2 отзыва оставили туристы

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Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать

5
2 отзыва
Анастасия А.
Анастасия А. – Гид из Санкт-Петербурга
Индивидуальная экскурсия ⛳ по гастрономической столице России.

Знакомство с авторской кухней Петербурга и лучшими ресторанами города.

Вы побываете в четырёх местах, которые отмечены престижными премиями и наградами.

Вас ждут не только уникальные блюда, но и общение с шеф-поварами и управляющими заведений.

Откройте для себя увлекательный мир, где кулинария – это не просто ремесло, а настоящее искусство.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🧘На выходные
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 900 ₽ за экскурсию

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Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Петербург- гастрономическая столица ⭐️ России и на моём туре вы сможете убедиться в этом!

Мы посетим 4 заведения с авторской кухней, отмеченных престижными премиями:

  • лауреат ресторанной премии Wheretoeat
  • шеф года по версии издания GQ
  • лауреат премии «Что где есть в Петербурге»
  • рестораторы 2019г по версии журнала GQ
  • В одном из заведений мы сможем наблюдать "гастрономический театр" на открытой кухне 🥧 ресторана.
Вы познакомитесь и пообщаетесь с шеф-поварами и управляющими этих ресторанов. Они расскажут вам о своём заведении и почему их кухня называется авторской. Каждое блюдо в ресторане уникально и больше его нигде не попробовать!

Моя экскурсия:

  • для тех кому интересны новые гастрономические открытия
  • считает кухню творчеством, а не просто едой.
  • любит душевно и вкусно провести время.
  • Все заведения, входящие в маршрут, подобраны в пешей доступности друг от друга.
Эта экскурсия ⛳ интересна не только новыми открытиями из мира гастрономии, но и отличный повод хорошо провести время с близкими и друзьями или отметить какое-то важное событие в жизни!
Что входит
  • Посещение 4 заведений авторской кухни
  • Одно блюдо в каждом заведении (дополнительные заказы и напитки оплачивается отдельно)
  • Личное внимание шеф-повара/владельца заведения к нашей группе: рассказ о кухне и презентация блюд
  • Сопровождение гида: поговорим об истории русской кухни и формировании гастрономии в Петербурге
Начало и место завершения
🚩 метро Чернышевская
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия А.
Анастасия А.
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2 отзыва оставили туристы

Анастасия А. проводит ещё 1 экскурсию

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