Известно, что в Париже есть улицы «центральные, высокие и важные, с витринами шикарными, с гирляндами огней», а есть улицы малоэтажные, со старинными фонарями и садовой мебелью в уютных двориках… Вот мы и отправимся в очаровательный квартал с узкими живописными улочками. Днем здесь тихо и безлюдно, а вечером, с открытием многочисленных баров и ресторанчиков, эти улицы оживают и наполняются атмосферой веселья и беззаботности.

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Описание

Что вас ожидает

Атмосфера окраин Парижа

Вы увидите совсем другой Париж – здесь, в загородных поселках построены очаровательные деревенские дома и царит иная, нестоличная обстановка. Вы побываете на необычной площади, где расположены колодец с артезианской водой, площадка для игры в петанк и бассейн под открытым небом (если вы любители водных процедур, возьмите с собой купальные принадлежности). До 1912 года недалеко отсюда несла свои воды река Бьевр, а вдоль ее берегов росли тополя.

История загородных кварталов

Пройдем по улице Орхидей, свернем на Тополиную, постоим на Алмазной и посмотрим на жилой комплекс из белых домиков с милым названием “Маленькая Россия”, который был построен в начале XX века для размещения таксистов (эмигрантов из России). Вы побываете на симпатичной улочке с частными виллами, покрытыми вьющимися глициниями и плющом. В одной из этих вилл жил знаменитый художник родом из Минской губернии Хаим Сутин. А на соседней улице, в небольшой квартире жили в 1908 году Ленин и Крупская. Завершим прогулку в самом красивом парке Парижа, который был создан в конце XIX века и назван “Гора Мышей”. Почему парку было дано такое название и другие увлекательные истории об этом квартале вы узнаете во время нашей прогулки.

До встречи в Париже!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые уже познакомились с туристическими местами Парижа, побывали в центре города и хотят увидеть другой Париж.

В экскурсии могут принять участие дети от 12 лет.

Организационные детали

О точном месте встречи мы договоримся при бронировании. Вы можете добраться самостоятельно либо воспользоваться услугами трансфера – подробности при переписке.