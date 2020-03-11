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Отдохните во время поездки с англоговорящим водителем в Санкт-Петербурге
Оцените трансфер от/до аэропорта Пулково
Прокатитесь на просторном и комфортабельном внедорожнике
Воспользуйтесь комфортным и безопасным трансфером с профессиональным англоговорящим водителем. Перевозка осуществляется на автомобиле, прошедшем технический осмотр.
После выхода из аэропорта путешественников встречают водители такси, предлагая свои услуги. Таксисты не просто доставляют туристов в гостиницу, они являются первыми, кто знакомит вас со страной, предлагают рекомендации по достопримечательностям, ресторанам и многому другому.
Вас ждет поездка на внедорожнике с кожаным салоном, в котором с комфортом разместятся до четырех взрослых и до восьми единиц багажа. Большинство тарифов фиксированные. За дополнительных пассажиров или чемоданы не взимается плата. Профессиональный водитель встретит вас у выхода из зоны прилета и поможет приятно начать отдых в Санкт-Петербурге, доставив вас к пункту назначения.
Ответы на вопросы
Что входит
Перевозка на внедорожнике
Услуги профессионального англоговорящего водителя
Трансфер «от двери до двери»
Услуга встречи в аэропорту или на железнодорожном вокзале
Помощь с багажом
Что не входит
Платные дороги
Плата за парковку в городе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
–
3
–
2
–
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
R
Robert
11 мар 2020
Picked up on time by the owner Nickolay, who made our journey to the airport relaxed and trouble free. We were considering getting a tube train, but not speaking russian would have made it too much hassle if we missed the stop.
m
marc
6 янв 2020
(Франция)
E
Eugen Alexandru
2 дек 2019
(Румыния)
Excellent service!
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