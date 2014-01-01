Петербургский к. проводит ещё 1 экскурсию

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Экскурсия по Командному пунку Балтийского флота адмирала Трибуца

5
1 отзыв
Петербургский к.
Петербургский к. – Гид из Санкт-Петербурга
В 1942 году в Ленинграде началось строительства Бункера Трибуца.

Сразу же после войны его разобрали, а в 1990-х годах его забросили.

Только в 2014 году бункер начали восстанавливать и сейчас здесь открыт музей 🖼.

У вас есть уникальная возможность спуститься под землю и увидеть историю 📖 своими глазами.

Мы проведем вас по таинственным коридором и расскажем о событиях Второй мировой войны.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧘На выходные
  • ☃️Зимняя
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Командному пунку Балтийского флота адмирала Трибуца
Экскурсия по Командному пунку Балтийского флота адмирала Трибуца
В нашем городе немало памятников времен блокады. Это ДОТы, укрепления, оборонительные сооружения…
Мы приглашаем вас посмотреть один из самых интересных объектов – созданный в самое тяжелое время Блокады Ленинграда – в 1942 году Флагманский Командный пункт Краснознаменного Балтийского флота (Бункер Трибуца)
Нам предстоит совершить путешествие во времени и перенестись в 1920-е — 1940-е годы.
Мы будем говорить о событиях Великой Отечественной войны — ведь она затронула и этот уголок нашего города
Что входит
  • 1
  • 5 часовая экскурсия по объекту
Начало
🚩 У входа в бункер. Инструментальная ул. д. 3
Место завершения
🏁 Там же
Экскурсия по Командному пунку Балтийского флота адмирала Трибуца
Экскурсия по Командному пунку Балтийского флота адмирала Трибуца
Экскурсия по Командному пунку Балтийского флота адмирала Трибуца
Экскурсия по Командному пунку Балтийского флота адмирала Трибуца
Экскурсия по Командному пунку Балтийского флота адмирала Трибуца

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Петербургский к.
Петербургский к.
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Петербургский к. проводит ещё 1 экскурсию

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