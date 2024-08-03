2 часа
Водная прогулка
Сап-прогулка по реке Пахра в Горках Ленинских
Прокатиться на досках по живописным местам и отдохнуть на пикнике
Начало: У метро «Домодедовская» или в парке Горки Ленински...
Расписание: ежедневно в 10:00 и 21:00
Завтра в 21:00
4 авг в 10:00
2 500₽ за человека
скидка
10%
4 часа
Водная прогулка
Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки
В мини-группе прокатиться на доске, насладиться пейзажами и обрести внутреннее спокойствие
Начало: На МЦД «Одинцово»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 19:00
4 авг в 09:00
60005 400₽ за человека
скидка
30%
13 часов
Групповая
до 15 чел.
Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в мини-группе из Москвы
Отправиться на 1 день в Тульскую область и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У метро Домодедовская
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
120008 400₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На сапах»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "На сапах" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 8 400 со скидкой до 30%.
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год на сапах, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь