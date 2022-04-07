Скромное очарование буржуазии

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный экскурсовод.
Скромное очарование буржуазии
Скромное очарование буржуазии
Скромное очарование буржуазии
Скромное очарование буржуазии

Что вас ожидает 🤩

  • Квартал Сен-Жермен
  • Площадь Фюрстенберга
  • Пассаж Сент-Андрес
  • Перекрёсток Бюсси
  • Ресторан «Прокоп»
  • Люксембургский сад
  • Театр Одеон
  • Церковь Сен-Сюльпис
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на прогулку по респектабельному кварталу Сен-Жермен – одном из самых дорогих кварталов столицы. Здесь роскошные витрины модных домов соседствуют с редкими коллекциями антикваров, а атмосфера буквально пропитана достатком и хорошим вкусом. Сен-Жермен подарил миру множество новаторских идей, экзистенциалистов и энциклопедистов, а также открыл для Европы экспериментальный театр и джаз.

«Левый берег думает, правый – тратит» – гласит парижская поговорка. В период средневековья бенедиктинское аббатство Сен-Жермен на левом берегу было центром археологии, палеографии и историографии. Первая масонская ложа в Париже открылась именно здесь в 1732 году.

Век Просвещения привлек в Сен-Жермен известные семьи аристократов, построивших себе особняки. В одном из них на набережной Сены жил Вольтер, а в бывшем монастыре кордельеров заседали революционные клубы. Аристократический Сен-Жермен превратился в интеллектуальную «мастерскую», где встречались Д’Аламбер, Руссо, Вольтер, Мюссе, Жорж Санд, а потом Жан-Поль Сартр, Андре Бретон, Борис Виан.

Мы пройдем через площадь Фюрстенберга, пассаж Сент-Андрес, перекрёсток Бюсси, ресторан «Прокоп», Люксембургский сад, театр Одеон, церковь Сен-Сюльпис и вернемся в квартал Сен-Жермен.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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