Музыкальный круиз по Парадной Неве

Круиз вдоль Адмиралтейской набережной по Парадной Неве

4.4
269 отзывов
Круиз вдоль Адмиралтейской набережной по Парадной Неве.

Вы увидите основные классические достопримечательности на парадных берегах Петербурга.

Круиз проходит по старинному морскому пути и включает самые красивые достопримечательности Петербурга.

Вы насладитесь прекрасными видами и почувствуете удивительную атмосферу города на Неве.
Музыкальный круиз по Парадной Неве
Музыкальный круиз по Парадной Неве
Музыкальный круиз по Парадной Неве
Музыкальный круиз по Парадной Неве
Музыкальный круиз по Парадной Неве
Музыкальный круиз по Парадной Неве
Музыкальный круиз по Парадной Неве
Музыкальный круиз по Парадной Неве

Что вы увидите 🤩

  • Адмиралтейский остров
  • Васильевский остров
  • Эрмитаж
  • Кунсткамера
  • Исаакиевский собор
  • Ростральные колонны
  • Петропавловская крепость
  • Крейсер Аврора
Экскурсия вдоль Невской панорамы с борта комфортабельного парохода «Корюшка»!
Отправление от причала Центральной пристани «Спуск со львами»(Адмиралтейская наб., 2): 13:00 и 17:00.
Все места расположены на закрытых палубах теплохода. Также есть открытая палуба, на которую могут выйти все желающие.
Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно.
Экскурсия может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.
С 27 июля возобновляют свою работу рестораны на теплоходах «Астра» и «Корюшка»
Важно: эту экскурсию можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне - забронируйте её у нас на сайте и придите на причал за 1
час до отправления теплохода! Для более увлекательного и долгого путешествия, рекомендуем вам изучить экскурсии по рекам и каналам СПБ на речном трамвайчике.

Цены на экскурсию

Для группы 1-100 человекДля группы 1-2 человекДля группы 1-30 человек
Стандартный билет
900 ₽
VIP-стол (5 персон на 1 билет)
8 990 ₽
Льготный (студенты/пенсионеры/люди с инвалидностью)
900 ₽
Детский 3-12 лет
650 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Музыкальное сопровождение (живое выступление джазовой или кавер -группы)
  • Билет на экскурсионный теплоход
  • Возможность обогатить ваши знания о Санкт-Петербурге
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
  • Ужин по выбранному меню (при выборе категории билета с ужином)
Что не входит
  • Мобильный аудиогид на иностранных языках — залог 1000 руб.
  • Личные расходы туриста
  • Трансфер до начала проведения экскурсии
Где начинаем и завершаем
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
Завершение: Адмиралтейская наб., 2
Важная информация
  • Для получения мобильного аудиогида на иностранном языке необходимо обратиться к сотрудникам на борту теплохода и оставить залог в размере 1000 руб. Залог возвращается в полном размере, после возврата аудиогида.
  • Аудиогиды функционируют на английском, немецком, испанском и китайском языках.
  • Все места расположены на закрытых палубах теплохода. Также есть открытая палуба, на которую могут выйти все желающие.
  • Дети до 3 лет без предоставления отдельного места участвуют бесплатно.
  • При приобретении «Детского» билета будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет будет считаться недействительным.
  • Организатор может отменить экскурсию в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.
  • С 27 июля возобновляют свою работу рестораны на теплоходах «Астра» и «Корюшка»
  • Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно от Центральной пристани
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно от Центральной пристани

Спутник П.
Спутник П.
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