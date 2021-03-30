Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Убранство дворца Долмабахче
В первой части экскурсии 🧭 мы прогуляемся по покоям Долмабахче — крупнейшего дворца на берегу Босфора. Вы погрузитесь в быт османских султанов в их роскошных покоях, узнаете о исторических событиях, рассмотрите детали интерьеров и архитектуры: от каменного кружева Ворот сокровищ до позолоты помпезного зала Церемоний.
Панорамы Босфора и легенда Девичьей башни
Затем мы отправимся в азиатскую часть города: пересекая величественный Босфор, вы увидите культовые достопримечательности с интересного ракурса и охватите взглядом панораму города. По пути нас встретит Девичья башня — еще один символ Стамбула, который стоит на крохотном острове 🏝️ посреди пролива. Вместе мы разберемся, чем знаменито это место, и обсудим связанные с ним легенды.
Атмосферный Кадыкёй
Дух азиатского Стамбула вы ощутите на улочках района Кадыкёй — оживленного, современного, стильного, но аутентичного. Мы заглянем на местный рынок, где продают рыбу, фрукты 🍉, турецкую пиццу, фаршированные мидии и другие «флагманы» турецкого стрит-фуда. Пройдем мимо колоритных витрин бутиков, кафе и ресторанов. Рассмотрим граффити, которые красуются на многих домах. А на набережной района Мода полюбуемся панорамой Мраморного моря и района Султанахмет.
Обратите внимание: в выходные дни, пока действует комендантский час, экскурсию ⛳ можно провести только на автомобиле 🚘 (стоимость и условия уточняйте в переписке с гидом).
Как проходит экскурсия ⛳
Дополнительные расходы