Индивидуальная
до 3 чел.
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
20 500 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами
16 сен в 08:30
17 сен в 08:30
29 450 ₽
31 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Откройте для себя уникальные уголки Новосибирска, прогуливаясь по старинным улицам и площадям, и узнайте о его богатой истории и культуре
Начало: На площади Ленина
3 окт в 11:00
4 окт в 11:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В Сузун за сибирской монетой
Путешествие в Сузун - это уникальная возможность узнать историю сибирской монеты и увидеть старинные заводы и дома XIX века
Начало: В районе метро «Красный проспект»
17 сен в 08:00
19 сен в 08:00
24 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферный Новосибирск: экспресс-прогулка по ярким местам
Приглашаем вас на экспресс-прогулку по Новосибирску, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: В районе площади Ленина
3 окт в 11:00
4 окт в 11:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Новосибирску
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, узнайте его историю и секреты в увлекательной пешей экскурсии. Исследуйте город с новой стороны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Тайны новосибирского метро
Погрузитесь в историю Новосибирска через его метро, узнайте интересные факты и насладитесь уникальными станциями подземки
Начало: На площади Гарина-Михайловского
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
3500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в сентябре 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3500 до 29 450 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Новосибирске на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 255 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь