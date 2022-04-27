Что вас ожидает

Комфорт и безопасность. На месте старта вас ждет небольшой инструктаж: вы научитесь управлять байдаркой и ознакомитесь с техникой безопасности. Сплав пройдет на надувных байдарках, устойчивых и непотопляемых. На протяжении всего маршрута группу сопровождает инструктор.

Идеальное место для сплава: скорость и глубина реки Оредеж позволят вам сполна ощутить драйв и динамику сплава. На нашем участке реки не будет крутых порогов, зато вас ждут быстрины и шиверы, идеальные для обучения управлению байдаркой.

Природа реки Оредеж заслуживает отдельного упоминания. Умиротворяющие пейзажи и знаменитые песчаные обрывы впечатлят вас не меньше самого сплава.

Программа сплава

10:00 – 10:30 — сбор участников на месте старта в посёлке Сиверский

10:30 – 11:00 — подготовка снаряжения к заплыву, инструктаж и выход на маршрут

11:00 – 17:00 — сплав по маршруту

17:00 – 18:00 — сбор снаряжения и окончание маршрута в посёлке Вырица

Организационные детали

Как проходит сплав

В стоимость включено: сопровождение гида-инструктора, вода/горячий чай, перекус на водной части маршрута, прокат снаряжения (байдарок, юбок, вёсел, гермоупаковок, жилетов)

Оплачивается отдельно: питание вне маршрута, трансфер из Санкт-Петербурга и обратно (можно удобно добраться на электричке)

Все группы сопровождает опытный инструктор, группы больше 10 человек сопровождают два инструктора

Сплавы проводятся на надувных байдарках: простых в управлении, устойчивых и непотопляемых

Как добраться до места

К месту старта в посёлок Сиверский можно добраться на электричке из Санкт-Петербурга с Балтийского вокзала

От места финиша из посёлка Вырица (станция Посёлок) можно вернуться в Санкт-Петербург на электричке до Витебского вокзала

Расстояние от платформы Сиверская до места старта маршрута — 900 метров. Расстояние от места финиша до платформы Посёлок — 900 метров.

Ограничения