Стамбул удобен для самостоятельных путешествий: все топовые места находятся недалеко друг от друга и их можно легко обойти пешком. Вам в помощь — аудиогид со спланированным маршрутом, специально подобранными фактами и элементами квеста. С ним знакомство с городом пройдёт легко и удобно, а также оставит после себя яркие эмоции.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

О наших аудиоэкскурсиях

Наша работа — создавать приключения. Мы хотим, чтобы ваши прогулки по городу проходили по-настоящему увлекательно. Именно поэтому мы начинаем с поиска авторов, влюблённых в свой город и готовых интересно рассказывать о нём. Озвучиваем материал и придумываем интерактивные задания. Всё для того, чтобы аудиогид нашёл свою аудиторию — таких же творческих и увлечённых людей. Вот мы и встретились!

Что вас ожидает

Попасть в историю

Стамбул — это уникальные исторические места и укромные живописные уголки. Город, сотканный из контрастов, не перестаёт удивлять гостей и щедро дарит новые открытия. А мы откроем для вас Стамбул таким, каким вы его ещё не видели.

Наша аудиоэкскурсия позволит насладиться не только лучшими достопримечательностями Стамбула, но и невероятной свободой. Путешествуйте в своём темпе и в удобное для вас время. Аудиогид раскроет факты об истории и культуре этого удивительного города, а элементы квеста помогут лучше узнать Стамбул, провести время весело и увлекательно.

Пора познакомиться!

Маршрут включает визитные карточки Стамбула, расположенные по пути от площади Султанахмет к проспекту Истикляль. Это собор Святой Софии, Цистерна Базилика, дворец Топкапы, Голубая мечеть, Галатская башня и многие другие. Вы оцените культурную, ландшафтную и торговую стороны Стамбула. Погрузитесь в сочетание европейских и азиатских традиций, прочувствуете их уникальный колорит и своеобразие.

Организационные детали