Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Что вас ожидает

Хроники и богатства дворца Топкапы

Встретившись на центральной площади Султанахмет и обогнув великую Айя-Софию, мы отправимся во Топкапы — дворец, где жили и правили Империей 25 османских султанов. Шаг за шагом вы исследуете каждый зал: входную зону, покои правителя, кухни 🥧, комнаты заседаний. И конечно, восхититесь сокровищами и трофеями — в Топкапы хранятся, в том числе, посох Моисея, замки 🏰 Священный Каабы и крупнейший в мире бриллиант.

На фоне великолепных интерьеров и в саду вы узнаете не только о строительстве и архитектуре Топкапы, но и о том, как был устроен дворцовый быт.

2-часовая водная экскурсия ⛳ по Босфору

Кораблик провезет нас по границе между двух континентов. Это словно обзорная экскурсия, но с воды. Вы увидите символы и доминанты Стамбула: Галатский мост в бухте Золотой Рог и Галатскую башню, ажурный дворец Долмабахче, крепости Румели и Анадолу, два грандиозных моста через Босфор и окруженную легендами Девичью башню. Я понятно и грамотно расскажу о каждой достопримечательности 🏛️ и о роли пролива в истории 📖.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 во дворец Топкапы включены в стоимость. Дополнительных расходов нет.

Как проходит экскурсия