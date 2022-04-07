Кладбище Cент-Женевьев-де-Буа (Sainte-Genevieve-des-Bois) лежит в 30 километрах к югу от Парижа в маленьком городке, в честь которого кладбище и получило своё название. Именно на кладбище Cент-Женевьев-де-Буа с начала 20 века хоронили практически всех русских граждан, проживавших в Париже и его окрестностях.

В первой половине века на территории Cент-Женевьев-де-Буа была построена православная Успенская церковь по проекту архитектора Альберта Бенуа.

Сегодня кладбище занято преимущественно могилами русских эмигрантов, и во всём мире Cент-Женевьев-де-Буа считается именно русским кладбищем. Здесь можно найти могилы более 10 тысяч наших бывших соотечественников, в том числе таких известных людей, как: княгиня Оболенская Вера Апполоновна, балерина Семенникова Тамара Стефановна, есаул Яганов Илларион Давидович, офицеры царской армии и потомки знатных фамилий князь Феликс Юсупов, великий философ и богослов Сергий Булгаков, трогательный Иван Бунин, писатель Борис Зайцев, удивительная и талантливая Тэффи, художники Зинаида Серебрякова и Альберт Бенуа, режиссер Андрей Тарковский и многие другие.

Российские туристы нередко приезжают на кладбище Cент-Женевьев-де-Буа, чтобы отдать дань уважения всем усопшим и своим предкам.

Во время экскурсии вас погрузят в историю отношений России и Франции с XI века до наших дней. Вы осмотрите церковь, некоторые захоронения выдающихся выходцев из России.