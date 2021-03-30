Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает

Убранство дворца Долмабахче

В первой части экскурсии 🧭 мы прогуляемся по покоям Долмабахче — крупнейшего дворца на берегу Босфора. Вы погрузитесь в быт османских султанов в их роскошных покоях, узнаете о исторических событиях, рассмотрите детали интерьеров и архитектуры: от каменного кружева Ворот сокровищ до позолоты помпезного зала Церемоний.

Панорамы Босфора и легенда Девичьей башни

Затем мы отправимся в азиатскую часть города: пересекая величественный Босфор, вы увидите культовые достопримечательности с интересного ракурса и охватите взглядом панораму города. По пути нас встретит Девичья башня — еще один символ Стамбула, который стоит на крохотном острове 🏝️ посреди пролива. Вместе мы разберемся, чем знаменито это место, и обсудим связанные с ним легенды.

Атмосферный Кадыкёй

Дух азиатского Стамбула вы ощутите на улочках района Кадыкёй — оживленного, современного, стильного, но аутентичного. Мы заглянем на местный рынок, где продают рыбу, фрукты 🍉, турецкую пиццу, фаршированные мидии и другие «флагманы» турецкого стрит-фуда. Пройдем мимо колоритных витрин бутиков, кафе и ресторанов. Рассмотрим граффити, которые красуются на многих домах. А на набережной района Мода полюбуемся панорамой Мраморного моря и района Султанахмет.

Организационные детали

Обратите внимание: в выходные дни, пока действует комендантский час, экскурсию ⛳ можно провести только на автомобиле 🚘 (стоимость и условия уточняйте в переписке с гидом).

Как проходит экскурсия ⛳

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды

Прогулка 👣 по Босфору проходит на городском кораблике, где будут другие люди. Индивидуальная прогулка 👣 возможна по предварительному запросу.

Обратите внимание на график работы дворца Долмабахче: он закрывается в 17:30, не работает по понедельникам и четвергам, а также 1 января, 1 мая, в первые дни Рамадан-байрама и Курбан-байрама

Дополнительные расходы