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Здесь начинался Петербург

5
1 отзыв
Наталия Д.
Наталия Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Где начинался Петербург и как он жил в первые годы своего существования? Приглашаю вас узнать об этом, побывав в центре города петровской эпохи.

Вы «посмотрите» на северную столицу с высоты птичьего полета в Мини-городе, и «познакомитесь» с первым архитектором Петербурга.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 450 ₽ за человека

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Здесь начинался Петербург
Здесь начинался Петербург

Что вы увидите

  • Мини-Петербург
  • Петропавловская крепость
  • Троицкая площадь
  • Домик Петра I

Что вас ожидает:

  • Вместе мы пройдем по улицам Петропавловской крепости и вспомним, как её называл Петр I. Там же мы увидим собор, в котором похоронен основатель Петербурга, а ровно в полдень услышим самые знаменитые петербургские «часы».
  • На первой городской площади, я расскажу вам о том, как жили петербуржцы 300 лет тому назад. О том, как они узнавали новости, в какой храм ходили, где шумел первый городской рынок и чем славилось первое «кафе».
  • Вы узнаете, куда приходили иностранные корабли, и где появился первый жилой дом. Поймете, какие курьезы случались в тогдашнем российском правительстве, и где Петр I принял титул императора.

Мы вспомним о веселых праздниках, грандиозных фейерверках, торжественных церемониях в честь российских побед и о том, что такое ассамблеи. А ещё вы поймете, зачем кавалеры изучали язык веера, на котором мы тоже попробуем «поговорить». Важная информация:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 метро Горьковская, Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 Домик Петра I, Санкт-Петербург
Здесь начинался Петербург
Здесь начинался Петербург
Здесь начинался Петербург
Здесь начинался Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия Д.
Наталия Д.
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1 отзыв оставили туристы

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