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Сочи — город контрастов и вдохновения!

5
2 отзыва
Елена Л.
Елена Л. – Гид из Адлера
Приглашаю вас на увлекательную прогулку 👣 по прекрасному городу Сочи! Прогуливаясь во время экскурсии 🧭 по набережной вдоль порта, слушая интересную историю 📖 о городе вы ощутите приветливость южной столицы ⭐️ России.

Мы увидим исторические здания города, амбициозные современные небоскребы и монументальные «сталинские» архитектурные шедевры — все это удивительным образом сочетается в одном городе.

Окунемся в атмосферу Сталинской эпохи на одной из главных достопримечательностей 🏛️ города — даче Сталина, а в завершении экскурсии попадем на праздник волшебного чая с альпийских лугов Кавказа.
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Сочи — город контрастов и вдохновения!
Сочи — город контрастов и вдохновения!

Что вы увидите

  • Набережная
  • Морской вокзал
  • Видовая площадка Сочи. Гора Батарейка.
  • Гора Ахун. Видовая площадка.
  • Дача Сталина
  • Санаторий им. Орджоникидзе
Сочи — город 🏙️ контрастов и вдохновения!Прогуливаясь во время экскурсии 🧭 по набережной вдоль порта, слушая интересную историю 📖 о городе вы ощутите приветливость южной столицы ⭐️ России. Первым вас встретит здание Морского вокзала, которое прекрасно при солнце ☀️, в пасмурную погоду, в утренних лучах и на закате…
Вас не оставит равнодушными сочетание высокомерия и амбициозности современных небоскребов и монументальности «сталинских» архитектурных шедевров этого удивительного города. Вы увидите с высоты горы ⛰️ Батарейка дружбу ярких красок центральных улиц и Кавказских гор с Чёрным морем.
Окунетесь в атмосферу Сталинской эпохи на одной из главных достопримечательностей 🏛️ города — даче Сталина. Вы побываете на празднике волшебного чая с альпийских лугов Кавказа в историческом здании, где уютно расположилось «Сочинское географическое общество».
Что входит
  • Трансфер из Сочи, Адлера, и обратно
  • Услуги аттестованного гида-водителя на автомобиле премиум-класса
  • Чаепитие.
Что не входит
  • Обед в кафе/ресторане
  • Цена билета на дачу Сталина на одного человека — 1300 руб. (индивидуальная экскурсия). Групповая экскурсия 300 руб. на одного человека
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Сочи — город контрастов и вдохновения!
Сочи — город контрастов и вдохновения!
Сочи — город контрастов и вдохновения!
Сочи — город контрастов и вдохновения!
Сочи — город контрастов и вдохновения!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Л.
Елена Л.
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2 отзыва оставили туристы

Елена Л. проводит ещё 1 экскурсию

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