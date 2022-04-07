Храм Христа Спасителя с посещением смотровой площадки

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Экскурсия проводится в группе до 25 человек.

Окончание экскурсии у Храма Христа Спасителя.

Храм Христа Спасителя является действующим храмом, при его посещении следует соблюдать определенный дресс код и избегать откровенной, открытой одежды.

Не допускается вызывающая, откровенная одежда: юбки выше колена, голые плечи.

Фото и видео съемка внутри храма чаще всего запрещена (правила часто меняются).

Важно! Экскурсия может быть отменена в исключительном случае - если в храм будет привезена какая-либо святыня и доступ будет ограничен.

Мы оповестим вас об этом заранее.

В таком случае вам будет предложена альтернативная дата проведения или произведён полный возврат денежных средств.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
Храм Христа Спасителя с посещением смотровой площадки
Храм Христа Спасителя с посещением смотровой площадки
Храм Христа Спасителя с посещением смотровой площадки
Храм Христа Спасителя с посещением смотровой площадки

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Христа Спасителя
  • Смотровая площадка Храма Христа Спасителя
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на удивительную пешеходную экскурсию к Храму Христа Спасителя — одному из главных исторических соборов Москвы. Его постройка заняла сорок четыре года и проходила при участии четырех Императоров Российской Империи. Лучшие художники, скульпторы и архитекторы работали над возведением Храма.

Его сложная и трагическая история очарует вас, пока вы будете гулять по великолепным залам, восхищаться иконами и архитектурой. В росписях зашифрованы послания потомкам, а загадки Храма будоражат ученых и историков до сих пор. Гид расскажет о истории храма и его современном значении, ответит на все интересующие вас вопросы и раскроет пару секретов.

В завершение экскурсии вы поднимитесь на высоту сорок метров, на смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на Москвы. Вы увидите Зарядья и Арбат, Москву-сити и Замоскворечье. Перед вами предстанет Москва двух столетий во всей ее красоте.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты на смотровую площадку
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 13:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура⛪️Монастыри, церкви, храмы📜История и культураСоборы и храмы☦️Храм Христа Спасителя🗽ДостопримечательностиСмотровые площадки

Еще несколько похожих предложений в Москве

Смотровая площадка храма Христа Спасителя
1 час 15 минут
🚶 Пешая
Групповая
Дарим
Нет отзывов
Смотровая площадка храма Христа Спасителя
Предлагаем вам подняться на обзорные площадки храма Христа Спасителя
2 100 за 1 человека
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Любимый
4.8
46 отзывов
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Храм Христа Спасителя - не только одна из визитных карточек столицы, но и главный памятник подвигам русского народа
1 190 за 1 человека
Храм Христа Спасителя. История и современность
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
М. Волина
4.9
109 отзывов
Храм Христа Спасителя. История и современность
Пешеходная экскурсия в самый высокий православный собор России - Храм Христа Спасителя
1 000 за 1 человека
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
М. Волина
5
10 отзывов
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
Пешеходная экскурсия в самый высокий православный собор России - Храм Христа Спасителя
от 3 000 за 1-3 чел.
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
6 отзывов
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок
3 900 за 1-10 чел.
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
5
1 отзыв
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Подняться к куполам главного храма Москвы и узнать, почему столицу оставили Наполеону
6 500 за 1-6 чел.
Чудеса вокруг Храма Христа Спасителя
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Daria
Нет отзывов
Чудеса вокруг Храма Христа Спасителя
Узнать всё о главном соборе России и его интересных окрестностях
8 000 за 1-10 чел.
Все о храме Христа Спасителя
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Юлия
4.8
24 отзыва
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
800 за 1 человека
Смотровая площадка swissotel «Красные холмы»
1 час 15 минут
🚶 Пешая
Групповая
Дарим
Нет отзывов
Смотровая площадка swissotel «Красные холмы»
В отеле «Красные холмы» есть уникальная смотровая площадка
3 300 за 1 человека
Башня ОКО: билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
1.5 часа
Входной билет
ООО
4.2
218 отзывов
Башня ОКО: билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
Смотровая площадка «Выше Только Любовь» в башне ОКО - самая высокая открытая площадка в Европе
1 500 за 1 человека
Легенды Дворцов Подземных: в поисках наследия храма Христа Спасителя
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лера
Нет отзывов
Легенды Дворцов Подземных: в поисках наследия храма Христа Спасителя
О Московском метрополитене сложено бесчисленное множество легенд, одну из которых мы с вами и будем исследовать сегодня
от 8 000 за 1-10 чел.
Смотровая площадка Российской Академии наук
1 час 15 минут
🚶 Пешая
Групповая
Дарим
5
1 отзыв
Смотровая площадка Российской Академии наук
Наверное, вы не раз видели две высотки с золотыми шапочками недалеко от Воробьевых гор
1 800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ