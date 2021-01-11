Маршрут на Красную Поляну является визитной карточкой Сочи. Вы побываете на самом лучшем курорте, где отдыхают многие известные люди нашего времени.

Посетите комплексы Роза Хутор, Газпром, Горки Город. Здесь покатаетесь на канатной дороге, полюбуетесь живописными пейзажами. Мы увидим прибрежный кластер с олимпийскими дворцами и незабываемым фонтаном. За один день вы побываете в 4 климатических зонах.

В программе путешествия:

самый длинный подвесной мост Скайпарка,

уникальный вантовый мост,

дегустации,

горы и ущелья,

уникальная природа.

Есть книги и фотографии, посвященные истории города Сочи, Олимпиаде, Красной Поляне, но лучше один раз увидеть все своими глазами, составить собственное мнение и сохранить воспоминания в своем сердце.

Важно знать:

В поездке пригодится удобная одежда и обувь. В горах прохдадно, лучше захватить кофту с длинным рукавом.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: