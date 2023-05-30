Открыть совсем другой город в районе Мода, прикоснуться к истории и сделать стильные фото
Самый свободный, молодёжный и один из самых европейских — приглашаю вас в район Мода.
Здесь нет великих старинных сооружений, но понравится тем, кто устал от базаров и восточного колорита.
В либеральной Моде вы разрушите стереотипы о Стамбуле, полюбуетесь яркими домами, заглянете в классные магазины и кафе. А попутно узнаете больше об истории и современности города.
Здесь нет великих старинных сооружений, но понравится тем, кто устал от базаров и восточного колорита.
В либеральной Моде вы разрушите стереотипы о Стамбуле, полюбуетесь яркими домами, заглянете в классные магазины и кафе. А попутно узнаете больше об истории и современности города.
Ближайшие даты:
30
мая
мая
31
мая
мая
5
июн
июн
6
июн
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Бублик «симит» в дорогу, чайки и Босфор на ладони — советую вам добраться до места встречи на пароме. Вместе отправимся гулять по спокойной набережной и улочкам с аутентичными магазинами и кафе. Найдём разноцветные дома, при желании прокатимся на маленьком трамвае и увидим знаменитую статую быка на перекрёстке шести дорог. Зайдём перекусить: например, в популярное место Say Cheese, а потом на десерт в кондитерскую, которых тут много.
Я расскажу вам общую историю города от Константинополя до Стамбула и поделюсь интересными фактами. Например, вы перенесётесь во времена, когда именно в Моду приходили корабли с тысячами солдат белой армии и эмигрантов. И узнаете, почему Мода — самый протестный район Стамбула.
Кому подойдёт экскурсия
- Вам, если вы приехали в Стамбул больше чем на 2-3 дня или уже бывали здесь раньше
- Если вы хотите расширить взгляд на восточную страну и увидеть Стамбул с другой стороны
Организационные детали
- Мы встречаемся уже на азиатской стороне Стамбула. Вам нужно самостоятельно добраться до района Кадыкёй — советую на пароме и после бронирования расскажу все подробности.
- Дополнительные расходы (по желанию): поездка на трамвае — 2 евро с человека, обед или чай/кофе с десертом — около 10 евро на человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alexander — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 161 туриста
Всем привет. Меня зовут Алекс. Покажу вам Стамбул глазами человека который живет здесь и любит этот город. Буду не таким гидом, который душит сухими фактами о Стамбуле, а интересным знакомым, радостно ожидающим гостей в этом огромном мегаполисе с богатейшей историей — чтобы и вы полюбили прекрасный Стамбул. P.S. Довольно хорошо фотографирую, поэтому без красивых фото для соц. сетей вы точно не останетесь.
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