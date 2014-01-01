Мы побываем в Сочи — старом морском порту, городе былых царей и сверкающих Советов, городе бескрайнего моря 🌊 и обескураживающих гор ⛰️. Мы встанем над морской пучиной и услышим рассказы других берегов, прикоснёмся к старым стенам, пронизанным историей 📖. Солёный на вкус, с ароматом деревьев в цвету, отполированный бурями, совсем не похожий на всех — город 🏙️ Сочи.
Что вас ожидает:
Мы заедем за вами, где бы вы ни отдыхали: на Красную Поляну, в Сочи или Адлер
вы побываете на лучшей смотровой площадке города — окутанной легендами, атмосферной горе Ахун
заглянете в гости к старику Хоттабычу, посетив заброшенный санаторий
им. С. Орджоникидзе
прогуляетесь по тенистым дорожкам столетнего парка Ривьера
насладитесь вкусом сочного шашлыка и местной форели на гриле за накрытым столом живописного кафе «Пацха»
услышите истории удивительного города и его морские рассказы на прекрасной набережной
сфотографируетесь на фоне знаменитого здания морского порта
ощутите себя настоящим капитаном, рассекая лазурные воды на быстром катере в погоне за дельфинами
Что входит
Транспортные расходы
сопровождение гида.
Что не входит
Смотровая башня на горе Ахун - 100 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Ресепшн вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.