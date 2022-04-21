Cherchez la femme, или пять историй о любви в Петербурге

Тематическая экскурсия в сердце города

Индивидуальная
Это прогулка от Летнего сада до Дворцовой площади: маршрут небольшой, но почти за каждым фасадом вас ждет увлекательная история.

Любовные треугольники и семейные драмы, неразделенные чувства и непреодолимые препятствия для влюбленных, великосветские события и хитросплетения судеб царствующего дома Романовых — обо все этом за 2,5 часа на фоне нарядных особняков.
Cherchez la femme, или пять историй о любви в Петербурге
Cherchez la femme, или пять историй о любви в Петербурге
Cherchez la femme, или пять историй о любви в Петербурге
Cherchez la femme, или пять историй о любви в Петербурге
Cherchez la femme, или пять историй о любви в Петербурге
Cherchez la femme, или пять историй о любви в Петербурге
Cherchez la femme, или пять историй о любви в Петербурге
Cherchez la femme, или пять историй о любви в Петербурге
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Петербургские особняки не раз становились декорациями для сердечных драм и скандальных романов. Мы не будем выступать судьями и давать оценки моральные или нравственные. А что же будет? Только удивительные сюжеты о любви, как правило, яркие, но печальные…

О петербургских Пигмалионе и Галатее. Весной 1776 года семнадцатилетняя Глафира Алымова с нетерпением ждала предложения от пылко влюбленного в нее Ивана Ивановича Бецкого, которому шел… семьдесят первый год. Это известный факт, но вот кем была для Бецкого Алымова — до сих пор загадка… Приемная дочь? Воспитанница? Возлюбленная? Недостижимый предмет вожделений?

О последнем польском короле Станиславе Августе, который доживал свои дни в Мраморном дворце и писал мемуары о любви к необыкновенной женщине, ради которой он совершил массу неприглядных поступков. Ею была Екатерина II, которая дважды предала и унизила короля.

О любви стареющего Петра I и 20-летней Марии Кантемир, которая могла родить сына от императора и стать императрицей. Могла бы, но не стала.

О французском писателе Оноре де Бальзаке, который никогда не был обделен женским вниманием, но любовью всей жизни называл лишь одну женщину. Их роман в письмах продолжался 17 лет, а когда влюбленные воссоединились, для счастья у них осталось лишь 5 месяцев.

Об императоре Александре II и Катеньке Долгоруковой. Александр II — не первый русский государь, который позволял себе любовные отношения «на стороне». Но, пожалуй, именно для него они имели наиболее роковые последствия: мы распутаем узел этого семейного конфликта.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Летнего сада
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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