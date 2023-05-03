Если вам не довелось прокатиться по Босфору, значит, вы не видели Стамбул! Красота и размах памятников разных эпох, древних стен и башен, а также современных мостов открывается именно с моря. А чтобы путешествие было комфортным, совершите его на борту частной яхты. Оптимальная продолжительность и время начала поездки, чай, кофе и закуски в пути — выбор очевиден!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Да здравствует круиз!

Большинство круизов по Босфору проходят на общественных паромах или больших прогулочных теплоходах. Если вам важен комфорт и индивидуальный подход, рекомендуем прогуляться по проливу на частной яхте вместимостью до 35 человек. Это роскошный опыт для всех, кто ищет новые приключения и яркие впечатления.

От центра до окраин Стамбула

Приготовьтесь открыть Стамбул с совершенно иной стороны и насладиться красотами города, которые не видны с берега. За 2 часа вы погрузитесь в колорит восточного города. Удивитесь, как много исторических памятников расположены на берегах бухты Золотой Рог:

сотни мечетей и минаретов, вырастающих из зелени парков (среди них — мечети Чамлыджа и Ортакёй);

дворец Долмабахче в стиле барокко, бывшая резиденция османских султанов;

Девичья башня, выстроенная на островке посреди пролива по приказу Александра Македонского;

крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары, одни из самых старых архитектурных сооружений Стамбула;

Босфорский мост — первый в мире подвесной мост, который соединил две части света;

виллы и дворцы в окружении фруктовых садов и причалов — этот район напоминает Венецию.

Организационные детали