Многие гости и жители Санкт-Петербурга любят бывать в Эрмитаже. Но немногие знают, где именно лежит знаменитая мумия древнеегипетского жреца Па-ди-иста. И уж совсем редкие избранные знают, что в Эрмитаже прячутся и другие мумии.

Экскурсия представляет собой экскурс в историю 📖 древних цивилизаций Египта и Скифии. Мы узнаем о том, как жили и во что верили древние египтяне. Познакомимся с тайнами искусства мумификации и секретами сохранения тела на тысячи лет.

После общения с самым старым жителем Петербурга, жрецом Па-ди-истом мы проследуем в Скифский зал, где нас ждут другие мумии. Особенностью скифских мумий являются их уникальные татуировки. Каким составом наносились они на тело, что означают таинственные узоры, которыми покрывали себя скифы? Какую информацию может донести до нас тело, пролежавшее в земле тысячи лет?

Ответ на эти и множество других вопросов ждет вас на этой уникальной, пугающей и безумно интересной экскурсии 🧭 стоимость НЕ ВКЛЮЧЕНЫ входные билеты 🎫 в Государственный Эрмитаж. Если вы не устанете, то после нашей экскурсии сможете самостоятельно посетить другие выставки и залы Эрмитажа.