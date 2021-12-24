Северная столица: полное погружение

Понятие "центр города" в Санкт-Петербурге очень обширное, не зря город на Неве называют "музей под открытым небом"

Индивидуально
для 15 чел.
Понятие «центр города» в Санкт-Петербурге очень обширное, не зря город на Неве называют «музей под открытым небом».

Именно пешеходные экскурсии позволят Вам увидеть все то, что нельзя заметить из окна экскурсионного автобуса, ведь маленькие улочки и закрытые дворы — именно то, что передает особый дух и настроение Северной столицы.
Северная столица: полное погружение
Северная столица: полное погружение
Северная столица: полное погружение
Северная столица: полное погружение
Северная столица: полное погружение
Северная столица: полное погружение

Что вы увидите 🤩

  • Дворцовая Площадь
  • Наб. р. «Мойка 12»
  • Дворец князя Владимира
  • Мраморный дворец
  • Марсово поле
  • Спас на Крови
  • Михайловский замок
  • Цирк
  • Аничков дворец
  • Александринский театр
  • ул. Зодчего Росси
  • Владимирский собор
  • Мозаичный двор
  • памятник Трубочисту
  • Пять углов
  • Ул. Рубенштейна
  • Памятник Довлатову
  • Станция метро «Пл. Восстания»
  • м. «Пушкинская»
  • м. «Нарвская»
  • м. «Автово»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Тайны власть имущих

Вы пройдете по маршруту, который откроет для Вас тайны бывших доходных домов на Миллионной улице, дворцов Великих князей и самых состоятельных людей Петербурга, а также фаворитов самой императрицы.
Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию.

Город великих трагедий

По историческим меркам Санкт-Петербург город совсем молодой, но уже успел накопить огромный объем культурной памяти. Тут рождались, жили, страдали, любили и умирали величайшие люди российской истории. Почему императора Павла I называют царь — мученик? Какими были последние дни Пушкина после роковой дуэли? Где находится место смертельного ранения императора Александра II? В каком театре состоялась премьера самой дорогой и последней постановки Дирекции императорских театров прямо в разгар февральской революции? На этой экскурсии Вы узнаете и посетите места великих трагедий, которые повлияли на историю Российской империи. Сделаем небольшой перерыв на кофе c булочкой и продолжим экскурсию.

Переплетение эпох

Дальше совершите путешествие по району города, где удивительным образом переплетаются судьбы знаменитых личностей разных эпох! Вы увидите тот самый перекресток, который известен петербуржцам и гостям города как «Пять углов», с уходящей от него улицей Рубинштейна. На улице не более километра так много памятных мест, что останавливаться можно почти у каждого дома! Доходные дома, графские особняки, истории и легенды, которые с ними связаны. Тут жили и творили многие известные писатели, поэты, ученые, деятели искусства. Кстати, в конце экскурсии у Вас будет возможность оценить и другую сторону этого места, ведь тут расположено более 50 ресторанов и баров.
Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию.

Уникальное метро Санкт-Петербурга

Наконец, вы посетите метро в Санкт-Петербурге, которое без преувеличения можно назвать уникальным по ряду причин. Тут есть великолепные станции, которые интерьерами похожи больше на дворцы, а не на остановки общественного транспорта! На экскурсии Вы узнаете, как строился и проектировался метрополитен. Какая станция петербургской подземки является одной из самых глубоких в мире, а какая входит в список самых красивых станций в Европе. Помимо всего прочего, Вы узнаете о удивительных возможностях метрополитена, как главного укрытия во время возможных катастроф.

Важно знать:

  • Будем много ходить. Одевайтесь удобно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: У выхода станции метро Адмиралтейская
Завершение: Станция метро «Автово»
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10.00
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Место начала: у выхода станции метро Адмиралтейская, Кирпичный переулок, 1, Центральный район, Санкт-Петербург.
  • Гид с табличкой excursions.city. Номер телефона гида 89522122797 доступен в день экскурсии.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10.00

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