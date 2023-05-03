В группе до 35 человек осмотреть ключевые достопримечательности города с другого ракурса
Если вам не довелось прокатиться по Босфору, значит, вы не видели Стамбул! Красота и размах памятников разных эпох, древних стен и башен, а также современных мостов открывается именно с моря. А чтобы путешествие было комфортным, совершите его на борту частной яхты. Оптимальная продолжительность и время начала поездки, чай, кофе и закуски в пути — выбор очевиден!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Да здравствует круиз!
Большинство круизов по Босфору проходят на общественных паромах или больших прогулочных теплоходах. Если вам важен комфорт и индивидуальный подход, рекомендуем прогуляться по проливу на частной яхте вместимостью до 35 человек. Это роскошный опыт для всех, кто ищет новые приключения и яркие впечатления.
От центра до окраин Стамбула
Приготовьтесь открыть Стамбул с совершенно иной стороны и насладиться красотами города, которые не видны с берега. За 2 часа вы погрузитесь в колорит восточного города. Удивитесь, как много исторических памятников расположены на берегах бухты Золотой Рог:
- сотни мечетей и минаретов, вырастающих из зелени парков (среди них — мечети Чамлыджа и Ортакёй);
- дворец Долмабахче в стиле барокко, бывшая резиденция османских султанов;
- Девичья башня, выстроенная на островке посреди пролива по приказу Александра Македонского;
- крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары, одни из самых старых архитектурных сооружений Стамбула;
- Босфорский мост — первый в мире подвесной мост, который соединил две части света;
- виллы и дворцы в окружении фруктовых садов и причалов — этот район напоминает Венецию.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- Экскурсия проводится на частной яхте, поэтому количество мест ограничено. Максимальное количество пассажиров на борту — 35 человек.
- Во время пребывания на яхте мы бесплатно предложим вам чай, кофе и сладкие комплименты
- Выход в море может быть отменен ввиду плохих погодных условий на Босфоре
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции трамвая «Кабаташ» (Kabataş)
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 17:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели 616 экскурсий для 707 туристов
Мы команда лицензированных гидов, которые живут в Стамбуле уже долгое время, всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки. Встречаясь с путешественниками, мы стараемся делиться своими впечатлениями и заряжать позитивом. На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. А еще мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. Будем рады встрече и новым знакомствам!
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