7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Париж глазами путешественника 19 века
Париж не всегда был роскошным городом Света, каким мы его знаем сегодня! Хотите узнать, каким видели Париж путешественники прошлых веков? Как они въезжали в город, куда отправлялись на променад? Что они видели, войдя в королевский сад Тюильри? Где располагались лучшие кафе и модистки, в каком ресторане нужно были брать лимонад, чтобы прослыть настоящим франтом? Как королевские площади, замки и сады Парижа вписались в традиционный променад путешественников конца XVIII – начала XIX века? Всё это вы узнаете и увидите на нашей прогулке, которая станет маленьким путешествием в прошлое!
Истории и слухи парижских улиц
Приготовьтесь к долгой прогулке по старинным улицам, паркам и скверам! За четыре часа вы пройдете город от одной его бывшей окраины до другой, узнаете слухи о разводе Наполеона и посчитаете платья в шкафу Жозефины, посмеетесь над историей Дженни Савалетт. Благодаря фотографиям и гравюрам увидите, как свергали и воздвигали памятники. Площадь Конкорд и площадь Вогезов, Сад Тюильри и дворец Сите, Лувр, Пале Руаяль и улица Сент-Оноре ждут вас, чтобы поделиться своими историями!
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