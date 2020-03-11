Воспользуйтесь комфортным и безопасным трансфером с профессиональным англоговорящим водителем. Перевозка осуществляется на автомобиле, прошедшем технический осмотр.

После выхода из аэропорта путешественников встречают водители такси, предлагая свои услуги. Таксисты не просто доставляют туристов в гостиницу, они являются первыми, кто знакомит вас со страной, предлагают рекомендации по достопримечательностям, ресторанам и многому другому.

Вас ждет поездка на внедорожнике с кожаным салоном, в котором с комфортом разместятся до четырех взрослых и до восьми единиц багажа. Большинство тарифов фиксированные. За дополнительных пассажиров или чемоданы не взимается плата. Профессиональный водитель встретит вас у выхода из зоны прилета и поможет приятно начать отдых в Санкт-Петербурге, доставив вас к пункту назначения.