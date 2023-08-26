У Северного Чертаново нет широкой известности, и я хочу открыть его для вас. Мы нырнём в недалёкое прошлое и погрузимся в историю создания экспериментального жилого района. Вы посмотрите на кварталы и здания, построенные на стыке советского брутализма и модернизма, и узнаете, всем ли замыслам архитекторов и инженеров суждено было воплотиться.

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Описание

Что вас ожидает

Район-первопроходец

Микрорайон должен был стать образцом и первопроходцем: некоторые градостроительные идеи действительно опережали время! Мы с вами прогуляемся по жилым кварталам, изучим здания экспериментальной школы, спорткомплекса, детского сада и жилых корпусов и представим, как мы могли бы жить при победившем коммунизме.

Выясним, какие инженерные, жилищные и социальные эксперименты ставили градостроители в 70-е годы прошлого века. Посмотрим и проверим, все ли замыслы архитекторов были реализованы. А также увидим, как сейчас живёт уникальный в своём роде микрорайон.

Вы узнаете:

зачем простому советскому гражданину двухуровневая квартира;

чем привлекает Северное Чертаново кинематографистов вот уже более 40 лет;

где снимали фильм «Притяжение»;

какие именно смелые идеи архитекторов и инженеров из ЭЖР шагнули в реальность, а какие так и остались мечтой;

в каких ещё странах ставили подобные эксперименты;

почему Пелевин решил жить именно здесь;

и многое другое!

Организационные детали

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.