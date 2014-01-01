Петербургский к. проводит ещё 1 экскурсию

В нашем городе немало памятников времен блокады. Это ДОТы, укрепления, оборонительные сооружения…

Мы приглашаем вас посмотреть один из самых интересных объектов – созданный в самое тяжелое время Блокады Ленинграда – в 1942 году Флагманский Командный пункт Краснознаменного Балтийского флота (Бункер Трибуца)

Нам предстоит совершить путешествие во времени и перенестись в 1920-е — 1940-е годы.

Мы будем говорить о событиях Великой Отечественной войны — ведь она затронула и этот уголок нашего города