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По следам Российских Императоров

Дарья Р.
Дарья Р. – Гид из Санкт-Петербурга
По следам Российских Императоров
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  • 👥Групповая
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 800 ₽ за человека

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По следам Российских Императоров
По следам Российских Императоров

Что вы увидите

  • Храм Спаса на Крови
  • Казанский собор
  • Михайловский замок
  • Мраморный дворец панорамы
  • открывающиеся на Троицкий мост
  • на Петропавловскую крепость
  • на Соборную мечеть.
Мы прогуляемся по центральным достопримечательностям Петербурга, которые связаны с императрицами и императорами Российской империи. Кроме того, нам откроются прекрасные виды на колыбель города - Петропавловскую крепость, на легендарную стрелку Васильевского острова, на Санкт-Петербургскую Соборную мечеть.
Вы увидите Мраморный дворец, Михайловский замок 🏰, храм Спаса-на-Крови и Казанский собор.
А в качестве бонуса я расскажу об одном из памятников петербургского модерна - доме компании Зингер.
Что входит
  • В стоимость входят услуги гида.
Что не входит
  • В стоимость не входит проезд на трамвае (50 руб. )
Начало
🚩 у выхода из м. "Гостиный двор"
Место завершения
🏁 у входа в м. "Гостиный двор"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья Р.
Дарья Р.
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