Мы прогуляемся по центральным достопримечательностям Петербурга, которые связаны с императрицами и императорами Российской империи. Кроме того, нам откроются прекрасные виды на колыбель города - Петропавловскую крепость, на легендарную стрелку Васильевского острова, на Санкт-Петербургскую Соборную мечеть.
Вы увидите Мраморный дворец, Михайловский замок 🏰, храм Спаса-на-Крови и Казанский собор.
А в качестве бонуса я расскажу об одном из памятников петербургского модерна - доме компании Зингер.
Что входит
В стоимость входят услуги гида.
Что не входит
В стоимость не входит проезд на трамвае (50 руб. )
Начало
🚩 у выхода из м. "Гостиный двор"
Место завершения
🏁 у входа в м. "Гостиный двор"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.