Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Дворец султанов Топкапы + тур по Босфору

Погрузиться в захватывающую историю Стамбула, полюбоваться сокровищами и панорамами с воды

Hagi
Hagi – представитель из Стамбула
Вы узнаете и почувствуете наш город 🏙️ двух континентов на экскурсии 🧭 2в1 с профессиональным увлеченным гидом.

В первой части отправитесь в эпоху, когда Стамбул был столицей ⭐️ Османской империи: услышите о внутренней жизни дворца Топкапы и рассмотрите трофеи султанов.

А затем взглянете на весь древний мегаполис разом во время прогулки по проливу Босфор.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €42 за человека

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Дворец султанов Топкапы + тур по Босфору
Дворец султанов Топкапы + тур по Босфору

Что вас ожидает

Хроники и богатства дворца Топкапы
Встретившись на центральной площади Султанахмет и обогнув великую Айя-Софию, мы отправимся во Топкапы — дворец, где жили и правили Империей 25 османских султанов. Шаг за шагом вы исследуете каждый зал: входную зону, покои правителя, кухни 🥧, комнаты заседаний. И конечно, восхититесь сокровищами и трофеями — в Топкапы хранятся, в том числе, посох Моисея, замки 🏰 Священный Каабы и крупнейший в мире бриллиант.

На фоне великолепных интерьеров и в саду вы узнаете не только о строительстве и архитектуре Топкапы, но и о том, как был устроен дворцовый быт.

2-часовая водная экскурсия ⛳ по Босфору
Кораблик провезет нас по границе между двух континентов. Это словно обзорная экскурсия, но с воды. Вы увидите символы и доминанты Стамбула: Галатский мост в бухте Золотой Рог и Галатскую башню, ажурный дворец Долмабахче, крепости Румели и Анадолу, два грандиозных моста через Босфор и окруженную легендами Девичью башню. Я понятно и грамотно расскажу о каждой достопримечательности 🏛️ и о роли пролива в истории 📖.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 во дворец Топкапы включены в стоимость. Дополнительных расходов нет.

Как проходит экскурсия

  • Вы осмотрите все части дворца Топкапы, кроме гарема
  • Экскурсию и во дворце, и на кораблике для вас проведу я или другой лицензированный гид из нашей команды
  • Экскурсия проводится с радио-наушниками
  • После экскурсии 🧭 мы предоставляем бесплатный трансфер до вашего отеля, если он находится в туристической зоне (районы Султанахмет, Беязит, Лалели, Таксим)
Начало и место завершения
🚩 на площади Султанахмет
Дворец султанов Топкапы + тур по Босфору
Дворец султанов Топкапы + тур по Босфору
Дворец султанов Топкапы + тур по Босфору
Дворец султанов Топкапы + тур по Босфору
Дворец султанов Топкапы + тур по Босфору
Дворец султанов Топкапы + тур по Босфору
Дворец султанов Топкапы + тур по Босфору
Дворец султанов Топкапы + тур по Босфору
Дворец султанов Топкапы + тур по Босфору
Дворец султанов Топкапы + тур по Босфору
Дворец султанов Топкапы + тур по Босфору
Дворец султанов Топкапы + тур по Босфору

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 12:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Hagi
Hagi
Меня зовут Гаджи, я представляю агентство экскурсий в Стамбуле. Наша команда гидов — это профессиональные лицензированные ребята, которые окончили факультет туризма и знают историю своей страны на все 100. Мы обещаем, что на наших турах вы услышите только достоверную информацию и лучше поймете Стамбул. Ждем вас!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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