Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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Новогодние гуляния в Коломенском

Как Петр I на Руси Новый год вводил: история праздника на фоне архитектурных памятников

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Москвы
По дорогам несутся кавалькады саней, всюду звучит смех ряженых, столы на Вознесенской площади ломятся от угощений — при Петре отмечали Новый год с размахом! Вы услышите, как и почему император менял дату новолетия; в деталях узнаете, как раньше веселились в праздники, чем угощали и как наряжали дома.

А памятники Коломенского станут иллюстрациями к рассказу.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🎄На новый год!
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Новогодние гуляния в Коломенском
Новогодние гуляния в Коломенском

Что вас ожидает

Белоснежный камень Коломенского ансамбля
Вы увидите домик Петра I — законодателя новогоднего праздника в нашей стране, исследуете остатки хозяйственных построек и полюбуетесь решетчатыми воротами. Пройдете тропой, по обочинам которой рос папоротник, приводивший сюда людей в ночь Ивана Купалы: в рассказе о праздниках обсудим, как смешались языческие и православные традиции. А еще осмотрим три церкви:

  • Церковь Казанской Божьей Матери — мы объясним, почему ее построили по «моде» прошлого столетия и какие исторические события случились на ее крыльце.
  • Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи — обсудим, что ее связывало с языческими капищами.
  • Церковь Вознесения: здесь вы услышите секрет трона царя Ивана Грозного и приглядитесь к деталям, которые сделали эту церковь ⛪ объектом охраны ЮНЕСКО.

Новый год на Руси: начало
Как изменила Петра I встреча с немцем по фамилии Лефорт и чем это закончилось для всей страны? Как Петр ввел в обиход русского народа Новый год и сам стал главным тамадой этого праздника? Мы расскажем, как украшали и чем угощали в Коломенском, какое веселье «лютое» придумал Петр и как приказывал развлекаться. Познакомим с церемонией царской трапезы и раскроем, какие блюда подавались в Новый год на царский стол, а какие вкушали крестьяне.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Коломенское
Новогодние гуляния в Коломенском
Новогодние гуляния в Коломенском
Новогодние гуляния в Коломенском
Новогодние гуляния в Коломенском
Новогодние гуляния в Коломенском
Новогодние гуляния в Коломенском

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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