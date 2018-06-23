12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В историческом центре Санкт-Петербурга, на пересечении главной городской магистрали и реки Мойки, находится бывший дом знаменитой купеческой династии Елисеевых. Мы приглашаем вас на экскурсию по великолепным интерьерам этого особняка, во время которой вы познакомитесь с историей прославленного семейства.

Вышедшие из крестьянской среды, купцы и банкиры Елисеевы прославились не только как успешные деловые люди, но и как меценаты, знатоки и покровители искусств. За заслуги перед отечеством они были удостоены звания потомственных дворян. В начале ХХ века Елисеевы были одним из блестящих семейств России: их личная одаренность, амбиции, богатство олицетворяли возможности страны. История Елисеевых кончилась вместе с историей Царской России — в 1917 году. Но она еще живет в интерьерах особняка, превращенного ныне в самый роскошный отель Петербурга.

Попадая сюда, вы невольно сравниваете его залы с дворцовыми залами Эрмитажа или других дворцов. Сохранились залы парадной анфилады, бывший кабинет Елисеева, музыкальная гостиная. Золоченая лепнина, розетки, расписные плафоны, гобелены, картины, интерьеры дубовой гостиной, люстры, подсвечники просто завораживают. Старинная мебель, витражи, оригинальные обои и многие другие детали интерьера никого не оставят равнодушным.