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  4. Парижское сердце русской эмиграции

Авторская прогулка по 15-му и 16-му округам с погружением в послереволюционные реалии светской жизни

Arina
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Arina – ваш гид
После потрясений Гражданской войны многие представители Русской белой эмиграции вынужденно осели в Париже.

На прогулке по малоизвестным улочкам вы отыщете их дома; узнаете об увлечениях высшего общества; откроете модернистский квартал; а в старинной кондитерской отведаете меренги — точь-в-точь такие, которыми лакомились аристократы.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Dupleix (линия 6)
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Парижское сердце русской эмиграции
Парижское сердце русской эмиграции

Что вас ожидает

Прогулка по следам русских аристократов
Мы встретимся в квартале Гренель, где неподалеку от автомобильного завода Citroën селились наши соотечественники, бежавшие от ужасов революции 1917 года. В тихих районах Оттёй и Ля Мюэт, куда мы отправимся после, вы узнаете о новом пристанище русской аристократии, вынужденной жить в скромных и лишённых парижского блеска домах. А на неприметной улочке, возле одного из таких домов, поговорим о блистательном князе Феликсе Юсупове, простившемся здесь с жизнью.

Штрихи светской жизни в прошлом
Вы заглянете в гости к именитым французским кондитерам, создающим сегодня своими руками будущее кондитерской индустрии всего мира. И попробуете нежнейшие меренги, которыми во все времена так любили лакомиться русские аристократы. Увидите ипподром Longchamp, сердце светской жизни начала прошлого столетия. Прогуляетесь по живописному парку с теплицами у подножия кортов теннисного стадиона Ролан Гаррос, где я расскажу о триумфальных выступлениях российских спортсменов. А также услышите завораживающую историю мифического бассейна Moлитор, центра светской жизни эпохи Ар-деко.

☕ В дополнение, вы откроете столь малознакомый франкофилам Париж в модернистском квартале у набережной Сены и выпьете кофе с красивым видом на Эйфелеву башню. А если прогулка придется на субботу — заглянете на классический парижский рынок выходного дня.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная. Дополнительных расходов по пути, за исключением трат в кафе, не предвидится.

Парижское сердце русской эмиграции
Парижское сердце русской эмиграции
Парижское сердце русской эмиграции
Парижское сердце русской эмиграции
Парижское сердце русской эмиграции
Парижское сердце русской эмиграции
Парижское сердце русской эмиграции
Парижское сердце русской эмиграции
Парижское сердце русской эмиграции
Парижское сердце русской эмиграции
Парижское сердце русской эмиграции
Парижское сердце русской эмиграции
Парижское сердце русской эмиграции
Парижское сердце русской эмиграции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Dupleix (линия 6).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Arina
Arina
Привет, дорогой Гость! Меня зовут Арина, и на деле я локейшен-скаут, специалист по поиску локаций для кино-, видео- и рекламных съёмок в Париже. В душе же я страстный и увлечённый поклонник истории и искусств. Эта страсть и привела меня в Школу Лувра, где вот уже 5 лет я изучаю общую историю искусств, а также историю моды и костюма. Превосходное знание города, самых потаённых и «лакомых» его местечек, дополненное богатыми историческими данными, я и хочу разделить с вами, как и увлекательные истории из жизни города, которые помогут по-новому взглянуть на столицу.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 декабря 2019
Спасибо Арине за экскурсию, было очень информативно!

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