Сочи — город 🏙️ контрастов и вдохновения!Прогуливаясь во время экскурсии 🧭 по набережной вдоль порта, слушая интересную историю 📖 о городе вы ощутите приветливость южной столицы ⭐️ России. Первым вас встретит здание Морского вокзала, которое прекрасно при солнце ☀️, в пасмурную погоду, в утренних лучах и на закате…
Вас не оставит равнодушными сочетание высокомерия и амбициозности современных небоскребов и монументальности «сталинских» архитектурных шедевров этого удивительного города. Вы увидите с высоты горы ⛰️ Батарейка дружбу ярких красок центральных улиц и Кавказских гор с Чёрным морем.
Окунетесь в атмосферу Сталинской эпохи на одной из главных достопримечательностей 🏛️ города — даче Сталина. Вы побываете на празднике волшебного чая с альпийских лугов Кавказа в историческом здании, где уютно расположилось «Сочинское географическое общество».
Что входит
Трансфер из Сочи, Адлера, и обратно
Услуги аттестованного гида-водителя на автомобиле премиум-класса
Чаепитие.
Что не входит
Обед в кафе/ресторане
Цена билета на дачу Сталина на одного человека — 1300 руб. (индивидуальная экскурсия). Групповая экскурсия 300 руб. на одного человека
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.