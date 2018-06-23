12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вышедшие из крестьянской среды, купцы и банкиры Елисеевы прославились не только как успешные деловые люди, но и как меценаты, знатоки и покровители искусств. За заслуги перед отечеством они были удостоены звания потомственных дворян. В начале ХХ века Елисеевы были одним из блестящих семейств России: их личная одаренность, амбиции, богатство олицетворяли возможности страны. История Елисеевых кончилась вместе с историей Царской России — в 1917 году. Но она еще живет в интерьерах особняка, превращенного ныне в самый роскошный отель Петербурга.
Попадая сюда, вы невольно сравниваете его залы с дворцовыми залами Эрмитажа или других дворцов. Сохранились залы парадной анфилады, бывший кабинет Елисеева, музыкальная гостиная. Золоченая лепнина, розетки, расписные плафоны, гобелены, картины, интерьеры дубовой гостиной, люстры, подсвечники просто завораживают. Старинная мебель, витражи, оригинальные обои и многие другие детали интерьера никого не оставят равнодушным.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Прекрасная экскурсия, замечательный гид с отличным русским языком!
Альберт
7 мая 2018
Скажу одно - это была замечательная экскурсия от Арины ! Рекомендую господа ! Мне понравилось !
Ольга
22 января 2018
Интересная и познавательная получилась у нас прогулка по дворцу Елисеевых. Арина отличный экскурсовод, прекрасно знает историю родного города и его памятников, общаться с ней очень приятно. Всегда интересно прикоснуться к истории, а с таким замечательным экскурсоводом это просто удовольствие. Спасибо.
Ольга
16 января 2018
На экскурсии во Дворце Елисеевых были 5 января 2018 года. Нас было четверо взрослых и два подростка 15 лет. Внутреннее убранство дворца произвело на нас неизгладимое впечатление. Атмосфера дворца величественная,захватывающая и завораживающая. Мы просто полностью погрузились в эпоху того времени. Огромное спасибо нашему очаровательному экскурсоводу Арине - многогранному и интересному человеку, профессионалу с большой буквы. Ее рассказ о истории дворца, о семье Елисеевых, их быте, жизни, обычаях был очень увлекательным. Время пробежало совсем не заметно. А очень хотелось посмотреть еще больше. К сожалению наличие гостиницы во дворце несколько нарушает атмосферу экскурсии, уж больно много везде накрытых столов
Екатерина
30 августа 2017
Ходили на экскурсию 2 взрослых и 2 детей - 13 и 16 лет. Очень понравилось. Всем рекомендуем к посещению. Арине высший балл за профессионализм и интересный рассказ! Спасибо!
Елена
20 января 2017
Интересно и познавательно.
Любовь Николаевна
10 января 2017
Огромное СПАСИБО нашему гиду Арине за экскурсию. Она - профессионал в полном смысле этого слова. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. В следующий раз будем просить об экскурсии только её. Счастья ей и успехов в её нелегком труде.
Татьяна
2 июля 2016
Были на экскурсии 28.06,16. Нам очень понравилось. Именно такой, как Арина, я и представляла настоящего петербуржца: интеллигентным, доброжелательным, говорящем на прекрасном литературном языке. Спасибо
карина
4 апреля 2016
У нас была чудесная экскурсия и потрясающий гид Арина! Очень профессиональная и приятная девушка. Дворец тоже произвел впечатление
Татьяна
26 февраля 2016
Арина великолепный экскурсовод, очень интересно и подробно рассказала о Елисеевых, их доме. В этот же день у нас была еще одна экскурсия с Ариной по Петербургскому метро. Мы совершенно не чувствовали усталости! Признаться честно, Дворец Елисеевых мне понравился даже больше, чем дом Юсуповых. Думаю, тут есть немалая заслуга Арины)
Арина, спасибо еще раз за экскурсию!
Ритмы, моды и правила имперской столицы рубежа XIX-XX веков на авто-экскурсии
На рубеже XIX-XX вв. Петербург был особенно красив. Город находился в зените собственной славы, величия и могущества. Несмотря на роскошь, блеск, активное развитие, атмосфера была пропитана ожиданием больших перемен, повсюду чувствовалось приближение чего-то могучего, тревожного, сокрушительного, и это придавало особо острый, яркий вкус жизни «накануне». Вы полностью погрузитесь в жизнь Петербурга 100-летней давности и узнаете, как жили петербуржцы в ту пору: о жилищном вопросе, строительстве, образовании, культуре, развлечениях, большой политике и общественном мнении — и сможете сравнить жизнь современного горожанина и петербуржца начала XX в.
Мир усадеб южного побережья Финского — удивительная гармония утонченного петергофского разностилья
Петергоф — это не только всемирно известные Большой дворец и фонтаны, но и целый мир усадеб на южном побережье Финского залива — мир, начало которому было положено Петром I. Великими продолжателями этого почина стали правители 2-й половины XVIII и XIX вв., и сегодня мы предлагаем вам восхититься удивительной гармонией утонченного петергофского разностилья.
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города. Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.
Увидеть живых людей во властных правителях России и насладиться атмосферой Петербурга конца XIX века
Все знают ушедшую династию Романовых, но мало кто за сухими образами из школьных учебников умеет разглядеть ярких, страстных и эмоциональных личностей. Я помогу вам разобраться в непростых связях последних представителей царствующего рода и расскажу об их отношениях так, что вы увидите в исторических образах живых людей со своими горестями и радостями и уже никогда не останетесь к ним равнодушными!
Познакомиться с самым «германским» районом Петербурга и научиться распознавать Югендштиль
Петроградская сторона впечатляет застройкой, непохожей на остальные районы, — я помогу разобраться, чем именно она отличается, и кто её таковой сделал. Вы узнаете историю ведущих архитектурных стилей 19-20 вв. и как они приживались в России, увидите доходные дома в стиле эклектики и модерна, а также познакомитесь с биографией самых ярких немецких зодчих.
Насыщенная обзорная экскурсия по Северной столице на комфортабельном автомобиле
Приглашаю познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых красивых городов мира. Вы услышите таинственные легенды, увидите парадные проспекты и площади, старинные соборы и «открыточные» памятники. Я помогу разобраться в многовековой истории Петербурга и раскрыть его характер.
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Каждое здание Петербурга может рассказать немало историй — и на этой прогулке вы научитесь их слышать! Шаг за шагом мы разберемся в архитектурных тонкостях эклектики и ампира, прогуляемся по историческому центру от русского барокко до современного стрит-арта, отыщем исчезнувшие дома и по-настоящему погрузимся в прошлое Петербурга.
Узнать самое важное о героических 872 днях на экскурсии по городу и в музее для взрослых и детей
«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!..» Вы отправитесь в путь за этой памятью. Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда. А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.