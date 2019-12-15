7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Придворная жизнь французских королей: роскошь, дворцовые слухи и прекрасные фаворитки

Dina
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Dina – ваш гид
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет увидеть Париж глазами путешественников конца 18 века.

Пройти по его узким улицам и королевским площадям, посплетничать о королевском дворе, освистать неудачную пьесу в королевском театре и отведать мадленок – я постараюсь показать вам парадный Париж с черного хода!
182 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Королевский Париж
Королевский Париж

Что вас ожидает

Париж глазами путешественника 19 века
Париж не всегда был роскошным городом Света, каким мы его знаем сегодня! Хотите узнать, каким видели Париж путешественники прошлых веков? Как они въезжали в город, куда отправлялись на променад? Что они видели, войдя в королевский сад Тюильри? Где располагались лучшие кафе и модистки, в каком ресторане нужно были брать лимонад, чтобы прослыть настоящим франтом? Как королевские площади, замки и сады Парижа вписались в традиционный променад путешественников конца XVIII – начала XIX века? Всё это вы узнаете и увидите на нашей прогулке, которая станет маленьким путешествием в прошлое!

Истории и слухи парижских улиц
Приготовьтесь к долгой прогулке по старинным улицам, паркам и скверам! За четыре часа вы пройдете город от одной его бывшей окраины до другой, узнаете слухи о разводе Наполеона и посчитаете платья в шкафу Жозефины, посмеетесь над историей Дженни Савалетт. Благодаря фотографиям и гравюрам увидите, как свергали и воздвигали памятники. Площадь Конкорд и площадь Вогезов, Сад Тюильри и дворец Сите, Лувр, Пале Руаяль и улица Сент-Оноре ждут вас, чтобы поделиться своими историями!

Организационные детали

К оплате принимаются банковские карты.

Королевский Париж
Королевский Париж
Королевский Париж
Королевский Париж
Королевский Париж
Королевский Париж
Королевский Париж

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dina
Dina
Добрый день! Я Дина, историк с дипломом (МГУ), парижелюб и франкофил. Лицензированный гид. Люблю гулять по городу и рассказывать истории, делиться небольшими секретами города и болтать. И пить хороший кофе. Все экскурсии я разрабатываю сама на основе толстых книжек и архивных данных. До встречи на улочках Парижа!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 декабря 2019
Прекрасная и информативная экскурсия! очень понравились рассказы Дины, обязательно рекомендовано!
11 мая 2019
Хотим выразить благодарность Дине за насыщенную, интересную экскурсию. Ответила на все вопросы и не касающиеся темы экскурсии в том числе. Зашли выпить вкуснейший кофе с такими же вкусными пирожными, по пути купили невероятные булочки (забыла название). Обязательно порекомендую друзьям, и когда вернёмся в Париж обратимся к Дине ещё раз.
17 августа 2018
Экскурсия подойдёт выносливым людям, так как маршрут достаточно длинный. Но если хочется в сжатые сроки посмотреть главные достопримечательности, то очень хороший вариант. Прошли 20км. Гид Дина рассказывает интересно, отвечает на все вопросы. С помощью планшета показывает облик прежнего Парижа. Так получаешь больше впечатлений. Рекомендуем.
11 октября 2017
В период с 23 по 30 сентября мы с мужем были в Париже. Нам, естественно, хотелось посмотреть как можно больше. Гидом от турфирмы остались недовольны: в день по три экскурсии, да еще и не одна группа. Наш турагент посоветовала индивидуального гида Дину. Мы взяли у нее экскурсию "Королевский Париж". Экскурсия была проведена на высшем профессиональном уровне, ответы на вопросы исчерпывающие, интересные. В общем, если поедите в Париж, то лучше заказать индивидуальные экскурсии у Дины, будет гораздо интереснее.
29 сентября 2017
Дина очень информативна, отзывчива, добро желательна! Заслуживает отличной оценки!
28 сентября 2017
Гид прекрасная рассказчица, экскурсия прошла с шутками, историческими фактами и архитектурными пояснениями по королевским площадям, улочкам Парижа. Ходили много, было увлекательно.
7 сентября 2017
Добрый день! Нам все очень понравилось: экскурсовод пунктуален, не торопит, маршрут удобный, побывали и в тех местах, куда сами точно бы не заглянули. Спасибо

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