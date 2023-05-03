Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте

В группе до 35 человек осмотреть ключевые достопримечательности города с другого ракурса

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Если вам не довелось прокатиться по Босфору, значит, вы не видели Стамбул! Красота и размах памятников разных эпох, древних стен и башен, а также современных мостов открывается именно с моря. А чтобы путешествие было комфортным, совершите его на борту частной яхты. Оптимальная продолжительность и время начала поездки, чай, кофе и закуски в пути — выбор очевиден!
Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте
Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте
Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте
Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте
Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте
Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте
Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте
Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте
Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте
Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте
Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте
Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте
Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте
Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте
Обзорная прогулка по Босфору на частной яхте
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Да здравствует круиз!

Большинство круизов по Босфору проходят на общественных паромах или больших прогулочных теплоходах. Если вам важен комфорт и индивидуальный подход, рекомендуем прогуляться по проливу на частной яхте вместимостью до 35 человек. Это роскошный опыт для всех, кто ищет новые приключения и яркие впечатления.

От центра до окраин Стамбула

Приготовьтесь открыть Стамбул с совершенно иной стороны и насладиться красотами города, которые не видны с берега. За 2 часа вы погрузитесь в колорит восточного города. Удивитесь, как много исторических памятников расположены на берегах бухты Золотой Рог:

  • сотни мечетей и минаретов, вырастающих из зелени парков (среди них — мечети Чамлыджа и Ортакёй);
  • дворец Долмабахче в стиле барокко, бывшая резиденция османских султанов;
  • Девичья башня, выстроенная на островке посреди пролива по приказу Александра Македонского;
  • крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары, одни из самых старых архитектурных сооружений Стамбула;
  • Босфорский мост — первый в мире подвесной мост, который соединил две части света;
  • виллы и дворцы в окружении фруктовых садов и причалов — этот район напоминает Венецию.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проводится на частной яхте, поэтому количество мест ограничено. Максимальное количество пассажиров на борту — 35 человек.
  • Во время пребывания на яхте мы бесплатно предложим вам чай, кофе и сладкие комплименты
  • Выход в море может быть отменен ввиду плохих погодных условий на Босфоре

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции трамвая «Кабаташ» (Kabataş)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Романтические
Обзорные
Босфор
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Дворец Долмабахче
Дворцы, замки и особняки
Босфорский мост
Румелихисар
Девичья башня
На яхте по Босфору

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