Вместе мы пройдем по улицам Петропавловской крепости и вспомним, как её называл Петр I. Там же мы увидим собор, в котором похоронен основатель Петербурга, а ровно в полдень услышим самые знаменитые петербургские «часы».
На первой городской площади, я расскажу вам о том, как жили петербуржцы 300 лет тому назад. О том, как они узнавали новости, в какой храм ходили, где шумел первый городской рынок и чем славилось первое «кафе».
Вы узнаете, куда приходили иностранные корабли, и где появился первый жилой дом. Поймете, какие курьезы случались в тогдашнем российском правительстве, и где Петр I принял титул императора.
Мы вспомним о веселых праздниках, грандиозных фейерверках, торжественных церемониях в честь российских побед и о том, что такое ассамблеи. А ещё вы поймете, зачем кавалеры изучали язык веера, на котором мы тоже попробуем «поговорить». Важная информация:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 метро Горьковская, Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 Домик Петра I, Санкт-Петербург
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.