Питер называют второй столицей ⭐️ России, ее альтернативным центром. Но немногие знают, что переносился он многократно. По сути, исторических городов в географическом Санкт-Петербурге насчитывается несколько. Почему город 🏙️, который был тщательно спланирован, строился не по плану? Вокруг какого имущества строилась городская коммуна раннего Петербурга? Как свобода относилась к господству в Российской империи? В чем выражалось творческое превосходство?

В ходе полуторачасовой прогулки по Васильевскому острову на запад от Стрелки, из бывшего пункта управления империей, мы попадём в старейшую сохранившуюся кирху. Вы задумаетесь, как так получилось, что в течение десятилетия огромное царство регулировалось из-за рубежа; найдете "государство в государстве" и город внутри города; обсудите, возможна ли подобная "масонская" республика в современной Российской Федерации, и напоследок - сможете узреть плоды свободного духа!