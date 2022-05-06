Билеты на катер «Метеор» Санкт-Петербург - Петергоф и обратно

Билеты на скоростной катер для самостоятельного переезда из центра города в Петергоф и обратно

Билет на борт
Билеты на скоростной катер для самостоятельного переезда из центра города в Петергоф и обратно.

Услуга предоставляется без гида.

Экскурсионное обслуживание во время пути не предусмотрено.

Время отправления от Сенатской пристани: 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25.

Время отправления от Дворцовой пристани: 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35.

Время отправления от причала ГМЗ "Петергоф": 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50.

Укажите ниже в форме бронирования желаемое время отправления из Санкт-Петербурга и причал посадки (Сенатская пристань или Дворцовая пристань), а также желаемое время возвращения из Петергофа.
Билеты на катер «Метеор» Санкт-Петербург - Петергоф и обратно
Билеты на катер «Метеор» Санкт-Петербург - Петергоф и обратно
Билеты на катер «Метеор» Санкт-Петербург - Петергоф и обратно
Билеты на катер «Метеор» Санкт-Петербург - Петергоф и обратно
Билеты на катер «Метеор» Санкт-Петербург - Петергоф и обратно

Что вас ожидает 🤩

  • Парадная акватория Невы
  • Зимний дворец
  • Петропавловскую крепость
  • Вантовый мост
  • Стадион «Зенит Арена»
  • Башня «Лахта Центр»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Поездка на метеоре – самый быстрый и удобный способ попасть в Петергоф, минуя городские пробки. Метеор отправляется из центра Петербурга каждые 30 минут. Это не просто поездка, а настоящее водное приключение!

Мы рекомендуем заранее бронировать билеты онлайн, чтобы избежать очереди на причале и уехать в удобное время.

Вас ждет путешествие по Неве и Финскому заливу прямо к причалу у Нижнего парка ГМЗ «Петергоф».

Вы увидите самые красивые достопримечательности Петербурга: парадную акваторию Невы, Зимний дворец, Петропавловскую крепость, Вантовый мост, стадион «Зенит Арена» и башню «Лахта Центр» – самый высокий небоскреб России.

Важно! Стоимость билета НЕ включает в себя посещение парка. Билеты в парк ГМЗ «Петергоф» вы можете приобрести в кассах нижнего причала или у нас на сайте.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на скоростном судне на подводных крыльях типа «Метеор» из Санкт-Петербурга в Петергоф - 40 минут. Прогулка на скоростном судне на подводных крыльях типа «Метеор» из Петергофа в Санкт-Петербург - 40 минут
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:25
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:25

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