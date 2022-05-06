Поездка на метеоре – самый быстрый и удобный способ попасть в Петергоф, минуя городские пробки. Метеор отправляется из центра Петербурга каждые 30 минут. Это не просто поездка, а настоящее водное приключение!

Мы рекомендуем заранее бронировать билеты онлайн, чтобы избежать очереди на причале и уехать в удобное время.

Вас ждет путешествие по Неве и Финскому заливу прямо к причалу у Нижнего парка ГМЗ «Петергоф».

Вы увидите самые красивые достопримечательности Петербурга: парадную акваторию Невы, Зимний дворец, Петропавловскую крепость, Вантовый мост, стадион «Зенит Арена» и башню «Лахта Центр» – самый высокий небоскреб России.

Важно! Стоимость билета НЕ включает в себя посещение парка. Билеты в парк ГМЗ «Петергоф» вы можете приобрести в кассах нижнего причала или у нас на сайте.