Аварийная посадка пассажирского самолёта на Неву. Мистика и реальность.

5
5 отзывов
Сергей К.
Сергей К. – Гид из Санкт-Петербурга
Аварийная посадка пассажирского самолёта на Неву.

Мистика и реальность.
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Фото-прогулка

700 ₽ за человека

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Аварийная посадка пассажирского самолёта на Неву. Мистика и реальность.
Аварийная посадка пассажирского самолёта на Неву. Мистика и реальность.

Что вы увидите

  • Площадь Александра Невского и Александро-Невская Лавру. Мост Александра Невского
  • Большеохтинский и Финляндский мосты
  • набережные и акваторию Невы
  • где непосредственно разворачивались события.
Мы побываем с вами на месте аварийной посадки пассажирского самолёта на Неву. Уникальность этого случая состоит в том, что не пострадал никто из пятидесяти, находившихся на борту пассажиров, в том числе и детей, а также членов экипажа. Данное событие произошло уже в далёком 1963-м году, но достаточную огласку получило лишь в 90-е. Почему так произошло? Почему так долго данное событие не было известно широким массам людей? Почему до сих пор о произошедшем имеется достаточно мало информации? Что скрывается за сухими строками официальной статистики? Какие мистические совпадения сопровождали произошедшее? Обо всём этом я постараюсь рассказать вам и обсудить при встрече.
+Что входит
  • Услуги гида. Услуги фотографа на ваши мобильные устройства.
Что не входит
  • Напитки и еда.
Начало
🚩 Станция метро "Площадь Александра Невского-1"
Место завершения
🏁 Станция метро "Новочеркасская".
Аварийная посадка пассажирского самолёта на Неву. Мистика и реальность.
Аварийная посадка пассажирского самолёта на Неву. Мистика и реальность.
Аварийная посадка пассажирского самолёта на Неву. Мистика и реальность.
Аварийная посадка пассажирского самолёта на Неву. Мистика и реальность.
Аварийная посадка пассажирского самолёта на Неву. Мистика и реальность.

Фото-прогулка проводится В любое время по договорённости.

  • Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей К.
Сергей К.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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