Мы прогуляемся по центральным достопримечательностям Петербурга, которые связаны с императрицами и императорами Российской империи. Кроме того, нам откроются прекрасные виды на колыбель города - Петропавловскую крепость, на легендарную стрелку Васильевского острова, на Санкт-Петербургскую Соборную мечеть.

Вы увидите Мраморный дворец, Михайловский замок 🏰, храм Спаса-на-Крови и Казанский собор.

А в качестве бонуса я расскажу об одном из памятников петербургского модерна - доме компании Зингер.