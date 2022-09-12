Начало: Кайсери, аэропорт (ASR) , вечер. Точное время будет сообщено дополнительно. С участниками, прилетевшими накануне или другими рейсами, встречаемся в отеле Гёреме в 1-й день тура во второй половине дня. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер

Завершение: В последний день тура программа заканчивается около 16:00. Мы рекомендуем покупать обратные билеты на рейсы, следующие из Стамбула после 20:00. Обратите внимание, в Стамбуле 2 аэропорта: Новый (IST) на европейской стороне и терминал Сабиха (SAW) на азиатской стороне. Путь на общественном транспорте занимает около 1,5 часов, на такси - около часа