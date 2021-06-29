Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

От крыши к крыше в центре Петербурга

Город с высоты в компании нескучных рассказов

4.6
177 отзывов
Алексей
Алексей – представитель из Санкт-Петербурга
Программа-минимум в городе на Неве — увидеть его сверху! Со мной вы пройдете по системе крыш с видами на все соборы Петербурга, на его широкие проспекты, водные артерии и лабиринты проводов.

Обещаю вам безопасный путь, легкие рассказы о городе и ответы на все вопросы о Питере.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 мин.

Экскурсия

990792 ₽ за человекаскидка20%

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От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по системе крыш
На крыши мы попадем из жилого дома на Литейном проспекте: вы не будете переживать из-за возможных недовольных жителей, ведь у нас есть необходимые договоренности. Гулять по крышам будет комфортно и не страшно — «тропы» оборудованы нескользящим покрытием. На высоте вы проведете 40-50 минут: вдоволь полюбуетесь видами и успеете сделать много отличных фото.

Панорамы, истории 📖 и байки
Вы увидите все главные петербуржские соборы (кроме Смольного), парки 🌳, старый и новый стадионы, Александрийскую колонну и другие must-see места города. Я подскажу, что где находится; расскажу главное о достопримечательностях 🏛️ и поделюсь сюжетами Литейного проспекта, а также с радостью отвечу на любые вопросы о Петербурге.

Кому подойдет прогулка 👣

Прогулка 👣 рассчитана на взрослых путешественников и детей старше 8 лет.

Организационные детали

  • Во время легкого дождя экскурсия ⛳ проходит, но в ливень нет возможности подняться на крышу. В этом случае возможен перенос экскурсии 🧭 или возврат предоплаты.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
🚩 Начало и место завершения: на Литейном проспекте
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга
Время проведения: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Работаю с дружной командой гидов. Мы — № 1 по крышам Петербурга! Одни из первых начали организовывать такие прогулки, на рынке более 5 лет. Опытные гиды, более 1 000 000 довольных путешественников, интересные и необычные места!
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177 реальных отзывов от туристов

Т
29 июн 2021
Все очень понравилось. Гид был Владимир. Главное, что было безопасно. Была с ребёнком 8 лет.
В
27 июн 2021
Приехав в Санкт-Петербург, смогли в тот же день забронировать и осуществить путешествие по крышам!Были с детьми, но не было опасений. Интересно было всё, начиная с чёрной лестнице, по которой поднимались на крышу, заканчивая видами и возможностями на крышах. Спасибо экскурсоводу Владимиру!
И
26 июн 2021
Очень понравилась экскурсия. Ходили с дочерью, Спасибо Евгению за интересно проведенное время. Экскурсия проходила на крыше нескольких домов. На память осталось много фотографий и хорошие воспоминаия. Я и дочь в восторге!
В
26 июн 2021
Все супер, атмосферно, гид Владимир порадовал своим чувством юмора
И
26 июн 2021
Это скорее не экскурсия, а подъем на крышу с небольшим рассказом о панораме. Легко и непринужденно. Нам понравилось
А
24 июн 2021
Мне понравилась прогулка по крышам! Доброжелательный гид, безопасность. Везде поставлены резиновые покрытия на которые можно наступать. Идите даже если вы приехали отдыхать или покорять город в одиночку. Вам никогда не откажут если попросите сфотографировать)))
А
24 июн 2021
Ожидала большего от экскурсии, я не шла за информативностью на данную экскурсию а больше за красивыми фотографиями, но и этого не вышло поводили вокруг двора, только вдали виднелись купола соборов и т. д. и вид на Литейный проспект, в общем не понравилось.
А
24 июн 2021
Все было на высшем уровне, интересная экскурсия в закате и гид заботливый)
А
24 июн 2021
Можно выбрать другую крышу)) наверняка есть места и красивее)) а в целом все отлично! Спасибо Евгению!
Г
23 июн 2021
Отличная экскурсия, нам очень понравилось.
В
23 июн 2021
Нашим экскурсоводом был Сергей. Комфортный, располагающий к себе молодой человек. Хороший, захватывающий маршрут. Сергей помогал преодолеть сложные моменты маршрута, которые не могла пройти сама, на протяжении всей экскурсии интересовался состоянием группы. Уже рекомендую экскурсию друзьям!
Л
21 июн 2021
Очень понравилось, гид не навязчивый, интересно рассказал об истории города
А
19 июн 2021
Экскурсия не примечательная, если хотите увидеть Питер с высоты, то с Исаакиевского собора виды лучше и красивее. Если хочется разнообразия и не много почувствовать себя руфером, то можно сходить. Работой гида осталась не удовлетворена, все время сидел в телефоне, рассказать особо ничего не рассказал, а его политические взгляды в данной экскурсии мне не интересны. Задав вопрос по истории постройки здания и крышам, ответил какую-то ерунду придуманную на ходу, проверив информацию, на деле оказалось не правдой. Наблюдая со стороны другую группу и работу их гида, он все время что-то рассказывал и приводил факты. Резюме такое, сходить один раз для разнообразия можно, если вы никогда не были на крышах домов.
Т
19 июн 2021
Экскурсия интересная, виды для фото обалденные. Немножко страшновато. ... но выброс адреналина полезен. Всё безопасно на самом деле! А Серёжа молодец!
М
19 июн 2021
Потрясающе. Прекрасные виды, прекрасный гид Евгений. Советуем обязательно посетить между традиционными экскурсиями
Ещё 162 отзыва

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