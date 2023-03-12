Обратите внимание: экскурсия-квест начинается в Выборге, куда вам нужно добраться самостоятельно.
Экскурсию для вас проведет гид Александр, актёр театра и кино, влюбленный в роль помощника Шерлока Холмса. Именно под него была разработана эта экскурсия — так что вас ждет не просто квест, а небольшое театральное представление.
Но его главным героем станете вы! Вас ждут интересные, даже нестандартные задания квеста, что особенно оценят те, кто любит этот формат и ждет интерактив высокого уровня.
По сюжету в городе происходит убийство немецкого посла и исчезают секретные бумаги. Вам предстоит провести расследование, разгадать загадки и собрать улики — чтобы добраться до места, где спрятаны документы, и выяснить, кто и из-за чего всю кашу заварил… А наградой за правильные решения станут авторские сувениры.
Выборг и его окрестности не раз становились площадкой для съемок фильмов; здесь же снимали сцены российского сериала 2013 года по любимому многими роману Конан Дойля. На экскурсии вы почувствуете европейское очарование Выборга, запечатленного в фильмах, и сравните реальные места с теми кадрами, что снимали на его улицах.
Маршрут проходит по старинным улочкам и охватывает ключевые достопримечательности: монастыри, башни, кафедральный собор… Вы пройдетесь по выборжской Бейкер-стрит, побываете внутри средневекового, некогда жилого дома. Научитесь отличать древнее здание от просто старинного и считывать сюжеты, которые рассказывают решетки балконов. Познакомитесь с символами и ремеслами Выборга. Но главное — люди: будет рассказ о горожанах, сыгравших не последнюю роль в истории города и даже страны.
Тем, кто любит решать интересные задачи (иногда непростые!) и исследовать город.
Квест может стать корпоративным мероприятием или подарком на день рождения. Он отлично подойдет небольшим компаниям друзей и коллег, а также семьям с детьми старше 10 лет — важно, чтобы участники умели бегло читать:)