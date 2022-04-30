Что вас ожидает

Завораживающие виды

Вы прокатитесь на комфортабельном современном катере и увидите с воды знаковые места Санкт-Петербурга: Петропавловскую крепость, Лахта-центр, крейсер Аврора и Зенит Арену. Полюбуетесь акваторией Невы и Финским заливом, а также местными живописными островами: Каменным, Елагиным, Крестовским и Васильевским.

Занимательные рассказы

Я не дам вам заскучать на прогулке и поделюсь любопытными фактами о городе. Вы раскроете, как он застраивался, где должен был находиться центр и почему фасады домов «смотрят» на Неву. Где был первый порт и куда прибывали приглашенные гости, почему стали строить мосты и как они функционировали.

Организационные детали