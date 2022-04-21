Что вас ожидает

Петербургские особняки не раз становились декорациями для сердечных драм и скандальных романов. Мы не будем выступать судьями и давать оценки моральные или нравственные. А что же будет? Только удивительные сюжеты о любви, как правило, яркие, но печальные…

О петербургских Пигмалионе и Галатее. Весной 1776 года семнадцатилетняя Глафира Алымова с нетерпением ждала предложения от пылко влюбленного в нее Ивана Ивановича Бецкого, которому шел… семьдесят первый год. Это известный факт, но вот кем была для Бецкого Алымова — до сих пор загадка… Приемная дочь? Воспитанница? Возлюбленная? Недостижимый предмет вожделений?

О последнем польском короле Станиславе Августе, который доживал свои дни в Мраморном дворце и писал мемуары о любви к необыкновенной женщине, ради которой он совершил массу неприглядных поступков. Ею была Екатерина II, которая дважды предала и унизила короля.

О любви стареющего Петра I и 20-летней Марии Кантемир, которая могла родить сына от императора и стать императрицей. Могла бы, но не стала.

О французском писателе Оноре де Бальзаке, который никогда не был обделен женским вниманием, но любовью всей жизни называл лишь одну женщину. Их роман в письмах продолжался 17 лет, а когда влюбленные воссоединились, для счастья у них осталось лишь 5 месяцев.

Об императоре Александре II и Катеньке Долгоруковой. Александр II — не первый русский государь, который позволял себе любовные отношения «на стороне». Но, пожалуй, именно для него они имели наиболее роковые последствия: мы распутаем узел этого семейного конфликта.