Комфорт и безопасность. На месте старта вас ждет небольшой инструктаж: вы научитесь управлять байдаркой и ознакомитесь с техникой безопасности. Сплав пройдет на надувных байдарках, устойчивых и непотопляемых. На протяжении всего маршрута группу сопровождает инструктор.
Идеальное место для сплава: скорость и глубина реки Оредеж позволят вам сполна ощутить драйв и динамику сплава. На нашем участке реки не будет крутых порогов, зато вас ждут быстрины и шиверы, идеальные для обучения управлению байдаркой.
Природа реки Оредеж заслуживает отдельного упоминания. Умиротворяющие пейзажи и знаменитые песчаные обрывы впечатлят вас не меньше самого сплава.
10:00 – 10:30 — сбор участников на месте старта в посёлке Сиверский
10:30 – 11:00 — подготовка снаряжения к заплыву, инструктаж и выход на маршрут
11:00 – 17:00 — сплав по маршруту
17:00 – 18:00 — сбор снаряжения и окончание маршрута в посёлке Вырица