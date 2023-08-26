Северное Чертаново. Жизнь в эксперименте

Изучить архитектуру экспериментального района и узнать, за что его любят писатели и кинематографисты

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1 отзыв
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У Северного Чертаново нет широкой известности, и я хочу открыть его для вас. Мы нырнём в недалёкое прошлое и погрузимся в историю создания экспериментального жилого района.

Вы посмотрите на кварталы и здания, построенные на стыке советского брутализма и модернизма, и узнаете, всем ли замыслам архитекторов и инженеров суждено было воплотиться.
Северное Чертаново. Жизнь в эксперименте
Северное Чертаново. Жизнь в эксперименте
Северное Чертаново. Жизнь в эксперименте
Северное Чертаново. Жизнь в эксперименте
Северное Чертаново. Жизнь в эксперименте
Северное Чертаново. Жизнь в эксперименте
Северное Чертаново. Жизнь в эксперименте
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Описание

Что вас ожидает

Район-первопроходец

Микрорайон должен был стать образцом и первопроходцем: некоторые градостроительные идеи действительно опережали время! Мы с вами прогуляемся по жилым кварталам, изучим здания экспериментальной школы, спорткомплекса, детского сада и жилых корпусов и представим, как мы могли бы жить при победившем коммунизме.

Выясним, какие инженерные, жилищные и социальные эксперименты ставили градостроители в 70-е годы прошлого века. Посмотрим и проверим, все ли замыслы архитекторов были реализованы. А также увидим, как сейчас живёт уникальный в своём роде микрорайон.

Вы узнаете:

  • зачем простому советскому гражданину двухуровневая квартира;
  • чем привлекает Северное Чертаново кинематографистов вот уже более 40 лет;
  • где снимали фильм «Притяжение»;
  • какие именно смелые идеи архитекторов и инженеров из ЭЖР шагнули в реальность, а какие так и остались мечтой;
  • в каких ещё странах ставили подобные эксперименты;
  • почему Пелевин решил жить именно здесь;
  • и многое другое!

Организационные детали

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Чертановская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
26 авг 2023
С удовольствием побывала на очень необычной экскурсии по микрорайону Северное Чертаново. Узнала для себя много нового и интересного, провела отличные полтора часа! Дарья очень приятный и увлечённый гид, разбирающийся в теме. Все факты выстроены в понятный и структурированный подробный рассказ, что заскучать не придётся. А самое главное, вы сможете своими глазами сравнить две эпохи - прошлое и современность, ведь у Дарьи собрана целая папка материалов, которыми она делится на экскурсии. Там фото, планы, памятки и ещё много всего!

Изначальная задумка проекта Северное Чертаново, создаваемого ещё в 70-е годы, инновационная и вместе с этим абсолютно утопичная. Какие-то детали даже сейчас кажутся нереальными. Но взгляд и идеи заставляют задуматься, что было бы, если…
Половину экскурсии я ходила с открытым ртом и широко открытыми глазами:D
Отличный вариант для тех, кто уже исходил весь центр и хочет чего-то ещё)

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