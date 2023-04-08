Каппадокия входит в список мест, где нужно побывать хотя бы раз в жизни.



Удивительные вулканические образования, рукотворные подземные города, долины, каждая со своей изюминкой — едем любоваться всем этим и наслаждаться видами, от которых невозможно оторвать взгляд.



А ещё побываем на озере, где обитают розовые фламинго, и увидим, как десятки разноцветных шаров парят в просыпающемся небе.



Вдохновение вам подарит фотосессия от профессионала, а ещё один специалист научит накапливать энергию путём приобщения к потенциалу местности.