Париж с открытки: инстаграм-прогулка

Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце

Если вы заинтересовались этой прогулкой, то уверена — вы очень любите фотографировать! Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам Парижа, учитывая ваши интересы и рассказывая о прошлом и настоящем города. Разноцветные двери и скрытые садики квартала Маре, исторические фасады и магазинчики Сен-Жермен-де-Пре, необычные ракурсы Эйфелевой башни и богемный Монмартр — вы сделаете сотни идеальных кадров, а я с радостью пофотографирую вас и познакомлю с жизнью парижан.