Наталия Д. – Гид из Санкт-Петербурга

Где начинался Петербург и как он жил в первые годы своего существования? Приглашаю вас узнать об этом, побывав в центре города петровской эпохи.



Вы «посмотрите» на северную столицу с высоты птичьего полета в Мини-городе, и «познакомитесь» с первым архитектором Петербурга.