2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Из Петербурга в Петергоф на самолёте!

Полюбоваться Петергофским дворцом и садово-парковым комплексом с нового ракурса, учась пилотированию

Георгий
Задать вопрос
Георгий – экскурсионное агентство
Аэроэкскурсия — идеальное решение для тех, кто устал от традиционного вида отдыха.

Вы не только попробуете себя в роли пилота и зарядитесь новыми эмоциями, но также насладитесь живописной панорамой одного из лучших пригородов Петербурга.

Пролетая над величественным дворцом, разглядывая фонтанные комплексы и садовые узоры с высоты, вы по-новому откроете для себя Петергоф.
10990 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 1 час
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча — аэродром «Бычье поле»
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Из Петербурга в Петергоф на самолёте!
Из Петербурга в Петергоф на самолёте!

Что вас ожидает

Обратите внимание: полёт длится 30 минут.

Пристегните ремни, мы взлетаем!
Перед тем, как отправиться в захватывающее путешествие, квалифицированный опытный пилот расскажет вам о технике безопасности на борту и особенностях нашего воздушного судна. Вы осмотрите самолёт снаружи и изнутри и узнаете, из какого окна открывается лучший вид, что делать в случае, если вас укачает, и какие памятники нужно успеть рассмотреть. Вы сможете не только наблюдать за управлением «железной птицей», но даже подержать штурвал и попробовать себя в базовых маневрах: поворотах с креном на 15° и 30°, наборе высоты и снижении.

Мне сверху видно все, ты так и знай!
Наш маршрут — не полеты над лесополосой. Из окна иллюминатора вы насладитесь видом на акваторию Финского залива и рассмотрите великолепный садово-парковый ансамбль Петергофа. Большой дворец покажется не таким уж и большим с высоты, но останется по-прежнему роскошным. Получив заряд адреналина и сделав невероятные фотографии, напоследок попробуйте отыскать Собор Петра и Павла и уютный Монплезир — с этой задачкой справляется не каждый турист!

Организационные детали

  • ВАЖНО: полёт длится 30 минут.
  • Полёт может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
  • Полетать над Петергофом могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет.
  • Всем участникам полета при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.
  • 23% стоимости полета вы оплачиваете на сайте, оставшуюся сумму минимум за 24 часа до экскурсии — через платежную систему или переводом.
Из Петербурга в Петергоф на самолёте!
Из Петербурга в Петергоф на самолёте!
Из Петербурга в Петергоф на самолёте!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — аэродром «Бычье поле».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Георгий
Георгий
Добрый день! Я представляю компанию авиаэкскурсий. Мы организуем полеты по всему миру, дарим незабываемые впечатления и яркие эмоции. Обращайтесь к нам и вы совершите прекрасное путешествие на самолете или вертолете, открыв Москву, Санкт-Петербург, Дубай, Барселону и многие другие города и места с новой стороны!
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 ноября 2019
Всё понравилось на 100 %! Очень динамично и интересно. Я пригласил супругу на "экскурсию по Кронштадту" и она была настроена на музеи и выставки. Было приятно видеть её неподдельный шок, когда приехали в аэропорт Бычье поле, где нас ждал пилот Василий и его самолет.) Пилот предложил несколько вариантов маршрута и даже готов был рассмотреть наши предложения. В итоге - Петергоф. Посмотрели дворцы и парки с высоты птичьего полета, пролетели над г. Ломоносов, заливом.
Единственное, что смущало, когда заказывал экскурсию, не маловато будет 30 минут, но в итоге смело могу сказать - это именно столько, сколько нужно для первого полета. Конечно, самое главное - позитивные эмоции, которые мы получили с избытком! Спасибо ребятам за маленькое приключение и хорошее настроение)
5 ноября 2019
Понравилось всё. Очень немаловажно крайне бережное сопровождение организаторов на этапе подготовки к экскурсии: погода была спорная, и Георгий был всё время на связи до окончательной отмашки.
Вылет перенесли в Кронштадт, но это нам понравилось ещё больше, заодно посетили достопримечательности. Сам полёт произвёл огромное впечатление: совсем не так, как в большой авиации. Очень красиво, необычно! Сильные эмоции.. Спасибо организаторам и пилоту!

Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутри
скидка30%
1200 ₽
840 за человека
1.5 часа
111 отзывов
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
Тайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицы
950 за человека
2.5 часа
25 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по мистическому Петербургу
За трёхсотлетнюю биографию наш город «собрал» множество таинственных загадок и загадочных тайн. Самые яркие из таких сюжетов ждут на вечерней экскурсии: вы узнаете секрет сфинксов, украшавших вход во дворец фараона, вспомните императора Павла I, противоречивые истории о Распутине и жутковатые диковинки Кунсткамеры. В итоге за 2,5 часа Петербург откроется вам с новой, истинно странной, стороны.
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
3750 за экскурсию
2 часа
168 отзывов
Раскрыть тайну масонства и научиться читать масонские символы на индивидуальной экскурсии
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
Страшные истории ПетербургаСтрашные истории ПетербургаСтрашные истории Петербурга
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2 часа
64 отзыва
Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии
Городские «страшилки» о призраке в Михайловском замке, Пиковой Даме и ожившем Медном всаднике часто можно услышать в Петербурге. Но городской фольклор, мифы и легенды покажутся детским лепетом в сравнении с настоящими историями на берегах Невы, которые я открою на прогулке. В нашей программе: леденящий кровь двор, заокеанские идолы, лакей, ставший экспонатом, дореволюционные хулиганы, дом из могильных плит и многое другое!
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
795 за человека
1.5 часа
13 отзывов
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
Аутентичную ауру Петербурга можно прочувствовать не столько у центральных могущественных достопримечательностей, сколько внутри построек, где жили и по-прежнему живут люди. Здесь, в архитектуре домов, собраны характерные черты Северной столицы, но в миниатюре. Я покажу вам самые любопытные и поделюсь историей и назначением каждой постройки.
Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекцияАнатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекцияАнатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция
От 400 за экскурсию
1 час
37 отзывов
Узнать историю русской медицины и разобраться в загадках организма
Анатомический Эрмитаж — один из самых крупных анатомических музеев в Европе. Приготовьтесь побывать в знаменитом рентгеновском зале, познакомиться с анатомическими срезами по Пирогову, увидеть легкие здорового человека и легкие курильщика и почерпнуть важные факты о своем организме. Я помогу вам связать Анатомический Эрмитаж с другими похожими музеями в мире и понять его роль в истории медицины.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле