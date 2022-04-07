Приглашаем на прогулку по респектабельному кварталу Сен-Жермен – одном из самых дорогих кварталов столицы. Здесь роскошные витрины модных домов соседствуют с редкими коллекциями антикваров, а атмосфера буквально пропитана достатком и хорошим вкусом. Сен-Жермен подарил миру множество новаторских идей, экзистенциалистов и энциклопедистов, а также открыл для Европы экспериментальный театр и джаз.

«Левый берег думает, правый – тратит» – гласит парижская поговорка. В период средневековья бенедиктинское аббатство Сен-Жермен на левом берегу было центром археологии, палеографии и историографии. Первая масонская ложа в Париже открылась именно здесь в 1732 году.

Век Просвещения привлек в Сен-Жермен известные семьи аристократов, построивших себе особняки. В одном из них на набережной Сены жил Вольтер, а в бывшем монастыре кордельеров заседали революционные клубы. Аристократический Сен-Жермен превратился в интеллектуальную «мастерскую», где встречались Д’Аламбер, Руссо, Вольтер, Мюссе, Жорж Санд, а потом Жан-Поль Сартр, Андре Бретон, Борис Виан.

Мы пройдем через площадь Фюрстенберга, пассаж Сент-Андрес, перекрёсток Бюсси, ресторан «Прокоп», Люксембургский сад, театр Одеон, церковь Сен-Сюльпис и вернемся в квартал Сен-Жермен.