Живерни: дом и сад Моне

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Живерни: дом и сад Моне
Живерни: дом и сад Моне
Живерни: дом и сад Моне
Живерни: дом и сад Моне

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Моне
  • Сад Моне
  • Могила Моне
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Живерни (Giverny)— коммуна во Франции в департаменте Эр в регионе Верхняя Нормандия.

В городке Живерни, расположенному между Руаном и Парижем, находится дом-музей французского художника-импрессиониста Клода Моне. Здесь он жил с 1883 г. до своей смерти в 1926 г., пытаясь вновь и вновь отобразить на своих полотнах то, как в зависимости от времени года солнце по-разному освещает сад, который он разбил между домом и рекой. Сотни тысяч туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы, полюбовавшись садом, разбитым вокруг дома, попытаться ощутить, каким же образом Моне удавалось писать не красками, а светом.

В северной части парка - Clos Normand - находятся дом художника – здание с зелеными ставнями, выкрашенное в идиллический пастельно-розовый цвет. Комнаты внутри дома окрашены в разные цвета, в точности такие, какими они были при жизни Моне, а стены комнат по-прежнему украшает собранная самим художником замечательная коллекция японских гравюр, включая чудесные работы Хокусаи и Хиросиге. Сейчас знаменитая студия "Водяная лилия" представляет собой холл музея. Она оформлена прекрасно выполненными репродукциями работ Моне. Здесь же продаются сувениры.

К южной части парка "Водный сад" (Jardin d'Eau) ведет туннель, пробитый под насыпью автомобильной дороги. В 1895 году уже добившийся признания художник осушил это болотистое место каналами и прудами, засадил их водяными лилиями и построил знаменитый неправильный, несимметричный Японский мостик, точную копию которого можно осмотреть в наши дни.

Вам также будет предоставлено свободное время для посещения парка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте. Дом-музей Клода Монэ (открыт с 19 мая по 1 ноября): взрослый - 11 евро
  • Дети (3-11 лет) - 8 евро
  • Дети до 3 лет - бесплатно. Осуществляется предварительная бронь билетов. Важно! Вход во все музеи строго с негативным ПЦР- или антиген-тестом (с 12 лет)
  • Или со свидетельством о вакцинации
  • Одобренной ЕС вакциной. Посещение в масках
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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