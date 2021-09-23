По вечернему Петербургу на кабриолете

Проникнуться атмосферой города в свете огней и увидеть, как расходятся половинки мостов

5
6 отзывов
Индивидуальная
Отправляйтесь в романтичную поездку по улицам, подсвеченным вечерней иллюминацией! Роскошная архитектура Города на Неве выгодно проступает, выхваченная светом из тьмы.

По пути я раскрою любопытные факты о городе, а ярким завершением этого вечера станет развод мостов под бокал шампанского.
По вечернему Петербургу на кабриолете
По вечернему Петербургу на кабриолете
По вечернему Петербургу на кабриолете
По вечернему Петербургу на кабриолете
По вечернему Петербургу на кабриолете
По вечернему Петербургу на кабриолете
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Что вас ожидает

Романтика вечернего города

Невский проспект, Дворцовая и Сенатская площади, таинственные сфинксы, Исаакиевский собор и Стрелка Васильевского острова — мы с шиком прокатимся по парадным улицам Петербурга. Насладимся его обликом в сиянии фонарей, подсветкой дворцов и соборов, а ещё сделаем несколько остановок, чтобы почувствовать ритм ночного города.

Сюжеты Петербурга

Это красоту я дополню рассказами о жизни города и любопытными деталями. Так, поговорим об истории наводнений и увидим льва, на котором сидел во время одного из них Евгений, герой «Медного всадника». Я расскажу о Строгановых, самой богатой семье России, о блюде бефстроганов, а ещё поделюсь историей таблички «Дом Мертенса» и другими фактами.

Развод мостов

Это будет красивый финал нашей экскурсии: любоваться поднятыми мостами особенно приятно под бокал шампанского — в тот самый момент, когда «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса».

Организационные детали

  • Мы отправимся на экскурсию на современном комфортном кабриолете BMW4, сделаем остановки в самых интересных местах города
  • Начало и окончание экскурсии в любом удобном для вас месте в черте города
  • Шампанское входит в стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любом удобном вам месте в черте города
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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2
1
Е
23 сен 2021
Прекрасная возможность увидеть ночной Питер и развод мостов в комфортных условиях.
Поездка по ночным улицам в открытом кабриолете — это было неожиданно и незабываемо. Даже если вы раньше бывали в этом городе — поверьте, можно узнать что-то новое….
В этот наш приезд Питер погодой не баловал (было очень холодно), поэтому специально искала индивидуальную ночную экскурсию. И наша поездка удалась.
Огромное спасибо Игорю — он компетентный гид и интересный рассказчик. Время пролетело незаметно… По моей просьбе мы останавливались в нескольких (не предусмотренных планом) местах, и Игорь любезно рассказал об их истории.
Вишенкой на торте был презент в виде игристого 😊 в момент развода мостов. И несмотря на пронизывающий ветер, это было замечательно.
Рекомендую! Не пожалеете. Яркие впечатления Вам гарантированы.
Т
18 сен 2021
Мы с мужем 4 сентября ездили на ночную экскурсию по Питеру и развод мостов. У нас был экскурсоводом Антон. Ощущений получили очень много, сплошной позитив. Антон рассказал нам очень много интересного о истории Питера,показал достопримечательности города, его архитектурные особенности, мы смотрели с набережной развод мостов под музыку- звучали джазовые композиции. Под звуки джаза Антон нас угостил вкусным игристым вином… Ночной Питер был прекрасен. Антон нас доставил до места нашего проживания. Эскурсия длилась около 3 часоа. Благодарим, вас Антон, за прекрасную экскурсию. И питерцев за гостеприимность.
А
17 сен 2021
Все просто супер! замечательная экскурсия, обстановка и конечно же ГИД!
Виктория
1 сен 2021
Искренне рекомендую поездку на кабриолете по красивейшим местам города, конечно, в хорошую погоду. Нам повезло - было достаточно тепло и ясно. Поверьте, оно того стоит - ничто не мешает наслаждаться видами ночного города, скоростью и ветром, да еще в сопровождении рассказов и пояснений Игоря, интересных и обстоятельных. Очень кстати пришлось предложенное шампанское, да еще разлитое в настоящие бокалы, что было неожиданно (намного приятнее, чем одноразовые). Немного пожалели потом, что попросили изменить маршрут - наверное, лучше этого не делать, впечатлений было бы еще больше. Все договоренности были соблюдены Игорем, начиная с просьбы о месте встречи и заканчивая нашим желанием изменить маршрут. Очень понравилось - динамично, информативно, толково и очень доброжелательно.
О
30 авг 2021
Профессионально, интересно! Очень понравилось! Спасибо!
Н
18 авг 2021
Всё было просто супер! Восхитительный вечер!

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