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Иной Петербург: государство в государстве. Островская община немцев-лютеран

4.8
5 отзывов
Никита Е.
Никита Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Петербург – вторая столица ⭐️ России, ее альтернативный центр.

Но не многие знают, что переносился он многократно.

По сути, исторических городов в географическом Санкт-Петербурге насчитывается несколько.

Почему город 🏙️, который был тщательно спланирован, строился не по плану? Вокруг какого имущества строилась городская коммуна раннего Петербурга? Как свобода относилась к господству в Российской империи? В чем выражалось творческое превосходство? Я отвечу на все эти вопросы в ходе нашей экскурсии!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 1 400 ₽ за экскурсию

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Иной Петербург: государство в государстве. Островская община немцев-лютеран
Иной Петербург: государство в государстве. Островская община немцев-лютеран

Что вы увидите

  • Панорама стрелки Васильевского острова
  • здания Кунсткамеры
  • Академии
  • Университета
  • 12 коллегий
  • кирхи Святой Екатерины и Святого Михаила
  • как минимум. А возможно
  • и один из трёх культовых донейшн-центров города!
Питер называют второй столицей ⭐️ России, ее альтернативным центром. Но немногие знают, что переносился он многократно. По сути, исторических городов в географическом Санкт-Петербурге насчитывается несколько. Почему город 🏙️, который был тщательно спланирован, строился не по плану? Вокруг какого имущества строилась городская коммуна раннего Петербурга? Как свобода относилась к господству в Российской империи? В чем выражалось творческое превосходство?
В ходе полуторачасовой прогулки по Васильевскому острову на запад от Стрелки, из бывшего пункта управления империей, мы попадём в старейшую сохранившуюся кирху. Вы задумаетесь, как так получилось, что в течение десятилетия огромное царство регулировалось из-за рубежа; найдете "государство в государстве" и город внутри города; обсудите, возможна ли подобная "масонская" республика в современной Российской Федерации, и напоследок - сможете узреть плоды свободного духа!
Что входит
  • Вход во все храмы свободный
  • но их обитатели любят пожертвования
  • в любом размере.
Что не входит
  • В субботу
  • 13. 30
  • возможна экскурсия по закрытой экспозиции об истории органа от инсайдера прихода Катариненкирхе
  • цена 250 р.
Начало
🚩 Биржевая площадь, д. 4, за колоннами у входа
Место завершения
🏁 Большой проспект В. О., д. 1А, кирха Святой Екатерины
Иной Петербург: государство в государстве. Островская община немцев-лютеран
Иной Петербург: государство в государстве. Островская община немцев-лютеран
Иной Петербург: государство в государстве. Островская община немцев-лютеран
Иной Петербург: государство в государстве. Островская община немцев-лютеран
Иной Петербург: государство в государстве. Островская община немцев-лютеран
Иной Петербург: государство в государстве. Островская община немцев-лютеран

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Никита Е.
Никита Е.
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5 отзывов оставили туристы

Никита Е. проводит ещё 5 экскурсий

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