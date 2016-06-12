Зайдём в св. Софию и узнаем историю здания, которое около 900 лет было самой грандиозной святыней христианского мира.
Посетим цистерну — настоящий дворец для хранения пресной воды.
Пересечём Ипподром и узнаем историю всех расположенных на нём памятников.
Осмотрим необыкновенно красивый храм Сергия и Вакха, который сегодня называют мечетью Малой св. Софии.
Среди тесных улочек поищем ныне погребенные по землей, а когда-то гордо высившиеся стены и своды огромного комплекса императорского дворца. Полюбуемся прекрасными мозаиками чудом уцелевшими через почти полторы тысячи лет.
Османские памятники:
Но в этом городе переплетаются эпохи и царствования, и рядом с руинами Византийской империи высятся памятники Османской империи:
— первый двор и ворота султанского дворца Топкапы (посещение дворца не входит в программу);
— дворец Ибрагим-паши, великого визиря Сулеймана Великолепного (внешний осмотр);
— великолепная мечеть Султанахмет (внешний осмотр по причине реставрации) и небольшая очень красивая мечеть ещё одного из великих визирей империи эпохи Сулеймана Великолепного;
— бани знаменитой султанши Роксоланы-Хюррем;
Во дворе собора св. Софии посетим усыпальницы потомков султана Сулеймана Великолепного и поразмышляем об истории почти 600-летней династии Османов. Ведь потомкам возглавляемого ими народа до сих пор принадлежит этот город!
Дополнительные расходы:
Билеты в Цистерну — 50 лир с чел., билеты в Музей Мозаик Большого дворца — 35 лир с чел., расходы на чай-кофе и пожертвования, если они будут иметь место.