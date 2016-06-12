Что вас ожидает

Византийское наследие

Зайдём в св. Софию и узнаем историю здания, которое около 900 лет было самой грандиозной святыней христианского мира.

Посетим цистерну — настоящий дворец для хранения пресной воды.

Пересечём Ипподром и узнаем историю всех расположенных на нём памятников.

Осмотрим необыкновенно красивый храм Сергия и Вакха, который сегодня называют мечетью Малой св. Софии.

Среди тесных улочек поищем ныне погребенные по землей, а когда-то гордо высившиеся стены и своды огромного комплекса императорского дворца. Полюбуемся прекрасными мозаиками чудом уцелевшими через почти полторы тысячи лет.

Османские памятники:

Но в этом городе переплетаются эпохи и царствования, и рядом с руинами Византийской империи высятся памятники Османской империи:

— первый двор и ворота султанского дворца Топкапы (посещение дворца не входит в программу);

— дворец Ибрагим-паши, великого визиря Сулеймана Великолепного (внешний осмотр);

— великолепная мечеть Султанахмет (внешний осмотр по причине реставрации) и небольшая очень красивая мечеть ещё одного из великих визирей империи эпохи Сулеймана Великолепного;

— бани знаменитой султанши Роксоланы-Хюррем;

Во дворе собора св. Софии посетим усыпальницы потомков султана Сулеймана Великолепного и поразмышляем об истории почти 600-летней династии Османов. Ведь потомкам возглавляемого ими народа до сих пор принадлежит этот город!

Организационные детали

В понедельник султанские усыпальницы закрыты для посещения.

В пятницу экскурсия проводится только во второй половине дня, возможны корректировки маршрута

Во время посещения мечетей необходимо будет снять обувь, а женщинам покрыть голову. В тёплое время года нужно учитывать, что одежда не должна значительно обнажать тело (мужчины также не могут быть в шортах и слишком открытых майках).

Дополнительные расходы:

Билеты в Цистерну — 50 лир с чел., билеты в Музей Мозаик Большого дворца — 35 лир с чел., расходы на чай-кофе и пожертвования, если они будут иметь место.