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Аудиоэкскурсия: Проводник по Кронштадту — главное за 3 часа

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Санкт-Петербурга
Аудиоэкскурсия: Проводник по Кронштадту — главное за 3 часа
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 990 ₽ за человека

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Аудиоэкскурсия: Проводник по Кронштадту — главное за 3 часа
Аудиоэкскурсия: Проводник по Кронштадту — главное за 3 часа

Что вы увидите

  • Якорная площадь, где расположен Никольский морской собор
  • Новое общественное пространство «Патриот»
  • Уникальная доковая система, разработанная Петром I для ремонта и строительства судов
  • Единственная в мире чугунная мостовая
  • Праведный Иоанн Кронштадтский
  • Памятник рыбешке и котлу
  • Дерево желаний
  • И многое другое!
Как получить новые впечатления и не уезжать далеко из Санкт-Петербурга?
Очень просто — в один прекрасный день отправиться в Кронштадт. Раньше попасть сюда можно было только по пропускам, а теперь надо просто захотеть.
Знакомство с Кронштадтом мы начнем с посещения Никольского морского собора, посвященного морякам военно-морского флота. Его купол виден из Санкт-Петербурга, а интерьер поражает воображение. Далее предстоит знакомство с уникальной доковой системой эпохи Петра Первого, это стало возможно совсем недавно благодаря открытию нового общественного пространства «Патриот».
Прогулка по Летнему саду, Петровскому парку и набережной с причалом из гранита вернет нас в дореволюционный Кронштадт, где с тех пор почти ничего не изменилось. Мы познакомимся с Купеческой гаванью, полюбуемся Итальянским прудом с Голландской кухней и грузовым краном для снятия мачт. Вы узнаете, откуда отсчитывается нулевой уровень всей измерительной системой России, и увидите волшебное металлическое дерево 🌲, которое может исполнить ваши желания.

Помимо всего прочего, вы получите ответы на вопросы:

  • Кто все эти люди, в честь которых установлено так много памятников?
  • Зачем на острове 🏝️ построили еще одно Адмиралтейство?
  • Почему в Кронштадте не жили приличные люди?
  • Откройте для себя Кронштадт и его неочевидные достопримечательности 🏛️, проведите время с пользой и удовольствием на нашей экскурсии 🧭
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 Якорная площадь, 1
Место завершения
🏁 пл. Рошаля, 10
Аудиоэкскурсия: Проводник по Кронштадту — главное за 3 часа
Аудиоэкскурсия: Проводник по Кронштадту — главное за 3 часа
Аудиоэкскурсия: Проводник по Кронштадту — главное за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WeGoTrip
WeGoTrip
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