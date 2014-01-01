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Природные и исторические достопримечательности г. Сочи и его окрестностей

Алексей Я.
Алексей Я. – Гид из Адлера
Природные и исторические достопримечательности г.

Сочи и его окрестностей
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 8 500 ₽ за человека

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Природные и исторические достопримечательности г. Сочи и его окрестностей
Природные и исторические достопримечательности г. Сочи и его окрестностей

Что вы увидите

  • Гора Ахун
  • Агурские водопады
  • санаторий Орджаникидзе
  • парк Ривьера.
Мы побываем в Сочи — старом морском порту, городе былых царей и сверкающих Советов, городе бескрайнего моря 🌊 и обескураживающих гор ⛰️. Мы встанем над морской пучиной и услышим рассказы других берегов, прикоснёмся к старым стенам, пронизанным историей 📖. Солёный на вкус, с ароматом деревьев в цвету, отполированный бурями, совсем не похожий на всех — город 🏙️ Сочи.

Что вас ожидает:

  • Мы заедем за вами, где бы вы ни отдыхали: на Красную Поляну, в Сочи или Адлер
  • вы побываете на лучшей смотровой площадке города — окутанной легендами, атмосферной горе Ахун
  • заглянете в гости к старику Хоттабычу, посетив заброшенный санаторий
им. С. Орджоникидзе
  • прогуляетесь по тенистым дорожкам столетнего парка Ривьера
  • насладитесь вкусом сочного шашлыка и местной форели на гриле за накрытым столом живописного кафе «Пацха»
  • услышите истории удивительного города и его морские рассказы на прекрасной набережной
  • сфотографируетесь на фоне знаменитого здания морского порта
  • ощутите себя настоящим капитаном, рассекая лазурные воды на быстром катере в погоне за дельфинами
Что входит
  • Транспортные расходы
  • сопровождение гида.
Что не входит
  • Смотровая башня на горе Ахун - 100 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Ресепшн вашего отеля
Природные и исторические достопримечательности г. Сочи и его окрестностей
Природные и исторические достопримечательности г. Сочи и его окрестностей
Природные и исторические достопримечательности г. Сочи и его окрестностей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Я.
Алексей Я.
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Алексей Я. проводит ещё 2 экскурсии

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