Маленькая улица с большой историей 📖

Вы увидите тот самый перекресток, который известен петербуржцам и гостям города как «Пять углов», с уходящей от него улицей Рубинштейна. На улице не более километра так много памятных мест, что останавливаться можно почти у каждого дома! Доходные дома, графские особняки, истории 📖 и легенды, которые с ними связаны. Тут жили и творили многие известные писатели, поэты, ученые, деятели искусства.

Достопримечательности 🏛️ современности

В конце экскурсии 🧭 у Вас будет возможность оценить и другую сторону этого места, ведь тут расположено более 50 ресторанов и баров.