик. С большим удовольствием она отвечает на все вопросы. Видно, что она всем сердцем любит Париж и ее отношение передалось и нам! После окончания прогулки-экскурсии Елена порекомендовала нам хорошие кафе и рестораны для парижан. Обед был великолепным и демократичным по цене! Мы с мамой просто в восторге! Всем-всем рекомендуем прогулки с Еленой, она очень внимательный человек и увлекательный рассказчик!!! Огромное спасибо!!!
Е
Екатерина
14 мая 2018
В Париже с мужем мы были впервые. И сразу хотелось побывать не только в туристических точках Парижа, но и видеть жизнь парижан. Париж провинциальный - очень интересная экскурсия!! Очень красивые места!!! Очень красивые домики, улочки, цветы! А местные жители - улыбчивые, приветливые! Нам повезло и мы попали на местную распродажу вещей жителей (такой мини рыночек, с вещами, которые уже не нужны хозяину). Вообщем, колорит великолепен! Очень впечатлены! Советаю всем, кто хочет видеть жизнь парижан! Елена очень интересно рассказывает о Париже, о его жителях, о традициях парижан. Очень интересно ее слушать! Спасибо, Елена!!!
Н
Нина
9 мая 2018
Экскурсия очень понравилась. Елена очень хороший рассказчик и интеллигентный, тонкий человек. Я увидела не просто Париж, а его душу. Мы прошлись по улочкам, которых не показывают обычно туристам, узнала много о самом городе и о парижанах. Не заметила, как пролетело время. Спасибо Елена. Экскурсия подойдет людям, стремящимся увидеть Париж "изнутри", а не просто "открыточный" вариант. Безусловно, рекомендую всем путешественникам!
Ю
Юлия
5 мая 2018
Спасибо огромное Елене, нам очень понравилось. Интересно увидеть и почувствовать другой Париж. Для меня это тот Париж, который я люблю. И места и уголки, которые я бы никогда не нашла сама, если бы мне их не показали. Атмосферно и душевно. Елена большая умница, желаю успехов!
Dmitry
25 апр 2018
Когда человеком движет любовь к городу и стремление поделиться ею с окружающими, то можно только позавидовать тому, кто оказался рядом. Нам повезло - мы провели в компании Елены свой первый день в Париже, в той его части, в которой парижане отдыхают от шумной будничной суеты. Может показаться, что провинциальный Париж стоит внимания лишь после знакомства в центром; но гораздо приятнее на следующий день вливаться в людской поток в метро в направлении башни Эйфеля или Лувра зная, что, устав, ты всегда можешь спастись в том самом "провинциальном".
По совету Елены разбавили пятидневное пребывание прогулкой по берегу Марны, с обедом в уличном французском ресторане - одни из лучших впечатлений!
Дарья
22 мар 2018
Спасибо Елене за приятную прогулку по 13 округу Парижа и за множество очень нужных советов. Обязательно приедем в Париж еще раз и прогуляемся по новым маршрутам с Еленой. Спасибо за заботу и внимательное отношение к туристам:)
Наталья
11 мар 2018
Спасибо огромное Елене за чудесную экскурсию по провинциальному Парижу -кварталу Бют-о-кай, который стал для нас приятным открытием!!! Экскурсию взяли, так как не в первый раз в Париже и хотели открыть для себя что-то новое в этом любимом городе. С Еленой эта затея удалась полностью и даже больше. Она очень интересно и с большой любовью рассказала нам о неизвестном для многих туристов квартале Бют-о-кай, провела интересными и колоритными улочками. Время пролетело незаметно! Елена отлично владеет материалом и самое главное - любит то, о чем рассказывает, тем самым заражая и слушателя своей страстью к Парижу! Кроме того, Елена поведала много интересных вещей, касающихся современной жизни парижан, их быта, ответила на все наши вопросы. Вообщем, очень рекомендую эту экскурсию и вообще Елену как гида! Спасибо Вам, Елена!!! Надеюсь, что до новых встреч! С удовольствием читаем Вашу страницу в Инстаграме!!!
Е
Екатерина
21 янв 2018
С Еленой мы гуляли по району Бют о кай, в котором я раньше не была, хотя в Париже бываю часто. Очень люблю такие экскурсии! Париж многолик, и каждый его район не похож на другой. С Еленой было приятно и весело гулять, она очень коммуникабельна и проста в общении. По пути зашли в кафе выпить кофе и весело поболтали с барменом, увидели парикмахерскую с русским названием - зашли спросить у хозяйки, почему она назвала свое заведение именно так. Оказалось, название на болгарском (муж хозяйки из Болгарии) и это маркетинговый ход, необычное название привлекает клиентов. Именно такие моменты нефомального общения и ценны, когда с намеченного маршрута можно свернуть, пообщаться с местными жителями, зайти в кафе или магазинчик. Именно они делают экскурсию запоминающейся, теплой и искренней. Елена готова была показать еще много интересного, но, к сожаленью, у меня не было времени. Но обещаю, что в следующий мой приезд я выделю побольше времени для экскурсии с Еленой, и мы погуляем подольше:)) К тому же мы с Еленой обе сибирячки, из соседних городов! Привет Елене из родной Сибири!