Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула

Восхититься инопланетными вау-видами, погрузиться в атмосферу бывшей столицы и насладиться кухней

За одну поездку вы побываете в роли исследователей, гуляя по долинам со скалами причудливых форм, и сможете представить себя героями сериала «Великолепный век», рассматривая шедевральные мечети и дворцы Стамбула. А из роли гурманов и ценителей прекрасного вы не будете выходить все 9 дней.

Вы познакомитесь с культурным наследием нескольких империй, средневекового христианства и загадочной цивилизации хеттов. А также вас ждут велопрогулка, круиз по Босфору, а желающие полетают на воздушном шаре!
Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула
Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула
Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула
Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула
Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула
Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула
Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула
Ближайшие даты:
8
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 9 лет.
Тур подходит энергичным туристам, которые могут проходить налегке 10-16 км в день. Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. В Каппадокии мы будем проходить до 16 км в день в среднем темпе, без рюкзаков. Отставать от группы нельзя, так как легко потеряться, поэтому оцените свои силы.
В 3-й день путешествия перемещаемся на междугородних автобусах. В Стамбуле будем использовать общественный транспорт.
Для граждан России виза не требуется.
Валюта — турецкая лира. Можно взять доллары или евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR) , вечер. Точное время будет сообщено дополнительно. С участниками, прилетевшими накануне или другими рейсами, встречаемся в отеле Гёреме в 1-й день тура во второй половине дня. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер
Завершение: В последний день тура программа заканчивается около 16:00. Мы рекомендуем покупать обратные билеты на рейсы, следующие из Стамбула после 20:00. Обратите внимание, в Стамбуле 2 аэропорта: Новый (IST) на европейской стороне и терминал Сабиха (SAW) на азиатской стороне. Путь на общественном транспорте занимает около 1,5 часов, на такси - около часа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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