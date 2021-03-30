Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Нетривиальный Стамбул: Долмабахче, Босфор и Кадыкёй

Погрузиться в быт османских султанов, пересечь пролив и прогуляться по необычному району города

5
1 отзыв
Михаил
Михаил – экскурсионное агентство из Стамбула
Главные ингредиенты нашей экскурсии 🧭 — роскошь интерьеров и садов Долмабахче, легенды Девичьей башни, ароматы восточного базара и очарование антикварных улочек Кадыкея.

Вы заглянете в залы султанского дворца, по воде перенесетесь из европейской части Стамбула в азиатскую, а после исследуете богемный район города с яркими кафе, бутиками и граффити.
Задать вопросОбычно отвечает за 26 мин.
Нетривиальный Стамбул: Долмабахче, Босфор и Кадыкёй
Нетривиальный Стамбул: Долмабахче, Босфор и Кадыкёй

Что вас ожидает

Убранство дворца Долмабахче
В первой части экскурсии 🧭 мы прогуляемся по покоям Долмабахче — крупнейшего дворца на берегу Босфора. Вы погрузитесь в быт османских султанов в их роскошных покоях, узнаете о исторических событиях, рассмотрите детали интерьеров и архитектуры: от каменного кружева Ворот сокровищ до позолоты помпезного зала Церемоний.

Панорамы Босфора и легенда Девичьей башни
Затем мы отправимся в азиатскую часть города: пересекая величественный Босфор, вы увидите культовые достопримечательности с интересного ракурса и охватите взглядом панораму города. По пути нас встретит Девичья башня — еще один символ Стамбула, который стоит на крохотном острове 🏝️ посреди пролива. Вместе мы разберемся, чем знаменито это место, и обсудим связанные с ним легенды.

Атмосферный Кадыкёй
Дух азиатского Стамбула вы ощутите на улочках района Кадыкёй — оживленного, современного, стильного, но аутентичного. Мы заглянем на местный рынок, где продают рыбу, фрукты 🍉, турецкую пиццу, фаршированные мидии и другие «флагманы» турецкого стрит-фуда. Пройдем мимо колоритных витрин бутиков, кафе и ресторанов. Рассмотрим граффити, которые красуются на многих домах. А на набережной района Мода полюбуемся панорамой Мраморного моря и района Султанахмет.

Организационные детали

Обратите внимание: в выходные дни, пока действует комендантский час, экскурсию ⛳ можно провести только на автомобиле 🚘 (стоимость и условия уточняйте в переписке с гидом).

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Прогулка 👣 по Босфору проходит на городском кораблике, где будут другие люди. Индивидуальная прогулка 👣 возможна по предварительному запросу.
  • Обратите внимание на график работы дворца Долмабахче: он закрывается в 17:30, не работает по понедельникам и четвергам, а также 1 января, 1 мая, в первые дни Рамадан-байрама и Курбан-байрама

Дополнительные расходы

  • Входные билеты 🎫 и общественный транспорт оплачиваются дополнительно: билет 🎫 в официальную часть дворца (Долмабахче Selamlik) стоит 90 турецких лир, в личную (Harem) — 60 лир. Посещение каждого из павильонов и особняков — 30 лир, вход в сады — 10 лир.
  • По вашему желанию мы можем сделать перерыв на турецкий кофе и обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Нетривиальный Стамбул: Долмабахче, Босфор и Кадыкёй
Нетривиальный Стамбул: Долмабахче, Босфор и Кадыкёй
Нетривиальный Стамбул: Долмабахче, Босфор и Кадыкёй
Нетривиальный Стамбул: Долмабахче, Босфор и Кадыкёй
Нетривиальный Стамбул: Долмабахче, Босфор и Кадыкёй
Нетривиальный Стамбул: Долмабахче, Босфор и Кадыкёй
Нетривиальный Стамбул: Долмабахче, Босфор и Кадыкёй
Нетривиальный Стамбул: Долмабахче, Босфор и Кадыкёй

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю агентство, в котором работают только влюблённые в Турцию гиды. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делают все, чтобы Стамбул действительно вам понравился!
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1 реальный отзыв

30 мар 2021
Спасибо гиду Яне! Очень хорошая женщина и очень приятный человек! Как будто экскурсию проводил друг, а не чужой нам человек)

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Михаил проводит ещё 4 экскурсии

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