Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Белоснежный камень Коломенского ансамбля
Вы увидите домик Петра I — законодателя новогоднего праздника в нашей стране, исследуете остатки хозяйственных построек и полюбуетесь решетчатыми воротами. Пройдете тропой, по обочинам которой рос папоротник, приводивший сюда людей в ночь Ивана Купалы: в рассказе о праздниках обсудим, как смешались языческие и православные традиции. А еще осмотрим три церкви:
Новый год на Руси: начало
Как изменила Петра I встреча с немцем по фамилии Лефорт и чем это закончилось для всей страны? Как Петр ввел в обиход русского народа Новый год и сам стал главным тамадой этого праздника? Мы расскажем, как украшали и чем угощали в Коломенском, какое веселье «лютое» придумал Петр и как приказывал развлекаться. Познакомим с церемонией царской трапезы и раскроем, какие блюда подавались в Новый год на царский стол, а какие вкушали крестьяне.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.