Султанахмет - сердце Стамбула

Открыть историю столицы трёх империй на прогулке по достопримечательностям исторического центра

5
11 отзывов
Индивидуальная
Не напрасно устремляются туристы на Султанахмет — это историческое сердце Стамбула.

Именно отсюда город разрастался после того, как в 330 году император Константин Великий провозгласил древний Византий Новым Римом.

Мы шаг за шагом осмотрим центр города, и перед нами оживут картины его более чем тысячелетней истории в качестве столицы Римской и Восточной Римской империи.
Султанахмет - сердце Стамбула
Султанахмет - сердце Стамбула
Султанахмет - сердце Стамбула
Султанахмет - сердце Стамбула
Султанахмет - сердце Стамбула
Султанахмет - сердце Стамбула
Султанахмет - сердце Стамбула
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Что вас ожидает

Византийское наследие

Зайдём в св. Софию и узнаем историю здания, которое около 900 лет было самой грандиозной святыней христианского мира.
Посетим цистерну — настоящий дворец для хранения пресной воды.
Пересечём Ипподром и узнаем историю всех расположенных на нём памятников.
Осмотрим необыкновенно красивый храм Сергия и Вакха, который сегодня называют мечетью Малой св. Софии.
Среди тесных улочек поищем ныне погребенные по землей, а когда-то гордо высившиеся стены и своды огромного комплекса императорского дворца. Полюбуемся прекрасными мозаиками чудом уцелевшими через почти полторы тысячи лет.

Османские памятники:
Но в этом городе переплетаются эпохи и царствования, и рядом с руинами Византийской империи высятся памятники Османской империи:
— первый двор и ворота султанского дворца Топкапы (посещение дворца не входит в программу);
— дворец Ибрагим-паши, великого визиря Сулеймана Великолепного (внешний осмотр);
— великолепная мечеть Султанахмет (внешний осмотр по причине реставрации) и небольшая очень красивая мечеть ещё одного из великих визирей империи эпохи Сулеймана Великолепного;
— бани знаменитой султанши Роксоланы-Хюррем;
Во дворе собора св. Софии посетим усыпальницы потомков султана Сулеймана Великолепного и поразмышляем об истории почти 600-летней династии Османов. Ведь потомкам возглавляемого ими народа до сих пор принадлежит этот город!

Организационные детали

  • В понедельник султанские усыпальницы закрыты для посещения.
  • В пятницу экскурсия проводится только во второй половине дня, возможны корректировки маршрута
  • Во время посещения мечетей необходимо будет снять обувь, а женщинам покрыть голову. В тёплое время года нужно учитывать, что одежда не должна значительно обнажать тело (мужчины также не могут быть в шортах и слишком открытых майках).

Дополнительные расходы:
Билеты в Цистерну — 50 лир с чел., билеты в Музей Мозаик Большого дворца — 35 лир с чел., расходы на чай-кофе и пожертвования, если они будут иметь место.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
12 июня 2016
Отличная экскурсия, позволяет окунуться в историю города и увидеть главные достопримечательности города.
Н
4 окт 2015
Ольга Огромное спасибо. Отличный маршрут. Масса информации. Легкость общения. По Вашим советам еще весь следующий день проходила…. Так что получилось два дня экскурсий. Страшно вспомнить, что думала пройти по Султанахмету с гуглом наперевес - сколько бы осталось не понятого и не раскрывшегося - как черно-белая и цветная картинки. Удачи!
З
17 сен 2015
Ольга провела интересную экскурсию по центру Стамбула. Гид владеет историческими знаниями, использует современные гаджеты, для формирования у путешественников исторического восприятия архитектуры и местности. Однако, наличие в ее речи большого количества современных выражений, несколько снизило впечатление.
Ekaterina
17 июня 2015
Ольга, спасибо огромное, я в восторге и полна впечатлений. Вы совершенно потрясающий гид, 8 часов пролетели незаметно и благодаря Вам я влюбилась в этот город. Ваша эрудиция, увлеченность, талант рассказчика и знание истории поражает. Надеюсь на дальнейшие встречи!
Ж
19 апр 2015
Ольга! Спасибо огромное за впечатления, твою любовь к Стамбулу и его истории!
Ольга прекрасный рассказчик, который чувствует собеседника! Все ее истоии были интересны и мне и моей 14-летней дочери.
Общение с Ольгой доставило нам огромное удовольствие.
Мы гуляли по потаенным улочкам, были под землей, видели город с моря и с видовой площадки, которую самостоятельно найти просто невозможно;)
Ольга! Спасибо большое!
Юлия
27 янв 2015
Огромное спасибо Оле за неутомительную, интересную и познавательную прогулку!
Очень не хотелось банальных гидов, бубнящих заученные фразы)),коих мы наблюдали потом в Святой Софии.
Оля образованный и интересный собеседник и рассказчик, который заставляет вас взглянуть на многие вещи под другим углом,при этом не перегружая датами и событиями! Так же спасибо за вкусный обед в местной кафешке (на следующий день мы вернулись туда за котлетками))),потрясающие виды Стамбула и полезную информацию, которая пригодилась нам во время путешествия.
К
12 янв 2015
Спасибо Ольге за экскурсию!
Мы были в Стамбуле всего два дня, в середине декабря. Экскурсия была очень содержательной, время прошло незаметно благодаря знаниям Ольги истории города. Мы посмотрели историческую часть Стамбула, побывали в местах, куда самостоятельно не дошли бы. Приятно начать знакомство с городом с человеком, который знает и любит его.
О
1 дек 2014
Конец ноября. Погода не радует. Мы приехали в Стамбул всего лишь на один день. И планов было великое множество. И самое главное - как можно больше увидеть в этом великолепном городе! Кроме нас, в Стамбул приехал еще и Папа Римский, и многие достопримечательности оказались закрыты. Но к счастью, нашим экскурсоводом оказалась Ольга! Человек необычайной эрудиции,да еще обладающая великолепным чувством юмора! Тут же она взяла ситуацию в свои руки, и приезд папы Римского не помешал нам увидеть если не все,то большинство исторических и культурных сокровищ города. Мы провели несколько часов,узнавая секреты и секретики из жизни города,мифы и легенды. И все преподносилось в незаурядном ключе. Нам было совсем нескучно! Ольга прекрасно знает город, обычаи и традиции, с ней мы побывали в таких интересных местах, которые сами ни за что бы не нашли. Так же нам не было отказано в советах по поводу общественного транспорта и ресторанов. В общем Ольга - ценный клад,который мы нашли на Туристере))) Всем-всем рекомендуем попасть на экскурсию именно к ней!
С благодарностью, Константин и Ольга, ноябрь 2014
С
4 июня 2014
Ольга, мы с подругой выражаем Вам огромную благодарность за прекрасно проведённую экскурсию по Стамбулу «Султанахмет-сердце Стамбула»! Город впечатлил невероятно, сразу даже не вместить в себя всего этого великолепия! Оценили Ваши разносторонние познания, глубокие знания истории города, Вашу увлеченность материалом, Вашу искренность и Ваш позитив! Спасибо за чудесный майский день в Стамбуле! Удачи в реализации Ваших планов!
А
16 мая 2014
Мы всегда хотели в Стамбул. Я за следами Константинополя, ребенок - за следами Роксоланы. Но никак не получалось. Когда при планировании очередного отпуска я поняла, что опять не получается, то решили во что бы то ни стало посмотреть на него хотя бы одним глазком. У нас было всего 8 часов. С Ольгой эти часы пролетели незаметно! Безумно приятно быть в первый раз в городе с человеком, который этот город любит и знает. Мы точно успели влюбиться в этот город. Отдельное спасибо за кофе с видом на Босфор)))
Б
2 апр 2014
Великолепная экскурсия с замечательным экскурсоводом! Рекомендуем Ольгу как профессионала и интересного собеседника. Несомненные знания общей исторической ретроспективы соединенные с доскональным знанием собственно Стамбула. Увлекательное путешествие с множеством новых сведений. Удачи!

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