Возможно участие с детьми от 9 лет.
Тур подходит энергичным туристам, которые могут проходить налегке 10-16 км в день. Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. В Каппадокии мы будем проходить до 16 км в день в среднем темпе, без рюкзаков. Отставать от группы нельзя, так как легко потеряться, поэтому оцените свои силы.
В 3-й день путешествия перемещаемся на междугородних автобусах. В Стамбуле будем использовать общественный транспорт.
Для граждан России виза не требуется.
Валюта — турецкая лира. Можно взять доллары или евро.