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Нарисуй свой Петербург. Зарисовки+обед

Инна М.
Инна М. – Гид из Санкт-Петербурга
Предлагаем Вам провести несколько незабываемых творческих часов на Васильевском острове 🏝️.

В уютном кафе с большими панорамными окнами.

выходящими на Андреевский собор, старинный Гостиный двор и красивейшую пешеходную линию острова, Вас будет ждать вкусный обед, творческое общение с художником и возможность сделать зарисовки Петербурга.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 150 ₽ за человека

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Нарисуй свой Петербург. Зарисовки+обед
Нарисуй свой Петербург. Зарисовки+обед

Что вы увидите

  • Андреевский собор
  • Гостиный Двор
  • Пешеходная линия
Во все времена люди стремились запечатлеть свои впечатления.
Сейчас, когда мы можем легко и быстро делать фотографии 📸, то кажется, что потребность в художественном запечатлении своими руками полностью исчезла.
Но фотография никогда не даст ощущения такого личного включения, как собственные зарисовки. На фотографии, даже при использовании современных фильтров, не получится передать свою цветовую гамму, соответствующую Вашему личному ощущению.
Вот почему собственные зарисовки города смогут передать именно Ваше настроение и подарят Вам необыкновенное удовольствие от творчества. Техника рисования сухой пастелью позволяет делать яркие, эмоциональные зарисовки и доступна для любого уровня подготовки.
Даже, если Вы рисовали последний раз только в детстве, и сейчас не уверены в своих силах, то Вам нечего боятся! Вы обязательно сможете сделать интересные зарисовки, по-новому увидеть Петербург и унести частичку города не только в своем сердце, но и в собственной художественной работе.

ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ:

  • Обед из нескольких блюд.
  • Мы предоставим Вам несколько видов специальной разноцветной бумаги для рисования пастелью.
  • С помощью карандашей, сухой пастели (сухая пастель выглядит как цветные мелки) и под руководством художника, Вы сделаете зарисовки Петербурга.
  • Наиболее понравившаяся Вам зарисовка будет оформлена.

ПРОГРАММА:

  • Мы встречаемся на пересечении 7 пешеходной линии Васильевского острова и Большого проспекта в кафе АлСумах.
  • Там Вас будет ждать вкусный обед.
  • Вы познакомитесь с художником, с его помощью выберете наиболее понравившийся Вам вид из панорамных окон кафе, который и станет сюжетом Вашего пастельного наброска.
  • Следующие 1, 5 часа Вы посвятите творчеству и под руководством художника сделаете художественные зарисовки Петербурга в технике сухой пастели.
  • Мы предоставим Вам рамку для оформления Вашей работы.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДЕТАЛИ
  • экскурсия рассчитана на взрослых и детей в возрасте старше 7 лет
  • все материалы для творческой части экскурсии 🧭 предоставляются.
Нарисуйте свой Петербург и увезите его не только в своем сердце, но и в художественной работе, написанной своими руками!
Техника рисования сухой пастелью позволяет делать яркие, эмоциональные зарисовки и доступна для любого уровня подготовки.
Даже, если Вы рисовали последний раз только в детстве, и сейчас не уверены в своих силах, то Вам нечего боятся! Вы обязательно сможете сделать интересные зарисовки, по-новому увидеть Петербург и унести частичку города не только в своем сердце, но и в собственной художественной работе.
Что входит
  • Обед из нескольких блюд
  • принадлежности для зарисовок: бумага для пастели, карандаши, сухая пастель
  • рамка для оформления работы
Что не входит
  • трансфер
Начало и место завершения
🚩 7 линия В. О дом 24
Нарисуй свой Петербург. Зарисовки+обед
Нарисуй свой Петербург. Зарисовки+обед
Нарисуй свой Петербург. Зарисовки+обед
Нарисуй свой Петербург. Зарисовки+обед
Нарисуй свой Петербург. Зарисовки+обед

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Инна М.
Инна М.
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