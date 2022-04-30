На частном катере по Петербургу с гидом

Живописная и комфортная водная прогулка по Северной столице

Индивидуальная
Приглашаю насладиться панорамами Петербурга с воды и узнать о нем интересные факты.

Я помогу вам представить, как бы жил город, если бы осуществилась мечта Петра I: организовать все движение только по рекам и каналам.

Покажу Петропавловскую крепость и крейсер Аврора, старинные острова и современную архитектуру.
На частном катере по Петербургу с гидом
На частном катере по Петербургу с гидом
На частном катере по Петербургу с гидом
На частном катере по Петербургу с гидом
На частном катере по Петербургу с гидом
На частном катере по Петербургу с гидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Завораживающие виды

Вы прокатитесь на комфортабельном современном катере и увидите с воды знаковые места Санкт-Петербурга: Петропавловскую крепость, Лахта-центр, крейсер Аврора и Зенит Арену. Полюбуетесь акваторией Невы и Финским заливом, а также местными живописными островами: Каменным, Елагиным, Крестовским и Васильевским.

Занимательные рассказы

Я не дам вам заскучать на прогулке и поделюсь любопытными фактами о городе. Вы раскроете, как он застраивался, где должен был находиться центр и почему фасады домов «смотрят» на Неву. Где был первый порт и куда прибывали приглашенные гости, почему стали строить мосты и как они функционировали.

Организационные детали

  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 2 дня до экскурсии. Предоплата — на сайте, оставшаяся сумма — банковской карточкой гиду.
  • Аренда катера и сопровождение гида включены в стоимость
  • На катере есть все удобства: комфортные посадочные места, столик для фуршета, музыка, WC

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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