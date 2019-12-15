7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Париж глазами путешественника 19 века

Париж не всегда был роскошным городом Света, каким мы его знаем сегодня! Хотите узнать, каким видели Париж путешественники прошлых веков? Как они въезжали в город, куда отправлялись на променад? Что они видели, войдя в королевский сад Тюильри? Где располагались лучшие кафе и модистки, в каком ресторане нужно были брать лимонад, чтобы прослыть настоящим франтом? Как королевские площади, замки и сады Парижа вписались в традиционный променад путешественников конца XVIII – начала XIX века? Всё это вы узнаете и увидите на нашей прогулке, которая станет маленьким путешествием в прошлое!

Истории и слухи парижских улиц

Приготовьтесь к долгой прогулке по старинным улицам, паркам и скверам! За четыре часа вы пройдете город от одной его бывшей окраины до другой, узнаете слухи о разводе Наполеона и посчитаете платья в шкафу Жозефины, посмеетесь над историей Дженни Савалетт. Благодаря фотографиям и гравюрам увидите, как свергали и воздвигали памятники. Площадь Конкорд и площадь Вогезов, Сад Тюильри и дворец Сите, Лувр, Пале Руаяль и улица Сент-Оноре ждут вас, чтобы поделиться своими историями!