«По тысячелетнему Стамбулу». Аудиогид и квест

Изучить город четырёх империй и трёх религий через аудиоперфоманс и интерактивные задания

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Ответы на вопросы
Стамбул удобен для самостоятельных путешествий: все топовые места находятся недалеко друг от друга и их можно легко обойти пешком.

Вам в помощь — аудиогид со спланированным маршрутом, специально подобранными фактами и элементами квеста. С ним знакомство с городом пройдёт легко и удобно, а также оставит после себя яркие эмоции.
«По тысячелетнему Стамбулу». Аудиогид и квест
«По тысячелетнему Стамбулу». Аудиогид и квест
«По тысячелетнему Стамбулу». Аудиогид и квест
«По тысячелетнему Стамбулу». Аудиогид и квест
«По тысячелетнему Стамбулу». Аудиогид и квест
«По тысячелетнему Стамбулу». Аудиогид и квест
«По тысячелетнему Стамбулу». Аудиогид и квест
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

О наших аудиоэкскурсиях

Наша работа — создавать приключения. Мы хотим, чтобы ваши прогулки по городу проходили по-настоящему увлекательно. Именно поэтому мы начинаем с поиска авторов, влюблённых в свой город и готовых интересно рассказывать о нём. Озвучиваем материал и придумываем интерактивные задания. Всё для того, чтобы аудиогид нашёл свою аудиторию — таких же творческих и увлечённых людей. Вот мы и встретились!

Что вас ожидает

Попасть в историю

Стамбул — это уникальные исторические места и укромные живописные уголки. Город, сотканный из контрастов, не перестаёт удивлять гостей и щедро дарит новые открытия. А мы откроем для вас Стамбул таким, каким вы его ещё не видели.

Наша аудиоэкскурсия позволит насладиться не только лучшими достопримечательностями Стамбула, но и невероятной свободой. Путешествуйте в своём темпе и в удобное для вас время. Аудиогид раскроет факты об истории и культуре этого удивительного города, а элементы квеста помогут лучше узнать Стамбул, провести время весело и увлекательно.

Пора познакомиться!

Маршрут включает визитные карточки Стамбула, расположенные по пути от площади Султанахмет к проспекту Истикляль. Это собор Святой Софии, Цистерна Базилика, дворец Топкапы, Голубая мечеть, Галатская башня и многие другие. Вы оцените культурную, ландшафтную и торговую стороны Стамбула. Погрузитесь в сочетание европейских и азиатских традиций, прочувствуете их уникальный колорит и своеобразие.

Организационные детали

  • При покупке аудиогида вы получите ссылку на сайт и индивидуальный промокод. Он действует только один раз и рассчитан на одно устройство
  • 23% стоимости вы оплачиваете онлайн на Трипстере, а остальное также онлайн на сайте организатора (мы пришлём все инструкции)
  • Аудиогид работает через любой браузер и не требует скачивания и установки
  • Маршрут доступен 24/7. Мы оказываем мгновенную поддержку в чате или по e-mail.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Обзорные
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Популярные места
Голубая мечеть
Аудиогиды
Площадь Ипподром
Гранд базар
Цистерна Базилика
Галатская башня
Парк Гюльхане
Галатский мост
Египетский базар
Мечети и Соборы
Истикляль
Квесты

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