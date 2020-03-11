Санкт-Петербург: трансфер из центра в аэропорт Пулково

Воспользуйтесь трансфером в Санкт-Петербурге с профессиональным водителем

5
30 отзывов
Индивидуально
для 4 чел.
Воспользуйтесь трансфером в Санкт-Петербурге с профессиональным водителем.

В предложение входит трансфер от/до аэропорта Пулково, а также услуги водителя в центре Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург: трансфер из центра в аэропорт Пулково
Санкт-Петербург: трансфер из центра в аэропорт Пулково
Санкт-Петербург: трансфер из центра в аэропорт Пулково
Санкт-Петербург: трансфер из центра в аэропорт Пулково
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отдохните во время поездки с англоговорящим водителем в Санкт-Петербурге
  2. Оцените трансфер от/до аэропорта Пулково
  3. Прокатитесь на просторном и комфортабельном внедорожнике
Воспользуйтесь комфортным и безопасным трансфером с профессиональным англоговорящим водителем. Перевозка осуществляется на автомобиле, прошедшем технический осмотр.
После выхода из аэропорта путешественников встречают водители такси, предлагая свои услуги. Таксисты не просто доставляют туристов в гостиницу, они являются первыми, кто знакомит вас со страной, предлагают рекомендации по достопримечательностям, ресторанам и многому другому.
Вас ждет поездка на внедорожнике с кожаным салоном, в котором с комфортом разместятся до четырех взрослых и до восьми единиц багажа. Большинство тарифов фиксированные. За дополнительных пассажиров или чемоданы не взимается плата. Профессиональный водитель встретит вас у выхода из зоны прилета и поможет приятно начать отдых в Санкт-Петербурге, доставив вас к пункту назначения.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перевозка на внедорожнике
  • Услуги профессионального англоговорящего водителя
  • Трансфер «от двери до двери»
  • Услуга встречи в аэропорту или на железнодорожном вокзале
  • Помощь с багажом
Что не входит
  • Платные дороги
  • Плата за парковку в городе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
3
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
R
11 мар 2020
Picked up on time by the owner Nickolay, who made our journey to the airport relaxed and trouble free. We were considering getting a tube train, but not speaking russian would have made it too much hassle if we missed the stop.
m
6 янв 2020
(Франция)
E
2 дек 2019
(Румыния)
Excellent service!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚘ТрансферТранспортТрансферы из аэропортаМеждународный аэропорт Пулково🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербурге
Индивидуально
для 2 чел.
4.7
22
2 975
за 1-2 чел.
Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербурге
🚘 Трансфер
Сэкономьте время и беспокойство и заранее организуйте трансфер из аэропорта Санкт-Петербурга в отель в Санкт-Петербурге
Трансфер из / в аэропорт Пулково
Индивидуально
для 4 чел.
3.8
5
1 875
за 1-4 чел.
Трансфер из / в аэропорт Пулково
🚘 Трансфер
Индивидуальный трансфер из аэропорта Пулково позволит добраться до любого отеля Санкт-Петербурга максимально быстро
по договоренности
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
Индивидуально
для 5 чел.
4.7
13
6 000
за 1-5 чел.
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
В ходе авторской экскурсии «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург» вы побываете
по договоренности
Полет над центром Санкт-Петербурга
Индивидуально
для 3 чел.
5
1
58 000
за 1-3 чел.
Полет над центром Санкт-Петербурга
🚁 На вертолёте
Путешествие на вертолёте над Санкт-Петербургом - это впечатление на всю жизнь
В любое время по договоренности
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Индивидуально
для 6 чел.
5
7
4 600
за 1-6 чел.
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
🚘 Трансфер
🚗 На машине
Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами
3 дек
5 дек
6 дек
ещё...
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
Индивидуально
590
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
👣 Пешеходная
Приглашаем вас на прогулку по самому центру Санкт-Петербурга
Вы можете выбрать любое удобное время
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
В группе
до 10 чел.
4.4
34
1 350
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
🚌 На автобусе
Автобусная экскурсия по центру Петербурга, которая подстраивается под вас
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно с 10:00 до 17:00. Билет действует весь день!
Трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
Индивидуально
для 3 чел.
3.5
6
2 500
за 1-3 чел.
Трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
🚘 Трансфер
👣 Пешеходная
С комфортом добраться из Пулково до отеля и познакомиться с достопримечательностями города
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Санкт-Петербург выберет тур
В группе
до 8 чел.
4.3
7
6 974
за 1 чел.
Санкт-Петербург выберет тур
Откройте для себя величие и величие Санкт-Петербурга в этом частном 4-часовом туре
Фотосессия в центре Петербурга
Индивидуально
для 3 чел.
4.8
50
4 590
за 1-3 чел.
Фотосессия в центре Петербурга
👣 Пешеходная
Прогуляйтесь по Петербургу в компании профессионального фотографа, сделайте крутые снимки на фоне самых красивых
оговаривается индивидуально
Первый раз в Санкт-Петербурге
Индивидуально
для 4 чел.
6 500
за 1-4 чел.
Первый раз в Санкт-Петербурге
Так вышло, что это ваша первая поездка в Санкт-Петербург
30 ноя
ещё...
Согласно расписанию в календаре
Прогулка по центру Санкт-Петербурга
Индивидуально
для 10 чел.
5
12
3 000
за 1-10 чел.
Прогулка по центру Санкт-Петербурга
Программу нашего путешествия по Петербургу мы согласовываем совместно
Сб, вскр., пн. в любое время

Taxi812 проводит ещё 1 экскурсию

Аэропорт Пулково - центр Санкт-Петербурга: трансфер 24 / 7
Индивидуально
для 4 чел.
4.9
132
3 063
за 1-4 чел.
Аэропорт Пулково - центр Санкт-Петербурга: трансфер 24 / 7
🚘 Трансфер
Воспользуйтесь безопасным и удобным трансфером между аэропортом Пулково
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺