Сочи — город 🏙️ контрастов и вдохновения!Прогуливаясь во время экскурсии 🧭 по набережной вдоль порта, слушая интересную историю 📖 о городе вы ощутите приветливость южной столицы ⭐️ России. Первым вас встретит здание Морского вокзала, которое прекрасно при солнце ☀️, в пасмурную погоду, в утренних лучах и на закате…

Вас не оставит равнодушными сочетание высокомерия и амбициозности современных небоскребов и монументальности «сталинских» архитектурных шедевров этого удивительного города. Вы увидите с высоты горы ⛰️ Батарейка дружбу ярких красок центральных улиц и Кавказских гор с Чёрным морем.

Окунетесь в атмосферу Сталинской эпохи на одной из главных достопримечательностей 🏛️ города — даче Сталина. Вы побываете на празднике волшебного чая с альпийских лугов Кавказа в историческом здании, где уютно расположилось «Сочинское географическое общество».