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Тематическая экскурсия "Охота на мумий в Эрмитаже"

4.5
24 отзыва
Георгий Р.
Георгий Р. – Гид из Санкт-Петербурга
Мы раскроем тайны мумий и других таинственных экспонатов Эрмитажа.

Экскурсия ⛳ идеально подойдет для детей, а также людей, которые интересуются древними цивилизациями: Египтом, Грецией и Скифами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Тематическая экскурсия "Охота на мумий в Эрмитаже"
Тематическая экскурсия "Охота на мумий в Эрмитаже"

Что вы увидите

  • Египетский зал
  • экспозиции, посвященные Древней Греции и Пазырыкской культуре (Скифам)
  • парадную лестницу
  • галерею с портретами Романовых и другие залы
Многие гости и жители Санкт-Петербурга любят бывать в Эрмитаже. Но немногие знают, где именно лежит знаменитая мумия древнеегипетского жреца Па-ди-иста. И уж совсем редкие избранные знают, что в Эрмитаже прячутся и другие мумии.
Экскурсия представляет собой экскурс в историю 📖 древних цивилизаций Египта и Скифии. Мы узнаем о том, как жили и во что верили древние египтяне. Познакомимся с тайнами искусства мумификации и секретами сохранения тела на тысячи лет.
После общения с самым старым жителем Петербурга, жрецом Па-ди-истом мы проследуем в Скифский зал, где нас ждут другие мумии. Особенностью скифских мумий являются их уникальные татуировки. Каким составом наносились они на тело, что означают таинственные узоры, которыми покрывали себя скифы? Какую информацию может донести до нас тело, пролежавшее в земле тысячи лет?
Ответ на эти и множество других вопросов ждет вас на этой уникальной, пугающей и безумно интересной экскурсии 🧭 стоимость НЕ ВКЛЮЧЕНЫ входные билеты 🎫 в Государственный Эрмитаж. Если вы не устанете, то после нашей экскурсии сможете самостоятельно посетить другие выставки и залы Эрмитажа.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в Государственный Эрмитаж
Начало и место завершения
🚩 Дворцовая пл. 2, главный вход в Эрмитаж
Тематическая экскурсия "Охота на мумий в Эрмитаже"
Тематическая экскурсия "Охота на мумий в Эрмитаже"
Тематическая экскурсия "Охота на мумий в Эрмитаже"
Тематическая экскурсия "Охота на мумий в Эрмитаже"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Георгий Р.
Георгий Р.
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24 отзыва оставили туристы

Георгий Р. проводит ещё 4 экскурсии

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