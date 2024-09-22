Поклонная гора — обзорное место, с которого веками поклонялись московским церквям, — обрело новый символизм, когда здесь создали Парк Победы, крупнейший комплекс, посвящённый истории Великой Отечественной войны.
На экскурсии вы познакомитесь с концепцией и памятниками этого особого мемориала и сможете почтить память защитников Отечества.
На экскурсии вы познакомитесь с концепцией и памятниками этого особого мемориала и сможете почтить память защитников Отечества.
Описание экскурсии
Наша прогулка начнётся у ближайшего метро, и первым объектом на пути станет величественная Триумфальная арка. Я детально расскажу о её архитектуре, барельефах, скульптурах, а также о любопытной истории её «переселения» на это место. Далее мы попадём в Парк Победы — гулять по его территории можно весь день, площадь комплекса составляет 135 га, делая его одним из крупнейших мемориалов в мире. Мы сосредоточимся на самом важном.
- Вы познакомитесь с архитектурой мемориального комплекса, идеей размещения памятников и их символикой.
- Самые высокие, самые большие, самые первые — вам предстоит выяснить, какие рекорды есть у Поклонной горы.
- Поговорим об исторических личностях, которым посвятили некоторые монументы.
- Прислушаемся к голосам героев — известных и без вести пропавших.
- Вы узнаете, что связывает саму Поклонную гору со Смутой, Наполеоном, событиями 20 века и современностью. И проведёте интересное сравнение мемориала с Красной площадью.
Организационные детали
- Во время экскурсии мы можем посетить Георгиевский собор. Пожалуйста, захватите платок, чтобы покрыть голову, а также исключите открытую и короткую одежду
- Музей Победы по желанию можно посетить самостоятельно после прогулки
- Во время экскурсии вы сможете сфотографироваться на фоне нескольких открыточных видов Москвы
- Если повезёт — покормим белочек в парке
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Анастасия, я москвичка. Объездила почти всю нашу Родину, видела семерку чудес России, но возвращаться и гулять по Москве для меня также ценно. Люблю нашу столицу и влюбляю в нее своих гостей. Аттестованный экскурсовод, культуролог с красным дипломом, художник и путешественник.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
22 сен 2024
Потрясающая экскурсия! Анастасии огромное спасибо! Экскурсия интересная, много информации и материала, но не перегружена. 2 часа пролетели незаметно, на одном дыхании.
Входит в следующие категории Москвы
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