Что вас ожидает

Романтика вечернего города

Невский проспект, Дворцовая и Сенатская площади, таинственные сфинксы, Исаакиевский собор и Стрелка Васильевского острова — мы с шиком прокатимся по парадным улицам Петербурга. Насладимся его обликом в сиянии фонарей, подсветкой дворцов и соборов, а ещё сделаем несколько остановок, чтобы почувствовать ритм ночного города.

Сюжеты Петербурга

Это красоту я дополню рассказами о жизни города и любопытными деталями. Так, поговорим об истории наводнений и увидим льва, на котором сидел во время одного из них Евгений, герой «Медного всадника». Я расскажу о Строгановых, самой богатой семье России, о блюде бефстроганов, а ещё поделюсь историей таблички «Дом Мертенса» и другими фактами.

Развод мостов

Это будет красивый финал нашей экскурсии: любоваться поднятыми мостами особенно приятно под бокал шампанского — в тот самый момент, когда «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса».

Организационные детали