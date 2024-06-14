Казанский вокзал – один из самых красивых железнодорожных комплексов страны. Вы наденете наушники и поднимитесь с аудиогидом на смотровую площадку. Узнаете интересные факты о вокзале и полюбуетесь красивыми видами столицы.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание аудиогида
Со смотровой площадки вы увидите:
- Сталинские высотки — одни из самых известных зданий столицы.
- Останкинскую телебашню — неофициальный символ Москвы.
- Площадь трёх вокзалов, которая объединяет архитектуру разных стилей на одном участке.
- Скульптуру дракона Зиланта — древнего символа Казани, изображенного на флаге и гербе столицы Татарстана.
Аудиогид расскажет:
- Каким образом главный архитектор здания Алексей Щусев связан с Мавзолеем Ленина.
- Какие известные художники работали над росписью залов.
- И много других интересных фактов.
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия без гида с использованием предоставленных плеера и наушников.
- Чтобы оплатить остаток суммы и получить оборудование, обратитесь к администратору в зал «Комфорт» на 1 этаже вокзала.
- Аудиоэкскурсия проводится ежедневно с 10:00 до 21:00 в начале каждого часа.
- Одевайтесь, пожалуйста, так, чтобы не замерзнуть во время прогулки на смотровой площадке.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Комсомольская пл., д. 2, Казанский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 163 туристов
Аудиогиды экскурсионного проекта «Вокзалы России» расскажут об истории вокзальных комплексов, познакомят с архитектурными особенностями вокзалов и помогут совершить путешествие во времени. Одно из главных преимуществ формата — возможность самостоятельного прослушивания в любое время суток. Для этого на вокзальном комплексе участнику аудиоэкскурсии предоставляется плеер с наушниками. Рассказ сопровождается навигационными подсказками, которые помогут сориентироваться на территории вокзалов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
14 июн 2024
Немного опоздала, спасибо администратору Ирине, попросила немного подождать и меня проводили на экскурсию. Аудиогид работал хорошо, экскурсия на 5 минут(дольше поднимались)
В общем норм, но для такого формата кажется 350₽ дорого.
В общем норм, но для такого формата кажется 350₽ дорого.
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