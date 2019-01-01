2 отзыва оставили туристы

Петербург- гастрономическая столица ⭐️ России и на моём туре вы сможете убедиться в этом!
Мы посетим 4 заведения с авторской кухней, отмеченных престижными премиями:
лауреат ресторанной премии Wheretoeat
шеф года по версии издания GQ
лауреат премии «Что где есть в Петербурге»
рестораторы 2019г по версии журнала GQ
В одном из заведений мы сможем наблюдать "гастрономический театр" на открытой кухне 🥧 ресторана.
Вы познакомитесь и пообщаетесь с шеф-поварами и управляющими этих ресторанов. Они расскажут вам о своём заведении и почему их кухня называется авторской. Каждое блюдо в ресторане уникально и больше его нигде не попробовать!
Моя экскурсия:
для тех кому интересны новые гастрономические открытия
считает кухню творчеством, а не просто едой.
любит душевно и вкусно провести время.
Все заведения, входящие в маршрут, подобраны в пешей доступности друг от друга.
Эта экскурсия ⛳ интересна не только новыми открытиями из мира гастрономии, но и отличный повод хорошо провести время с близкими и друзьями или отметить какое-то важное событие в жизни!
Что входит
Посещение 4 заведений авторской кухни
Одно блюдо в каждом заведении (дополнительные заказы и напитки оплачивается отдельно)
Личное внимание шеф-повара/владельца заведения к нашей группе: рассказ о кухне и презентация блюд
Сопровождение гида: поговорим об истории русской кухни и формировании гастрономии в Петербурге
Начало и место завершения
🚩 метро Чернышевская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.