Изучить архитектуру экспериментального района и узнать, за что его любят писатели и кинематографисты
У Северного Чертаново нет широкой известности, и я хочу открыть его для вас. Мы нырнём в недалёкое прошлое и погрузимся в историю создания экспериментального жилого района.
Вы посмотрите на кварталы и здания, построенные на стыке советского брутализма и модернизма, и узнаете, всем ли замыслам архитекторов и инженеров суждено было воплотиться.
Вы посмотрите на кварталы и здания, построенные на стыке советского брутализма и модернизма, и узнаете, всем ли замыслам архитекторов и инженеров суждено было воплотиться.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Район-первопроходец
Микрорайон должен был стать образцом и первопроходцем: некоторые градостроительные идеи действительно опережали время! Мы с вами прогуляемся по жилым кварталам, изучим здания экспериментальной школы, спорткомплекса, детского сада и жилых корпусов и представим, как мы могли бы жить при победившем коммунизме.
Выясним, какие инженерные, жилищные и социальные эксперименты ставили градостроители в 70-е годы прошлого века. Посмотрим и проверим, все ли замыслы архитекторов были реализованы. А также увидим, как сейчас живёт уникальный в своём роде микрорайон.
Вы узнаете:
- зачем простому советскому гражданину двухуровневая квартира;
- чем привлекает Северное Чертаново кинематографистов вот уже более 40 лет;
- где снимали фильм «Притяжение»;
- какие именно смелые идеи архитекторов и инженеров из ЭЖР шагнули в реальность, а какие так и остались мечтой;
- в каких ещё странах ставили подобные эксперименты;
- почему Пелевин решил жить именно здесь;
- и многое другое!
Организационные детали
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Чертановская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Москве
Меня зовут Дарья. В сфере туризма и гостеприимства я уже более 20 лет! С детства обожаю историю и музеи, всегда любила гулять и путешествовать. А сейчас провожу экскурсии по своему родному городу — по Москве!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
26 авг 2023
С удовольствием побывала на очень необычной экскурсии по микрорайону Северное Чертаново. Узнала для себя много нового и интересного, провела отличные полтора часа! Дарья очень приятный и увлечённый гид, разбирающийся в теме. Все факты выстроены в понятный и структурированный подробный рассказ, что заскучать не придётся. А самое главное, вы сможете своими глазами сравнить две эпохи - прошлое и современность, ведь у Дарьи собрана целая папка материалов, которыми она делится на экскурсии. Там фото, планы, памятки и ещё много всего!
Изначальная задумка проекта Северное Чертаново, создаваемого ещё в 70-е годы, инновационная и вместе с этим абсолютно утопичная. Какие-то детали даже сейчас кажутся нереальными. Но взгляд и идеи заставляют задуматься, что было бы, если…
Половину экскурсии я ходила с открытым ртом и широко открытыми глазами:D
Отличный вариант для тех, кто уже исходил весь центр и хочет чего-то ещё)
Изначальная задумка проекта Северное Чертаново, создаваемого ещё в 70-е годы, инновационная и вместе с этим абсолютно утопичная. Какие-то детали даже сейчас кажутся нереальными. Но взгляд и идеи заставляют задуматься, что было бы, если…
Половину экскурсии я ходила с открытым ртом и широко открытыми глазами:D
Отличный вариант для тех, кто уже исходил весь центр и хочет чего-то ещё)
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