Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Загадки мозаичных панно, древние раковины и тайна витражного стекла Мы неизменно упускаем из вида несравненные сокровища, которые бережно хранят стены Московского метро 🚇. На протяжении нашей экскурсии 🧭 мы поговорим об истории 📖 создания железных дорог в России, увидим самые красивые 🤩 станции Московского метрополитена.

Узнаем особенности техники безопасности на этом общественном транспорте. Выясним, почему систему климата нашего метро следует считать поистине уникальной и непременно познакомимся с необыкновенной историей строительства самых выдающихся станций городской подземки. Важная информация Будьте внимательны, в процессе экскурсии мы осуществляем однократный вход в Московский метрополитен, поэтому просим Вас быть подготовленными к оплате проезда без задержек и иметь при себе проездной билет 🎫