Мы побываем с вами на месте аварийной посадки пассажирского самолёта на Неву. Уникальность этого случая состоит в том, что не пострадал никто из пятидесяти, находившихся на борту пассажиров, в том числе и детей, а также членов экипажа. Данное событие произошло уже в далёком 1963-м году, но достаточную огласку получило лишь в 90-е. Почему так произошло? Почему так долго данное событие не было известно широким массам людей? Почему до сих пор о произошедшем имеется достаточно мало информации? Что скрывается за сухими строками официальной статистики? Какие мистические совпадения сопровождали произошедшее? Обо всём этом я постараюсь рассказать вам и обсудить при встрече.