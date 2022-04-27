Сплав на байдарках по реке Оредеж

Покорить одну из красивейших рек Ленинградской области и научиться управлять байдаркой

5
1 отзыв
Групповая
В погоне за приключениями вы окажетесь на юго-западе Ленинградской области, у реки Оредеж.

В группе до 15 человек на байдарках вы преодолеете водный участок от посёлка Сиверский до Вырицы — это один из лучших маршрутов для сплавов выходного дня.

Речные быстрины и шиверы, песчаные обрывы и умиротворяющая природа: этот день запомнится вам надолго!
Сплав на байдарках по реке Оредеж
Сплав на байдарках по реке Оредеж
Сплав на байдарках по реке Оредеж
Сплав на байдарках по реке Оредеж
Сплав на байдарках по реке Оредеж
Сплав на байдарках по реке Оредеж
Сплав на байдарках по реке Оредеж
Сплав на байдарках по реке Оредеж
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Комфорт и безопасность. На месте старта вас ждет небольшой инструктаж: вы научитесь управлять байдаркой и ознакомитесь с техникой безопасности. Сплав пройдет на надувных байдарках, устойчивых и непотопляемых. На протяжении всего маршрута группу сопровождает инструктор.
Идеальное место для сплава: скорость и глубина реки Оредеж позволят вам сполна ощутить драйв и динамику сплава. На нашем участке реки не будет крутых порогов, зато вас ждут быстрины и шиверы, идеальные для обучения управлению байдаркой.
Природа реки Оредеж заслуживает отдельного упоминания. Умиротворяющие пейзажи и знаменитые песчаные обрывы впечатлят вас не меньше самого сплава.

Программа сплава

10:00 – 10:30 — сбор участников на месте старта в посёлке Сиверский
10:30 – 11:00 — подготовка снаряжения к заплыву, инструктаж и выход на маршрут
11:00 – 17:00 — сплав по маршруту
17:00 – 18:00 — сбор снаряжения и окончание маршрута в посёлке Вырица

Организационные детали

Как проходит сплав

  • В стоимость включено: сопровождение гида-инструктора, вода/горячий чай, перекус на водной части маршрута, прокат снаряжения (байдарок, юбок, вёсел, гермоупаковок, жилетов)
  • Оплачивается отдельно: питание вне маршрута, трансфер из Санкт-Петербурга и обратно (можно удобно добраться на электричке)
  • Все группы сопровождает опытный инструктор, группы больше 10 человек сопровождают два инструктора
  • Сплавы проводятся на надувных байдарках: простых в управлении, устойчивых и непотопляемых

Как добраться до места

  • К месту старта в посёлок Сиверский можно добраться на электричке из Санкт-Петербурга с Балтийского вокзала
  • От места финиша из посёлка Вырица (станция Посёлок) можно вернуться в Санкт-Петербург на электричке до Витебского вокзала
  • Расстояние от платформы Сиверская до места старта маршрута — 900 метров. Расстояние от места финиша до платформы Посёлок — 900 метров.

Ограничения

  • К участию не допускаются дети младше 14 лет. Граждане от 14 до 18 лет допускаются в сопровождении родителей.
  • К участию не допускаются граждане в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
  • К участию не допускаются люди весом более 120 кг. Это ограничение обусловлено конструктивными особенностями байдарок.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Сиверский
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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