Площадь Александра Невского и Александро-Невская Лавру. Мост Александра Невского
Большеохтинский и Финляндский мосты
набережные и акваторию Невы
где непосредственно разворачивались события.
Мы побываем с вами на месте аварийной посадки пассажирского самолёта на Неву. Уникальность этого случая состоит в том, что не пострадал никто из пятидесяти, находившихся на борту пассажиров, в том числе и детей, а также членов экипажа. Данное событие произошло уже в далёком 1963-м году, но достаточную огласку получило лишь в 90-е. Почему так произошло? Почему так долго данное событие не было известно широким массам людей? Почему до сих пор о произошедшем имеется достаточно мало информации? Что скрывается за сухими строками официальной статистики? Какие мистические совпадения сопровождали произошедшее? Обо всём этом я постараюсь рассказать вам и обсудить при встрече.
+Что входит
Услуги гида. Услуги фотографа на ваши мобильные устройства.
–Что не входит
Напитки и еда.
Начало
🚩 Станция метро "Площадь Александра Невского-1"
Место завершения
🏁 Станция метро "Новочеркасская".
Фото-прогулка проводится В любое время по договорённости.
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.