Экскурсия вдоль Невской панорамы с борта комфортабельного парохода «Корюшка»!

Отправление от причала Центральной пристани «Спуск со львами»(Адмиралтейская наб., 2): 13:00 и 17:00.

Все места расположены на закрытых палубах теплохода. Также есть открытая палуба, на которую могут выйти все желающие.

Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).

Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно.

Экскурсия может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.

С 27 июля возобновляют свою работу рестораны на теплоходах «Астра» и «Корюшка»

Важно: эту экскурсию можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне - забронируйте её у нас на сайте и придите на причал за 1

час до отправления теплохода! Для более увлекательного и долгого путешествия, рекомендуем вам изучить экскурсии по рекам и каналам СПБ на речном трамвайчике.