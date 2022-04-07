Приглашаем вас на удивительную пешеходную экскурсию к Храму Христа Спасителя — одному из главных исторических соборов Москвы. Его постройка заняла сорок четыре года и проходила при участии четырех Императоров Российской Империи. Лучшие художники, скульпторы и архитекторы работали над возведением Храма.

Его сложная и трагическая история очарует вас, пока вы будете гулять по великолепным залам, восхищаться иконами и архитектурой. В росписях зашифрованы послания потомкам, а загадки Храма будоражат ученых и историков до сих пор. Гид расскажет о истории храма и его современном значении, ответит на все интересующие вас вопросы и раскроет пару секретов.

В завершение экскурсии вы поднимитесь на высоту сорок метров, на смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на Москвы. Вы увидите Зарядья и Арбат, Москву-сити и Замоскворечье. Перед вами предстанет Москва двух столетий во всей ее красоте.