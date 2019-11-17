2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Обратите внимание: полёт длится 30 минут.

Пристегните ремни, мы взлетаем!

Перед тем, как отправиться в захватывающее путешествие, квалифицированный опытный пилот расскажет вам о технике безопасности на борту и особенностях нашего воздушного судна. Вы осмотрите самолёт снаружи и изнутри и узнаете, из какого окна открывается лучший вид, что делать в случае, если вас укачает, и какие памятники нужно успеть рассмотреть. Вы сможете не только наблюдать за управлением «железной птицей», но даже подержать штурвал и попробовать себя в базовых маневрах: поворотах с креном на 15° и 30°, наборе высоты и снижении.

Мне сверху видно все, ты так и знай!

Наш маршрут — не полеты над лесополосой. Из окна иллюминатора вы насладитесь видом на акваторию Финского залива и рассмотрите великолепный садово-парковый ансамбль Петергофа. Большой дворец покажется не таким уж и большим с высоты, но останется по-прежнему роскошным. Получив заряд адреналина и сделав невероятные фотографии, напоследок попробуйте отыскать Собор Петра и Павла и уютный Монплезир — с этой задачкой справляется не каждый турист!