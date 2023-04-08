Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каппадокия, Гёреме, отель проживания, время встречи - по договорённости
Завершение: Каппадокия, Гёреме, отель проживания, после завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Стамбуле
Знаю всё об эксклюзивных турах! Я говорю на 6 языках и влюбляю в города с первого взгляда!
Со мной вы: отправитесь к истокам, где зарождалась цивилизация; узнаете города с новой стороны, ощутите себя в путешествии местным жителем; восстановите жизненную энергию; исполните свои мечты; полюбите мир и себя ещё больше!
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