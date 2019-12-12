Что вас ожидает

Прогулка по следам русских аристократов

Мы встретимся в квартале Гренель, где неподалеку от автомобильного завода Citroën селились наши соотечественники, бежавшие от ужасов революции 1917 года. В тихих районах Оттёй и Ля Мюэт, куда мы отправимся после, вы узнаете о новом пристанище русской аристократии, вынужденной жить в скромных и лишённых парижского блеска домах. А на неприметной улочке, возле одного из таких домов, поговорим о блистательном князе Феликсе Юсупове, простившемся здесь с жизнью.

Штрихи светской жизни в прошлом

Вы заглянете в гости к именитым французским кондитерам, создающим сегодня своими руками будущее кондитерской индустрии всего мира. И попробуете нежнейшие меренги, которыми во все времена так любили лакомиться русские аристократы. Увидите ипподром Longchamp, сердце светской жизни начала прошлого столетия. Прогуляетесь по живописному парку с теплицами у подножия кортов теннисного стадиона Ролан Гаррос, где я расскажу о триумфальных выступлениях российских спортсменов. А также услышите завораживающую историю мифического бассейна Moлитор, центра светской жизни эпохи Ар-деко.

☕ В дополнение, вы откроете столь малознакомый франкофилам Париж в модернистском квартале у набережной Сены и выпьете кофе с красивым видом на Эйфелеву башню. А если прогулка придется на субботу — заглянете на классический парижский рынок выходного дня.