Самый свободный, молодёжный и один из самых европейских — приглашаю вас в район Мода. Здесь нет великих старинных сооружений, но понравится тем, кто устал от базаров и восточного колорита. В либеральной Моде вы разрушите стереотипы о Стамбуле, полюбуетесь яркими домами, заглянете в классные магазины и кафе. А попутно узнаете больше об истории и современности города.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бублик «симит» в дорогу, чайки и Босфор на ладони — советую вам добраться до места встречи на пароме. Вместе отправимся гулять по спокойной набережной и улочкам с аутентичными магазинами и кафе. Найдём разноцветные дома, при желании прокатимся на маленьком трамвае и увидим знаменитую статую быка на перекрёстке шести дорог. Зайдём перекусить: например, в популярное место Say Cheese, а потом на десерт в кондитерскую, которых тут много.

Я расскажу вам общую историю города от Константинополя до Стамбула и поделюсь интересными фактами. Например, вы перенесётесь во времена, когда именно в Моду приходили корабли с тысячами солдат белой армии и эмигрантов. И узнаете, почему Мода — самый протестный район Стамбула.

Кому подойдёт экскурсия

Вам, если вы приехали в Стамбул больше чем на 2-3 дня или уже бывали здесь раньше

Если вы хотите расширить взгляд на восточную страну и увидеть Стамбул с другой стороны

Организационные детали