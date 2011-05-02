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Хоста — самый живописный и тёплый район Большого Сочи

Дмитрий П.
Дмитрий П. – Гид из Адлера
Хоста — самый живописный и тёплый район Большого Сочи
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Хоста — самый живописный и тёплый район Большого Сочи
Хоста — самый живописный и тёплый район Большого Сочи

Что вы увидите

  • 1. Закрытый санаторий имени Серго Орджоникидзе – 1937 год
  • 2. Санаторий имени К. Е. Ворошилова – 1934 год
  • 3. Дача Сталина "Зелёная Роща" – 1937 год
  • 4. Колесо обозрения "Пик 701"
  • 5. Башня на горе "Большой Ахун" – 1935-1936 года
  • 6. Заброшенный ресторан "Ахун" – 1937 год
  • 7. Ахунская пещера
  • 8. Поляна В. С. Высоцкого – 2003 год
  • 9. Агурские водопады
  • 10. Ресторан "Кавказский аул" – 1966 год
  • 11. Парк "Орлиные скалы"
  • 12. Статуя Прометея
  • 13. Бальнеологический комплекс "Мацеста" – 1940 год
  • 14. Змейковский водопады
  • 15. Мацестинский чайные плантации
  • 16. Каньон "Белые скалы"
  • 17. Каньон "Чёртовы ворота"
  • 18. Заброшенная дача полковника жандармерии А. В. Квитко – 1916 год
  • 19. Храм-часовня святого праведного воина Феодора Ушакова
  • 20. Музей истории Хостинского района
  • 21. Тисо-самшитовая роща
  • 22. Мацестинская пещера с минеральными источниками и ванным зданием
Много из отдыхающих слышат от местных туристических ларьков о том, какие места можно увидеть в Хостинском районе, но не каждый добирается до них. Да что тут говорить, не каждый из местных тут бывает. Во время такого путешествия мы обойдём несколько грандиозных и мистических сооружений, которые строились в первой половине ХХ века, дойдём до водопадов, каньонов, дачи Сталина и заберёмся на самую высокую точку всего прибрежного Сочи, откуда видно почти весь Большой Сочи и Главный Кавказский хребет.
Что входит
  • Встреча в отеле или на жд-вокзале Сочи, Адлера
  • Экскурсовод
  • Аренда бинокля
  • Автомобиль Toyota Auris
  • Заправка автомобиля
  • Поездка до посёлка Хосты
  • Возвращение в точку старта
Что не входит
  • Завтрак ~ 400₽/человек
  • Прокатиться на колесе обозрения "Пик 701" – 300₽
  • Экскурсия по даче Сталина "Зелёная Роща" – 300₽ (каждый час)
  • Вход в корпус санатория Орджоникидзе – 150₽/человек
  • Башня на горе "Большой Ахун" закрыта для посетителей из-за аварийного состояния до 2020 года
  • Проход к Агурским водопадам – 100₽
  • Обед ~ 500₽/человек
  • Проход к Орлиным скалам – 100₽
  • Экскурсия по Мацесте – 300₽/человека в 9:30 и 11:00
  • Проход к Змейковским водопадам – 100₽
  • Каньон "Белые скалы" – 250₽
  • Билет в музей истории Хостинского района – 100₽
  • Проход в тисо-самшитовую рощу – 300₽
  • Ужин ~ 500₽/человек
  • Сувениры, развлечения, покупки
Начало
🚩 Заберу от отеля, санатория, квартиры
Место завершения
🏁 Верну обратно или завезу на ужин
Хоста — самый живописный и тёплый район Большого Сочи
Хоста — самый живописный и тёплый район Большого Сочи
Хоста — самый живописный и тёплый район Большого Сочи
Хоста — самый живописный и тёплый район Большого Сочи
Хоста — самый живописный и тёплый район Большого Сочи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий П.
Дмитрий П.
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