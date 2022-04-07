Живерни (Giverny)— коммуна во Франции в департаменте Эр в регионе Верхняя Нормандия.

В городке Живерни, расположенному между Руаном и Парижем, находится дом-музей французского художника-импрессиониста Клода Моне. Здесь он жил с 1883 г. до своей смерти в 1926 г., пытаясь вновь и вновь отобразить на своих полотнах то, как в зависимости от времени года солнце по-разному освещает сад, который он разбил между домом и рекой. Сотни тысяч туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы, полюбовавшись садом, разбитым вокруг дома, попытаться ощутить, каким же образом Моне удавалось писать не красками, а светом.

В северной части парка - Clos Normand - находятся дом художника – здание с зелеными ставнями, выкрашенное в идиллический пастельно-розовый цвет. Комнаты внутри дома окрашены в разные цвета, в точности такие, какими они были при жизни Моне, а стены комнат по-прежнему украшает собранная самим художником замечательная коллекция японских гравюр, включая чудесные работы Хокусаи и Хиросиге. Сейчас знаменитая студия "Водяная лилия" представляет собой холл музея. Она оформлена прекрасно выполненными репродукциями работ Моне. Здесь же продаются сувениры.

К южной части парка "Водный сад" (Jardin d'Eau) ведет туннель, пробитый под насыпью автомобильной дороги. В 1895 году уже добившийся признания художник осушил это болотистое место каналами и прудами, засадил их водяными лилиями и построил знаменитый неправильный, несимметричный Японский мостик, точную копию которого можно осмотреть в наши дни.

Вам также будет предоставлено свободное время для посещения парка.