Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Белоснежный камень Коломенского ансамбля

Вы увидите домик Петра I — законодателя новогоднего праздника в нашей стране, исследуете остатки хозяйственных построек и полюбуетесь решетчатыми воротами. Пройдете тропой, по обочинам которой рос папоротник, приводивший сюда людей в ночь Ивана Купалы: в рассказе о праздниках обсудим, как смешались языческие и православные традиции. А еще осмотрим три церкви:

Церковь Казанской Божьей Матери — мы объясним, почему ее построили по «моде» прошлого столетия и какие исторические события случились на ее крыльце.

Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи — обсудим, что ее связывало с языческими капищами.

Церковь Вознесения: здесь вы услышите секрет трона царя Ивана Грозного и приглядитесь к деталям, которые сделали эту церковь ⛪ объектом охраны ЮНЕСКО .

Новый год на Руси: начало

Как изменила Петра I встреча с немцем по фамилии Лефорт и чем это закончилось для всей страны? Как Петр ввел в обиход русского народа Новый год и сам стал главным тамадой этого праздника? Мы расскажем, как украшали и чем угощали в Коломенском, какое веселье «лютое» придумал Петр и как приказывал развлекаться. Познакомим с церемонией царской трапезы и раскроем, какие блюда подавались в Новый год на царский стол, а какие вкушали крестьяне.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.