В Турцию на майские: невероятная Каппадокия, розовое озеро и подземные города

Увидеть уникальные ландшафты, поучаствовать в мастер-классе и фотосессии и восстановить энергию

Описание
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Ответы на вопросы
Каппадокия входит в список мест, где нужно побывать хотя бы раз в жизни.

Удивительные вулканические образования, рукотворные подземные города, долины, каждая со своей изюминкой — едем любоваться всем этим и наслаждаться видами, от которых невозможно оторвать взгляд.

А ещё побываем на озере, где обитают розовые фламинго, и увидим, как десятки разноцветных шаров парят в просыпающемся небе.

Вдохновение вам подарит фотосессия от профессионала, а ещё один специалист научит накапливать энергию путём приобщения к потенциалу местности.
В Турцию на майские: невероятная Каппадокия, розовое озеро и подземные города
В Турцию на майские: невероятная Каппадокия, розовое озеро и подземные города
В Турцию на майские: невероятная Каппадокия, розовое озеро и подземные города
В Турцию на майские: невероятная Каппадокия, розовое озеро и подземные города
В Турцию на майские: невероятная Каппадокия, розовое озеро и подземные города
В Турцию на майские: невероятная Каппадокия, розовое озеро и подземные города
В Турцию на майские: невероятная Каппадокия, розовое озеро и подземные города
Ближайшие даты:
5
мая
16
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Каппадокия, Гёреме, отель проживания, время встречи - по договорённости
Завершение: Каппадокия, Гёреме, отель проживания, после завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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