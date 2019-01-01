2 отзыва оставили туристы

Петербург- гастрономическая столица ⭐️ России и на моём туре вы сможете убедиться в этом!

Мы посетим 4 заведения с авторской кухней, отмеченных престижными премиями:

лауреат ресторанной премии Wheretoeat

шеф года по версии издания GQ

лауреат премии «Что где есть в Петербурге»

рестораторы 2019г по версии журнала GQ

В одном из заведений мы сможем наблюдать "гастрономический театр" на открытой кухне 🥧 ресторана.

Вы познакомитесь и пообщаетесь с шеф-поварами и управляющими этих ресторанов. Они расскажут вам о своём заведении и почему их кухня называется авторской. Каждое блюдо в ресторане уникально и больше его нигде не попробовать!

Моя экскурсия:

для тех кому интересны новые гастрономические открытия

считает кухню творчеством, а не просто едой.

любит душевно и вкусно провести время.

Все заведения, входящие в маршрут, подобраны в пешей доступности друг от друга.

Эта экскурсия ⛳ интересна не только новыми открытиями из мира гастрономии, но и отличный повод хорошо провести время с близкими и друзьями или отметить какое-то важное событие в жизни!