Петербургский к. проводит ещё 1 экскурсию

В нашем городе немало памятников времен блокады. Это ДОТы, укрепления, оборонительные сооружения…
Мы приглашаем вас посмотреть один из самых интересных объектов – созданный в самое тяжелое время Блокады Ленинграда – в 1942 году Флагманский Командный пункт Краснознаменного Балтийского флота (Бункер Трибуца)
Нам предстоит совершить путешествие во времени и перенестись в 1920-е — 1940-е годы.
Мы будем говорить о событиях Великой Отечественной войны — ведь она затронула и этот уголок нашего города
Что входит
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5 часовая экскурсия по объекту
Начало
🚩 У входа в бункер. Инструментальная ул. д. 3
Место завершения
🏁 Там же
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.